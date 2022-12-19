Chị em nội trợ tránh xa 4 loại muối ăn này, dù rẻ nhưng hại sức khỏe vô cùng!

Chọn thực phẩm 19/12/2022 17:29

Muối là gia vị không thể thiếu của mọi gia đình nhưng khi mua muối ăn, hãy cẩn thận vì có những sản phẩm nhìn bắt mắt nhưng không hề an toàn, chất lượng.

Muối ăn là loại gia vị mà gia đình nào cũng cần và sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Hầu hết mọi người thường dùng muối để ngâm rửa một số loại trái cây, rau củ hoặc dùng để rửa thịt, cá hoặc nêm nếm vào các món ăn.

Ngoài việc làm gia vị, muối ăn còn giúp giải tỏa cơn nóng trong dạ dày, giúp quá trình trao đổi chất của chúng ta diễn ra dễ dàng hơn, đồng thời bổ sung một số chất dinh dưỡng cần thiết, giúp cơ thể khỏe mạnh hơn.

Việc mua muối ăn cũng dễ dàng khi đi bất cứ đâu như siêu thị hay chợ hay các cửa hàng tạp hóa đều có thể mua được muối. Tuy nhiên khi mua muối, bạn cũng cần phải cẩn thận bởi trên thị thường có những loại muối nhìn trông có vẻ rất bắt mắt, sạch sẽ, trắng tinh nhưng thực tế lại không đảm bảo an toàn, kém chất lượng và không có giá trị dinh dưỡng. Nếu sử dụng những loại muối này trong thời gian dài có thể gây tổn hại tới sức khỏe của cả gia đình.

Chị em nội trợ tránh xa 4 loại muối ăn này, dù rẻ nhưng hại sức khỏe vô cùng! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

1. Muối ăn có nhiều tạp chất

Loại muối ăn này có độ tinh khiết rất thấp, lẫn tạp chất, do một số xưởng tư nhân nhỏ sản xuất. Loại muối này còn được gọi là muối giả, do đó quy trình sản xuất và chất lượng an toàn không đạt tiêu chuẩn, sau khi ăn, nó sẽ có tác động tiêu cực đến cơ thể.

Chị em nội trợ tránh xa 4 loại muối ăn này, dù rẻ nhưng hại sức khỏe vô cùng! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

2. Một số loại muối ăn không có ngày sản xuất

Nói chung muối ăn sẽ không bị biến chất, nhưng nếu không có ngày sản xuất thì không thể đánh giá chất lượng. Vì sao lại nói như vậy? Bởi vì nếu muối ăn để quá 3,4 năm thì mùi và hương vị sẽ thay đổi ở một mức độ nhất định. Hơn nữa nếu là loại muối ăn kém chất lượng, có lẫn nhiều tạp chất như trên có thể nhanh bị hỏng hơn. Do đó, muối ăn tuy không thể hết hạn sử dụng nhưng với một số người sức khỏe không tốt, tốt nhất nên tránh ăn những loại muối không có ngày sản xuất rõ ràng như vậy.

Chị em nội trợ tránh xa 4 loại muối ăn này, dù rẻ nhưng hại sức khỏe vô cùng! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

3. Muối ăn để quá lâu

Như đã nói ở trên, muối ăn tuy không thể hết hạn nhưng nếu để quá lâu cũng không nên sử dụng. Có những người có thói quen mua nhiều muối tích trữ tại nhà dùng lâu dài nhưng nếu điều kiện bảo quản không tốt, muối có đặc tính hút ẩm nên dễ hấp thụ nước từ không khí, hút mùi từ nhà bếp, hoặc dính thức ăn trên thìa, đũa... khi chúng ta lấy muối để nêm nếm gia vị, hoặc bị côn trùng bay vào... sẽ khiến muối bị vón cục và có mùi lạ, thậm chí là chảy nước, không còn vị mặn ban đầu.

Riêng với muối iốt, bảo quản không đúng cách hoặc quá lâu sẽ làm hàm lượng iốt giảm. Vì vậy, dù muối ăn bạn mua là hàng chất lượng nhưng nếu cất trữ quá lâu, bảo quản không tốt cũng không nên sử dụng tiếp dù có thể không gây hại nhưng chất lượng giảm đi nhiều.

Chị em nội trợ tránh xa 4 loại muối ăn này, dù rẻ nhưng hại sức khỏe vô cùng! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

4. Muối ăn có mùi vị đặc biệt lạ, không nên mua

Loại muối ăn này hoặc là do xưởng tư nhân tự làm không đảm bảo quy trình chuẩn, chất lượng kém hoặc là một loại muối ăn bị pha trộn, không đủ tinh khiết nên thường có thêm vị đắng, chát. Loại muối ăn này chất lượng rất kém không nên mua, sử dụng còn có thể gây hại sức khỏe.

Tóm lại, bốn loại muối ăn trên không nên mua về sử dụng, sau khi mua về nếu phát hiện bất thường hãy vứt bỏ càng sớm càng tốt, đừng ăn. 

Chị em nội trợ tránh xa 4 loại muối ăn này, dù rẻ nhưng hại sức khỏe vô cùng! - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

 

Sai lầm khúng 5 loại rau này vào nồi lẩu, có loại tiết ra chất độc ăn vào hại nhân, chớ dại mà thử

Sai lầm khúng 5 loại rau này vào nồi lẩu, có loại tiết ra chất độc ăn vào hại nhân, chớ dại mà thử

Các món rau này tuy ngon nhưng lại không thích hợp để nhúng vào nồi lẩu, các bà nội trợ cần chú ý.

Xem thêm
Từ khóa:   sức khỏe chọn thực phẩm muối ăn

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Tâm linh - Tử vi 13 phút trước
4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Tin y tế 28 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Tâm sự 43 phút trước
Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Xã hội 1 giờ 6 phút trước
Cà Mau: Lốc xoáy khiến nhiều nhà dân ở Cà Mau bị sập, tốc mái

Cà Mau: Lốc xoáy khiến nhiều nhà dân ở Cà Mau bị sập, tốc mái

Đời sống 1 giờ 12 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Ngoại tình 1 giờ 43 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp