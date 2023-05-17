Vừa thanh mát, vừa dễ uống - thứ bột này "gây chao đảo" với hội chị em bởi loạt công dụng "thần thánh" cực tốt khi dưỡng nhan

Củ sắn dây có chứa các thành phần Isoflavone: Puerarin, Daidzein C15H10O4, Daidzein C21H20O9 và tinh bột, rất ngon và tốt cho sức khỏe nên được nhiều người ưa chuộng. Cây sắn dây nhỏ và dài, củ mọc sâu trong lòng đất, mỗi bụi có thể cho hàng chục, thậm chí là hàng trăm kg củ. Trong củ sắn dây có rất nhiều tinh bột, vị ngọt bùi, càng nhai càng hấp dẫn, thế nên thường được dùng để luộc chín rồi ăn, nếu sử dụng không hết thì làm bột khô để dành.

Bột sắn dây là loại tinh bột thơm ngon, giàu dưỡng chất, được chiết xuất từ củ sắn dây – thành phần ngon nhất của sắn dây. Bột có màu trắng tinh, mịn, tác dụng thanh nhiệt, giải độc và trị được một số loại bệnh khác. Sắn dây là loài dây leo có rễ phát triển thành những củ rất to và dài, có củ to bằng cả bắp chân người lớn. Khi thu hoạch cây sắn dây, người ta chỉ lấy phần củ là chủ yếu, phần lá và rễ cũng có thể dùng làm thuốc chữa bệnh.

với hàm lượng cao isoflavone trong thành phần, bột sắn dây khi được pha uống hằng ngày có thể làm tăng nội tiết tố nữ estrogen, từ đó cải thiện được kích thước vòng 1 cho các chị em, giúp điều hòa kinh nguyệt cũng như hỗ trợ quá trình kích thích mọc tóc.

Để làm bột sắn dây , người ta đem củ sắn dây đi làm sạch, sau đó xay nhuyễn cùng với nước rồi lọc để tinh bột sắn dây lắng xuống, đem phần bột này đi phơi khô, bẻ miếng nhỏ chứ không xay nhuyễn mịn như các loại bột thông thường. Ngoài ra, bột sắn dây còn có thể ướp thêm với hoa bưởi, hoa lài… để tạo mùi hương dễ chịu, tuy nhiên cách này sẽ làm giảm đáng kể dược tính của tinh bột.

Chống Oxy hóa

Nhiều nghiên cứu cho thấy 8% lượng Manga mà cơ thể cần thiết trong một ngày có thể được bổ sung bằng một cốc bột sắn dây. Đây là khoáng chất thiết yếu, giúp chuyển hóa cholesterol và axit amin, đồng thời hỗ trợ chắc khỏe xương và chống Oxy hóa.

Chắc khỏe xương

Nếu lo ngại vấn đề về xương khớp, bạn cần phải bổ sung đủ lượng Canxi cho cơ thể. Khoáng chất này đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc giúp răng và xương chắc khỏe. Không chỉ thế, tình trạng tê tay chân sẽ được cải thiện nhờ khả năng đẩy mạnh lưu thông máu của Canxi.

Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho phụ nữ có thai

Hàm lượng Folate trong bột sắn dây rất cao, có vai trò quan trọng trong quá trình tạo DNA cũng như phân chia tế bào. Loại Vitamin B này nên được bổ sung xuyên suốt thai kỳ để giúp chống lại tình trạng khuyết tật ống thần kinh. Vì vậy, bột sắn dây được xem là thực phẩm tốt cho bà bầu.

Hỗ trợ tiêu hóa và giúp tăng cân

Công dụng của bột sắn dây trong việc hỗ trợ hệ tiêu hóa sẽ giúp bạn ăn ngon miệng, hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn, từ đó tăng cân hiệu quả.

Giúp cải thiện vòng 1

Tinh bột sắn dây chứa nhiều chất Protein và Lecithin có khả năng sản sinh ra nội tiết tố Estrogen. Nội tiết tố Estrogen sẽ giúp kích thích tăng vòng 1 nhanh chóng. Pha bột sắn dây với nước ấm, sữa đặc hoặc nước chanh, uống liên tục trong 1 tháng sẽ có hiệu quả.

Ảnh minh họa: Internet

Một số lưu ý quan trọng khi sử dụng bột sắn dây

Người mắc chứng dương khí hư không nên dùng bột sắn dây. Biểu hiện của người mắc chứng này gồm: Đại tiện lỏng, hay cảm thấy đầy hơi trướng bụng, miệng nhạt, lưỡi ít rêu trắng mỏng; chân tay lạnh; không có cảm giác khát nước;

Không nên cho trẻ em uống nước bột sắn dây pha sống. Vì bột sắn dây có tính hàn, giúp thanh nhiệt nhưng nếu trẻ không bị nhiệt thì dùng bột sắn dây sống sẽ dễ bị đau bụng, tiêu chảy. Nếu cho trẻ ăn, nên nấu chín bột sắn để giảm tính lạnh, an toàn hơn với trẻ;

Phụ nữ có thai bị động thai hoặc dọa sảy thai,... thì không nên dùng bột sắn dây;

Hạn chế sử dụng bột sắn dây pha với nước lạnh vì dễ gây đau bụng, tiêu chảy. Nếu được, bạn nên nấu chín khi ăn hoặc pha với nước nóng để giảm tác dụng phụ;

Không kết hợp mật ong với sắn dây vì sẽ sản sinh một số chất có hại cho sức khỏe;

Không nên ướp hoa bưởi với nước sắn dây vì sẽ làm giảm đi dược liệu ban đầu của sắn dây;

Người bị huyết áp thấp, cơ thể suy nhược không nên sử dụng bột sắn dây vào buổi sáng (vì đây là thời điểm lượng hormone trong máu khá thấp);

Không uống sắn dây vào ban đêm vì sẽ khiến hệ tiêu hóa phải hoạt động liên tục, có thể ảnh hưởng không tốt cho dạ dày;

Không uống bột sắn dây khi đói. Do đó, thời điểm tốt nhất để uống bột sắn dây là sau bữa trưa hoặc tối khoảng 30 - 60 phút;

Không nên lạm dụng việc uống bột sắn dây, liều lượng tốt nhất là 1 cốc/ngày;

Không pha bột sắn dây với lượng đường quá nhiều;

Chỉ nên mua bột sắn dây ở những cơ sở bán hàng uy tín, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng để đảm bảo an toàn.