Bất ngờ loạt thực phẩm là “viên bổ dưỡng dạ dày tự nhiên” khiến chị em săn lùng khắp nơi

1. Bắp cải

Nhắc đến bắp cải, chắc hẳn mọi người đều rất quen thuộc vì nó không chỉ rẻ mà còn có giá trị ăn uống cao, nguyên nhân là do các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng bắp cải rất giàu các chất khác nhau như vitamin C, axit folic và kali, có thể ức chế hiệu quả vi khuẩn Helicobacter pylori và sửa chữa niêm mạc dạ dày bị tổn thương, do đó ngăn ngừa các vấn đề về dạ dày xảy ra.