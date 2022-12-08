Chuyên gia cảnh báo loại rau đặc sản giàu vitamin nhưng dùng sai cách hậu họa khó lường, chị em nội trợ chú ý!

Chọn thực phẩm 08/12/2022 04:36

Rau sắn là một thực phẩm chứa nhiều vitamin nhưng dùng sai cách có thể gây hại đến sức khỏe. Cùng tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này qua bài viết dưới đây nhé!

Ngộ độc thực phẩm là một vấn đề rất phổ biến hiện nay. Có nhiều nguyên nhân gây ra ngộ độc thực phẩm, trong đó thói quen ăn uống không lành mạnh là nguyên nhân hàng đầu.

Rau sắn - một loại rau tưởng chừng như chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe nhưng sơ suất khi ăn có thể gây ra tình trạng ngộ độc. Hôm nay, hãy tìm hiểu rõ hơn về những nguy hiểm khi ăn rau sắn sai cách và các lưu ý khi ăn loại rau này để tránh ngộ độc nhé!

Chuyên gia cảnh báo loại rau đặc sản giàu vitamin nhưng dùng sai cách hậu họa khó lường, chị em nội trợ chú ý! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

1. Những nguy hiểm sức khỏe khi ăn rau sắn sai cách

Nhắc đến rau sắn, chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay đến món nộm rau sắn ở Hòa Bình hoặc rau sắn muối chua ở Phú Thọ. Đây là những món ăn dân dã được nhiều người yêu thích bởi hương vị thơm ngon, lạ miệng.

Tuy nhiên, ít ai biết được rằng loại rau này vốn dĩ được người xưa dùng để làm thức ăn trong chăn nuôi, chẳng hạn như nuôi cá, nuôi tằm,... Đặc biệt, ăn rau sắn khi chưa chế biến kỹ có thể gây ra ngộ độc, thậm chí là tử vong.

Chuyên gia cảnh báo loại rau đặc sản giàu vitamin nhưng dùng sai cách hậu họa khó lường, chị em nội trợ chú ý! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo Lương y Vũ Quốc Trung - một thành viên của Hội Đông y Việt Nam, rau sắn đem lại một số tác dụng nhất định đối với sức khỏe nhưng không được khuyến cáo dùng nhiều, bởi trong rau sắn có chứa một độc tố thuộc loại glucosid. Loại độc tố này khi gặp men tiêu hóa, axit hoặc nước sẽ bị thủy phân và giải phóng ra axit cyanhydric gây chết người.

Liều gây tử vong của axit cyanhydric là 1mg/kg trọng lượng cơ thể. Liều gây ngộ độc đối với người lớn là 20mg, liều gây tử vong là 50mg (người có cân nặng khoảng 50kg); với trẻ em, người già và người ốm yếu thì liều gây ngộ độc sẽ thấp hơn. Tùy theo số lượng rau sắn ăn nhiều hay ít mà triệu chứng ngộ độc sẽ có biểu hiện nặng hay nhẹ, xảy ra nhanh hay chậm.

Chuyên gia cảnh báo loại rau đặc sản giàu vitamin nhưng dùng sai cách hậu họa khó lường, chị em nội trợ chú ý! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chất độc axit cyanhydric trong lá sắn khi đi vào máu sẽ làm ức chế hoạt động của men cytocrom oxydase, gây ra tình trạng thiếu oxygen ở mô. Ngoài ra, nó còn gây tác động lên trung tâm hô hấp và trung tâm điều hòa nhiệt ở hành não.

Khi bị ngộ độc nặng, bệnh nhân sẽ cảm thấy chóng mặt, đau đầu, buồn nôn, tê lưỡi, sau đó sẽ bị co giật, cứng cơ, cứng hàm, giãn đồng tử, mặt tím tái, liệt hô hấp và tim,... Bệnh nhân bị ngộ độc cấp tính nặng không được cấp cứu kịp thời có thể sẽ tử vong sau 30 phút. Còn nếu được điều trị kịp thời thì bệnh nhân sẽ qua khỏi cơn nguy kịch và hoàn toàn không để lại di chứng.

Với những trường hợp bị ngộ độc nhẹ, bệnh nhân sẽ cảm thấy chóng mặt, buồn nôn, mệt mỏi, khô cổ họng,... Lúc này, người bệnh chỉ cần nằm nghỉ ngơi một lúc thì sẽ trở lại bình thường.

Chuyên gia cảnh báo loại rau đặc sản giàu vitamin nhưng dùng sai cách hậu họa khó lường, chị em nội trợ chú ý! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

2. Những lưu ý khi ăn rau sắn để tránh ngộ độc

Để phòng tránh ngộ độc, khi dùng rau sắn để làm thực phẩm, mọi người phải đặc biệt chú ý không ăn sống rau sắn, kể cả khi nó đã muối chua. Ngoài ra, trước khi ăn, bạn cần chế biến thật kỹ trên nhiệt độ cao.

Chuyên gia cảnh báo loại rau đặc sản giàu vitamin nhưng dùng sai cách hậu họa khó lường, chị em nội trợ chú ý! - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Dù có độc tố gây hại nhưng rau sắn cũng chứa một lượng lớn chất xơ. Lượng chất xơ này khi cung cấp vừa đủ vào cơ thể có thể giúp điều hòa hệ vi khuẩn đường ruột.

Tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều, bạn sẽ bị tắc đường ruột bởi chất xơ trong rau sắn là loại chất xơ không hòa tan. Vì thế, bạn nên hạn chế rau sắn, không nên ăn thường xuyên như các loại rau khác.

Ngoài ra, người có vấn đề về hệ tiêu hóa, thai phụ, mẹ bỉm, trẻ em, và người già tuyệt đối không nên ăn loại rau này, bởi rau rau sắn còn có thể làm mất sữa và gây ra những tác dụng phụ không mong muốn.

Chị em nội trợ đi chợ gặp 4 loại cá này nên mua ngay, đảm bảo đánh bắt tự nhiên, thịt tươi ngon lại nhiều chất bổ

Chị em nội trợ đi chợ gặp 4 loại cá này nên mua ngay, đảm bảo đánh bắt tự nhiên, thịt tươi ngon lại nhiều chất bổ

Những loại cá này rất bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe. Bạn nên bổ sung cho bữa ăn gia đình.

Xem thêm
Từ khóa:   Rau sắn rau giàu vitamin chọn thực phẩm

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 27 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 57 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 1 giờ 27 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 1 giờ 57 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 2 giờ 27 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Video 2 giờ 57 phút trước
Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Tâm sự 3 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no