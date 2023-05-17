Cẩn thận kẻo hại cả nhà nếu không sơ chế kĩ những loại rau dễ nhiễm ký sinh trùng này!

Đối với rau củ, những loại sinh trưởng trong môi trường thủy sinh hay bán thủy sinh có nguy cơ nhiễm ký sinh trùng cao nhất. Một số loại rau củ bề mặt sần sùi, khó rửa sạch hoặc hay dùng ăn sống cũng dễ khiến con người bị nhiễm vi khuẩn, ký sinh trùng gây hại. Vì vậy, hãy đặc biệt chú ý khi sơ chế và chế biến những loại rau củ sau đây:

Ký sinh trùng trong thực phẩm gây các bệnh phổ biến như rối loạn tiêu hóa, hội chứng thiếu máu, viêm dạ dày, ruột, viêm đại tràng… và thậm chí có thể tử vong trong trường hợp nặng. Thường gặp nhất là amip, lỵ, giun tròn, giun móc, sán dây, sán lá…

Tuy rất giàu chất dinh dưỡng , ăn giòn, vị ngọt, vô cùng hấp dẫn nhưng loại rau này cũng dễ gây bệnh cho con người mếu chế biến không cẩn thận. Ngoài việc mang theo bùn đất, vi khuẩn rất khó rửa sạch hoàn toàn, cải xoong còn chứa các loại giun như giun đũa, giun móc, giun tóc, giun kim...

Cải xoong hay còn gọi xà lách xoong là một loại thực vật thủy sinh hay bán thủy sinh. Bởi vì gần như có quanh năm, lại dễ trồng, nhanh lớn, ít tốn công chăm bón, nên được xếp vào 1 trong những loại rau xanh cực kỳ phổ biến từ rất lâu trước đây.

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Nấm sò

Nấm sò là loại thực phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng, có tác dụng làm giảm cholesterol giúp tăng cường khả năng miễn dịch. Ngoài ra, nấm sò còn chứa nhiều vitamin B3 giúp giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer.

Tuy nhiên, nấm sò chưa qua xử lý nhiệt có nhiều nguy cơ ẩn chứa ký sinh trùng. Hơn nữa, nếu bảo quản nấm sò không tốt có thể gây nấm mốc và nhiễm khuẩn.

Ảnh minh họa: Internet

Súp lơ

Súp lơ hay bông cải chứa nhiều vitamin C, vitamin K, canxi, axit folic, kali và chất xơ… vừa bổ dưỡng vừa ngon miệng nên được rất nhiều người yêu thích, sử dụng trong các bữa ăn hàng ngày.

Tuy nhiên, vì hình dạng bên ngoài của súp lơ không bằng phẳng mà có nhiều chỗ lồi lõm, khe rãnh rất nhỏ, gây khó khăn khi rửa sạch. Tại các khe rãnh này sẽ còn tồn đọng rất nhiều chất bẩn, các loại ký sinh trùng, vi khuẩn gây bệnh cho cơ thể con người. Khi làm sạch và chế biến không kỹ, chúng sẽ có khả năng xâm nhập vào cơ thể thông qua đường ruột, nguy cơ dẫn đến vấn đề sức khỏe.

Do đó, tuy súp lơ là thực phẩm dễ mất chất dinh dưỡng trong nhiệt độ cao nhưng mọi người không nên ăn tái, ăn sống. Để khử vi khuẩn, vi trùng còn sót lại, nhiều người còn chần trong nước sôi trước khi chế biến.

Ảnh minh họa: Internet

Củ niễng

Cây niễng khá phổ biến ở các quốc gia Châu Á, thường mọc ở các vùng đầm lầy, ao hồ nước ngọt và có nhiều tên gọi khác nhau. Trước kia, niễng thường được trồng chủ yếu để lấy quả làm thuốc, trong Đông y gọi là giao bạch tử, phần thân thì làm thức ăn cho gia súc nhiều hơn là thực phẩm cho con người.

Ảnh minh họa: Internet

Củ mã thầy (hạt dẻ nước)

Củ mã thầy hay còn gọi là hạt dẻ nước giàu dinh dưỡng, ăn vào có tác dụng bồi bổ sức khỏe, nâng cao sức đề kháng rất tốt.Chúng nhỏ xinh, giòn và mọng nước, vị ngọt nên được nhiều người ưa thích ăn như một loại trái cây.

Có thể bạn không biết rằng, củ mã thầy phần lớn được trồng trên ruộng lúa hoặc vùng đất bùn ẩm, nhiều vi khuẩn và ký sinh trùng dễ bám vào vỏ. Nhiều người nghĩ chỉ cần rửa sạch củ, gặm vỏ ngoài cũng chẳng sao, nhưng làm như vậy rất dễ nuốt phải ấu trùng giun. Cho nên, để ăn loại củ này cần gọt kỹ vỏ trước khi ăn. Có thể mang nấu canh hoặc luộc chín làm salad.

Ảnh minh họa: Internet

Rau cần

Mùa lạnh về, những ruộng rau cần xanh tươi, từng đọt non ăn ngọt nước được nhiều người mua về chế biến thành các món ngon như xào thịt bò hay nhúng lẩu. Rau cần mọc trong ruộng nước nên dễ bị các loại ký sinh trùng làm tổ và đẻ trứng mà mắt thường không nhìn thấy được.

Ảnh minh họa: Internet

Ngó sen và củ sen

Ngó sen hay củ sen không chỉ là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, đường glucose, canxi, photpho, sắt, vitamin C… mà còn là vị thuốc trong Đông y. Nhưng do sinh trưởng trong bùn nên ngó và củ sen tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ mang lại bệnh tật cho cả gia súc và con người.

Ngoài những bệnh truyền nhiễm đường tiêu hoá, ngó sen còn là nơi trú ẩn của ấu trùng sán lá ruột, 1 loại sán lá ký sinh trong ruột người và 1 số gia súc, nhất là loài lợn.

Vì vậy, tốt nhất chỉ nên ăn ngó sen và củ sen được nuôi trồng thay vì mọc hoang, đặc biệt là những nơi nguồn nước ô nhiễm, không đảm bảo. Khi chế biến, phải rửa thật kỹ và nấu chín hoàn toàn rồi mới được ăn.