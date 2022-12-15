Bất ngờ loạt thực phẩm là “viên bổ dưỡng dạ dày tự nhiên” khiến chị em săn lùng khắp nơi

Vì vậy, nuôi dưỡng dạ dày là chìa khóa để duy trì cuộc sống lâu dài, vậy trong cuộc sống có thể làm gì để chức năng dạ dày mạnh mẽ hơn? Bác sĩ cho biết: Những viên “dưỡng chất dạ dày tự nhiên” này xung quanh bạn, nếu mỗi ngày ăn một cách khác nhau thì có bệnh dạ dày bạn cũng không dám lại gần.

Tuy nhiên, dưới tác động của các yếu tố như tuổi tác ngày càng cao và chế độ ăn uống không lành mạnh, một số cơ quan sẽ không tránh khỏi những rủi ro về sức khỏe , chẳng hạn như dạ dày là cơ quan tương đối mỏng manh, ung thư dạ dày.

Nhắc đến bắp cải, chắc hẳn mọi người đều rất quen thuộc vì nó không chỉ rẻ mà còn có giá trị ăn uống cao, nguyên nhân là do các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng bắp cải rất giàu các chất khác nhau như vitamin C, axit folic và kali, có thể ức chế hiệu quả vi khuẩn Helicobacter pylori và sửa chữa niêm mạc dạ dày bị tổn thương, do đó ngăn ngừa các vấn đề về dạ dày xảy ra.

Đặc biệt đối với những người bị khó chịu về đường tiêu hóa, dùng bắp cải nấu các món ăn trong sinh hoạt hàng ngày, hiện tượng khó chịu ở dạ dày sẽ dần biến mất, dạ dày cũng dần được cải thiện.

Ảnh minh họa: Internet

2. Khoai mỡ

Khoai mỡ cũng là một trong những nguyên liệu có giá trị dinh dưỡng phong phú, không chỉ có tác dụng bổ tỳ ích khí, đối với người tỳ vị hư nhược, ăn một chút khoai mỡ có thể thúc đẩy nhu động đường tiêu hóa, giúp tiêu hóa và hấp thu kịp thời, giải phóng các chất đã được chuyển hóa trong cơ thể, các chất độc cặn bã được đào thải ra ngoài, giúp bụng ấm và khỏe mạnh hơn.

Ảnh minh họa: Internet

3. Bí ngô

Y học cổ truyền cho rằng bí ngô tính ấm, vị ngọt, vào kinh tỳ vị, có tác dụng dưỡng vị rất tốt, đặc biệt là vào mùa hè, bí đỏ dần được bày bán trên thị trường, nếu ăn nhiều, bạn có thể ngăn ngừa chứng khó chịu ở đường tiêu hóa, nghiên cứu cho thấy trong bí ngô có chứa thành phần pectin phong phú, sau khi đi vào cơ thể con người sẽ giúp bài tiết vi khuẩn và các chất có hại trong dạ dày, tránh bị tổn thương liên tục.

Ngoài ra, có rất nhiều cách ăn bí đỏ, có thể hấp ăn hoặc dùng để nấu cháo, có tác dụng hồi phục niêm mạc dạ dày, bồi bổ dạ dày.

Ảnh minh họa: Internet

4. Khoai lang

Khoai lang là một loại ngũ cốc thô, giàu chất xơ, ăn thường xuyên có thể giúp thúc đẩy nhu động đường tiêu hóa, ghi chép liên quan cho thấy khoai lang có tác dụng ấm bụng, bổ thận ích khí, thích hợp cho mọi lứa tuổi để ăn.

Ảnh minh họa: Internet

5. Cà rốt

Một số người không thích cà rốt vì cho rằng nó có vị lạ, nhưng thực tế cà rốt không chỉ giàu vitamin C mà còn có tác dụng bổ gan, cải thiện thị lực, những người hay bị khó tiêu có thể lựa chọn sử dụng cà rốt để nấu cháo, kiên trì thực hiện trong một thời gian sẽ thấy các triệu chứng khó chịu đường tiêu hóa được cải thiện.

Ảnh minh họa: Internet

6. Táo

Táo có tính ấm, ngọt mát, có tác dụng bổ tỳ ích vị, dưỡng dạ ích phổi, táo rất giàu pectin, chất xơ, tanin và các chất đặc biệt khác, không tính nhiệt, pectin có thể làm mềm phân. Sự kết hợp chất xơ có tác dụng nhuận tràng, sau khi nấu chín, chất pectin trở thành chất có khả năng hấp thụ vi khuẩn và độc tố, từ đó ngăn ngừa tổn thương niêm mạc dạ dày.

Ảnh minh họa: Internet

Nói chung, sức khỏe của dạ dày có quan hệ mật thiết với tuổi thọ của con người, vì vậy muốn khỏe mạnh thì phải đưa việc nuôi dưỡng dạ dày lên hàng đầu, và một trong những cách nuôi dưỡng dạ dày chính là ăn uống thêm các thực phẩm giúp kiện tỳ vị, trợ tiêu hóa, ví dụ như cà rốt, táo, khoai lang, bí ngô, bắp cải, khoai mỡ...

Tất nhiên, ngoài việc làm tốt những điều này, nếu vẫn còn các triệu chứng khó chịu ở đường tiêu hóa, bạn phải kịp thời đi khám và sử dụng các phương pháp y học khoa học để thuyên giảm.