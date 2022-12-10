Loại rau quen thuộc này lại bổ dưỡng như thịt bò, giàu chất sắt vậy mà nhiều chị em nội trợ lại bỏ qua!

Ngọn su su cung cấp lượng lớn chất sắt. Sắt thường được thấy trong các loại thịt đỏ, gan lợn, huyết lợn nên với những người ăn chay, việc tìm được thực phẩm giàu sắt không dễ. Vì thế, các món ăn chế biến từ ngọn su su cũng có thể giúp tăng lượng sắt cho những người này.

Ngọn su su (hay rau su su) là loại rau có bề ngoài trông không khác gì những loại rau bình thường nhưng thực chất đó là phần thân leo của quả su su.

Su su mọc nhanh, ít sâu bệnh, không phải dùng thuốc trừ sâu lại có sức sống mạnh, có thể mọc tốt ngoài tự nhiên. Phần ngọn su su có thể đem chế biến thành nhiều món như xào, luộc,...

Thời gian gần đây đọt và lá non của cây su su được thu hoạch và bán trên thị trường như một loại rau sạch.

Ăn ngọn su su có thể làm sạch phổi, tăng cường lá lách, giúp ngon miệng, làm dịu gan và giảm ho, nó cũng có thể loại bỏ các tác nhân gây bệnh do gió, tức là làm giảm các triệu chứng của cảm sốt, chẳng hạn như khô họng, ho và có đờm, đau đầu,...

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Bên cạnh đó, loại rau này còn có rất nhiều ưu điểm vượt trội được các chuyên gia ẩm thực thống kê, mọi người không nên bỏ qua.

Ít calo

Ngọn su su rất giàu vitamin A, B1, B2, kali, canxi, magiê, phốt pho, sắt, kẽm và các chất dinh dưỡng khác, và cực kỳ ít calo. Theo dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu thực phẩm và dinh dưỡng Đài Loan, cứ 100 gam ngọn su su thì chỉ có 17 calo và không có cholesterol.

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Chất xơ cao hơn bắp cải

Hàm lượng chất xơ trong ngọn su su cũng rất phong phú, với 2,3 gam trong 100 gam ngọn su su, cao hơn so với các loại bắp cải.

Chất xơ trong loại rau này có chứa polysaccharides (như chất xơ, hemicellulose, pectin) và lignin mà cơ thể con người không thể tiêu hóa và hấp thụ được. Trong đường tiêu hóa, nó có thể làm tăng khối lượng và trọng lượng của phân và hấp thụ nước, do đó thúc đẩy nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón.

Giàu phốt pho, giúp củng cố răng và xương

Trong số các loại rau thường thấy trên bàn ăn, hàm lượng phốt pho của ngọn su su thuộc hàng tốt nhất, chỉ thấp hơn một chút so với súp lơ xanh. Khoáng chất phốt pho là một nguyên tố cấu tạo nên xương và răng, đồng thời cũng có thể thúc đẩy quá trình chuyển hóa chất béo và đường.

Ngọn su su rất giàu vitamin A, B1, B2, kali, canxi, magiê, phốt pho, sắt, kẽm,...

Ảnh minh họa: Internet

Giàu chất sắt giúp phát triển trí tuệ

Ngọn su su cũng cung cấp không ít chất sắt. Sắt không chỉ là nguyên tố chính của máu mà còn liên quan đến sự phát triển trí tuệ của trẻ.

Sắt thường được thấy trong các loại thịt đỏ, gan lợn, huyết lợn nên với những người ăn chay, việc tìm được thực phẩm giàu sắt không dễ. Ngoài việc ăn các loại đậu, ngọn su su cũng có thể giúp tăng lượng sắt cho những người này.

Bổ sung kẽm làm giảm nguy cơ sa sút trí tuệ

Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng bệnh nhân cao tuổi mắc chứng sa sút trí tuệ tương đối thiếu vitamin A, B12, E và khoáng chất kẽm.

Hơn nữa, bổ sung kẽm ở nam giới có thể thúc đẩy sự bài tiết testosterone, duy trì chức năng tình dục và khả năng sinh sản, đồng thời làm giảm các triệu chứng của thời kỳ mãn kinh nam như rối loạn chức năng tình dục, mệt mỏi và bất ổn về cảm xúc.

Để có được kẽm, ngoài việc ăn cá và các loại động vật có vỏ, thì hàm lượng kẽm trong ngọn su su thuộc top 3 trong số các loại rau, chỉ kém rau cải cúc và măng tây một nửa.

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Giải độc, ngừa ung thư

Mặc dù cải rồng là điểm sinh trưởng của cây su su, tức là chồi non của cây, nhưng khác với măng tây, mầm đậu tương, măng tre là loại thực phẩm có tính hàn thấp, người bệnh gút ăn vào rất an toàn.

Theo “Good Doctor Health Network”, bác sĩ Chen Junxu cho biết, trong ngọn su su có chứa chất asparagin, có thể tống chất độc ra khỏi cơ thể, và được cho là có tác dụng ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư.

Ngoài ra, hàm lượng chất xơ dồi dào của ngọn su su có thể hấp thụ chất béo dư thừa và chất thải chuyển hóa trong thành ruột, có thể thúc đẩy nhu động đường tiêu hóa, khá có lợi cho việc phòng chống ung thư đại trực tràng.

Hai kiểu người không nên ăn ngọn su su

Ngọn su su là loại rau xanh không chỉ chế biến được nhiều món ăn ngon mà còn rất có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên có 2 kiểu người nên tránh ăn món này.

Người bị đau dạ dày hoặc vừa trải qua phẫu thuật

Hầu hết mọi người đều có thể ăn su su, kể cả những người mắc bệnh gút ăn vẫn rất an toàn, người khó tiêu lại càng nên ăn vì ngọn su su giàu chất xơ.