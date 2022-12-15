3 loại rau 'trường thọ' hiện được người Nhật săn lùng: Chợ Việt bán vừa nhiều vừa rẻ, nên tranh thủ ăn

Chọn thực phẩm 15/12/2022 11:43

Những loại rau này có giá trị dinh dưỡng cao, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nên được người Nhật yêu thích.

Nhật Bản là quốc gia có tuổi thọ trung bình thuộc nhóm cao hàng đầu thế giới. Cứ mỗi 25 năm, tuổi thọ trung bình của người Nhật lại tăng ít nhất 4 tuổi với tỷ lệ bệnh tật rất thấp. Năm 2020, tuổi thọ trung bình của người Nhật là 87,74 tuổi với nữ giới và 81,64 tuổi với nam giới.

Bí mật sống khỏe, sống thọ của người Nhật nằm ở chính chế độ ăn uống của họ.

Người Nhật thường theo đuổi chế độ ăn uống lành mạnh, ưu tiên các thực phẩm tốt cho sức khỏe. Lượng thực phẩm nạp vào cơ thể cũng chỉ ở mức vừa phải, không ăn quá no.

3 loại rau 'trường thọ' hiện được người Nhật săn lùng: Chợ Việt bán vừa nhiều vừa rẻ, nên tranh thủ ăn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, người Nhật thích ăn 3 loại rau và coi đó là món ăn "trường sinh". Hãy cùng tìm hiểu đó là rau gì nhé.

Lá hẹ

Đối với người Nhật, lá hẹ là một loại rau lành mạnh, tốt cho sức khỏe.

Trong Đông y, rau hẹ có vị cay, hơi chua, tính ấm. Đây là loại rau tốt cho thận. Nhờ có đặc tính chống viêm mạnh mà rau hẹ được dùng làm thực phẩm hàng ngày để hỗ trợ điều trị các bệnh viêm nhiễm.

Lá hẹ cũng chứa nhiều vitamin, chất xơ thô có tác dụng cải thiện nhu động ruột, trị táo bón, ngăn ngừa sự phát triển của các tế bào K ở ruột. Ngoài ra, lá hẹ còn có khả năng làm tan huyết ứ, thúc đẩy tuần hoàn máu, giải độc.

Sử dụng lá hẹ vào mùa đông sẽ giúp xua tan cảm giác lạnh, tăng cường thể lực, thúc đẩy tuần hoàn máu, tránh tình trạng thiếu dương khí.

Khi sử dụng lá hẹ, bạn nên cắt nhỏ, xào lửa lớn với thời gian ngắn. Xào quá lâu sẽ khiến lá hẹ bị nát và làm mất giá trị dinh dưỡng. Lá hẹ tốt nhưng không nên ăn quá nhiều, khoảng 100-200 gram/bữa là đủ.

3 loại rau 'trường thọ' hiện được người Nhật săn lùng: Chợ Việt bán vừa nhiều vừa rẻ, nên tranh thủ ăn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Rau khoai lang

Rau khoai lang có nguồn dinh dưỡng quý giá. Loại rau này chứa nhiều vitamin B2 (cao gấp 10 lần so với củ khoai lang). Ngoài ra, nó còn chứa nhiều chất xơ, vitamin B6, vitamin C, chất chống oxy hóa...

Theo Đông y, rau khoai lang có vị ngọt, tính bình, tác dụng trị tỳ hư, kém ăn, thanh nhiệt, giải độc...

Chất xơ trong khoai lang tốt cho hệ tiêu hóa, trị táo bón, giúp đào thải các cặn bã ra khỏi đường ruột.

Ngoài ra, rau khoai lang còn tốt cho thị lực, giúp ngăn ngừ bệnh tim mạch, hạ huyết áp, ổn định đường huyết, tăng cường miễn dịch...

Nhờ chứa nhiều vitamin K mà khoai lang còn có tác dụng ngăn ngừa sự hình thành của các tế bào u ác tính.

Lưu ý, người bị tiêu chảy hay tiêu hóa kém nên cẩn trọng khi sử dụng loại rau này.

Rau khoai lang tốt cho sức khỏe nhưng chỉ nên sử dụng 2 lần/tuần.

3 loại rau 'trường thọ' hiện được người Nhật săn lùng: Chợ Việt bán vừa nhiều vừa rẻ, nên tranh thủ ăn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Rau dền

Rau dền có hàm lượng sắt cao, giúp gia tăng lượng hemoglobin trong máu, ngăn ngừa thiếu máu do thiếu sắt.

Ngoài ra, loại rau này còn chứa nhiều canxi - nhóm canxi thuộc loại cơ thể dễ hấp thụ, giúp xương và răng chắc khỏe, hỗ trợ hoạt động của tim, ngăn ngừa chuột rút.

Rau dền còn chứa lượng carotene cao gấp 2 lần so với các loại quả hạt, có thể cung cấp các chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể, bồi bổ thể chất, tăng sức đề kháng.

3 loại rau 'trường thọ' hiện được người Nhật săn lùng: Chợ Việt bán vừa nhiều vừa rẻ, nên tranh thủ ăn - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet
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