Chị em nội trợ tránh xa 4 loại muối ăn này, dù rẻ nhưng hại sức khỏe vô cùng!

Việc mua muối ăn cũng dễ dàng khi đi bất cứ đâu như siêu thị hay chợ hay các cửa hàng tạp hóa đều có thể mua được muối. Tuy nhiên khi mua muối, bạn cũng cần phải cẩn thận bởi trên thị thường có những loại muối nhìn trông có vẻ rất bắt mắt, sạch sẽ, trắng tinh nhưng thực tế lại không đảm bảo an toàn, kém chất lượng và không có giá trị dinh dưỡng. Nếu sử dụng những loại muối này trong thời gian dài có thể gây tổn hại tới sức khỏe của cả gia đình.

Loại muối ăn này có độ tinh khiết rất thấp, lẫn tạp chất, do một số xưởng tư nhân nhỏ sản xuất. Loại muối này còn được gọi là muối giả, do đó quy trình sản xuất và chất lượng an toàn không đạt tiêu chuẩn, sau khi ăn, nó sẽ có tác động tiêu cực đến cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

2. Một số loại muối ăn không có ngày sản xuất

Nói chung muối ăn sẽ không bị biến chất, nhưng nếu không có ngày sản xuất thì không thể đánh giá chất lượng. Vì sao lại nói như vậy? Bởi vì nếu muối ăn để quá 3,4 năm thì mùi và hương vị sẽ thay đổi ở một mức độ nhất định. Hơn nữa nếu là loại muối ăn kém chất lượng, có lẫn nhiều tạp chất như trên có thể nhanh bị hỏng hơn. Do đó, muối ăn tuy không thể hết hạn sử dụng nhưng với một số người sức khỏe không tốt, tốt nhất nên tránh ăn những loại muối không có ngày sản xuất rõ ràng như vậy.

Ảnh minh họa: Internet

3. Muối ăn để quá lâu

Như đã nói ở trên, muối ăn tuy không thể hết hạn nhưng nếu để quá lâu cũng không nên sử dụng. Có những người có thói quen mua nhiều muối tích trữ tại nhà dùng lâu dài nhưng nếu điều kiện bảo quản không tốt, muối có đặc tính hút ẩm nên dễ hấp thụ nước từ không khí, hút mùi từ nhà bếp, hoặc dính thức ăn trên thìa, đũa... khi chúng ta lấy muối để nêm nếm gia vị, hoặc bị côn trùng bay vào... sẽ khiến muối bị vón cục và có mùi lạ, thậm chí là chảy nước, không còn vị mặn ban đầu.

Riêng với muối iốt, bảo quản không đúng cách hoặc quá lâu sẽ làm hàm lượng iốt giảm. Vì vậy, dù muối ăn bạn mua là hàng chất lượng nhưng nếu cất trữ quá lâu, bảo quản không tốt cũng không nên sử dụng tiếp dù có thể không gây hại nhưng chất lượng giảm đi nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

4. Muối ăn có mùi vị đặc biệt lạ, không nên mua

Loại muối ăn này hoặc là do xưởng tư nhân tự làm không đảm bảo quy trình chuẩn, chất lượng kém hoặc là một loại muối ăn bị pha trộn, không đủ tinh khiết nên thường có thêm vị đắng, chát. Loại muối ăn này chất lượng rất kém không nên mua, sử dụng còn có thể gây hại sức khỏe.

Tóm lại, bốn loại muối ăn trên không nên mua về sử dụng, sau khi mua về nếu phát hiện bất thường hãy vứt bỏ càng sớm càng tốt, đừng ăn.