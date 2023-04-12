Giải độc tự nhiên thông qua các loại trái cây và rau quả tự nhiên giúp thanh lọc cơ thể và tâm trí cùng một lúc. Hãy cùng tìm hiểu 6 loại thực phẩm giúp thải độc cơ thể.

Các chuyên gia khuyên rằng ngay cả khi các chất độc hại tích tụ trong cơ thể, chúng ta có thể giải độc chúng một cách tự nhiên bằng cách thường xuyên ăn trái cây và rau quả tự nhiên.

Quả việt quất chứa đầy anthocyanins. Anthocyanin, chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp cơ thể chúng ta loại bỏ độc tố. Vì cả quả việt quất tươi và đông lạnh đều có hiệu quả nên bạn nên sử dụng quả việt quất đông lạnh, đặc biệt là vào mùa hè.

Ảnh minh họa: Internet

Chanh: Giàu limonoids có vị đắng

Trái cây có múi rất giàu limonoids, một thành phần khiến chúng có vị đắng. Là một chất chống oxy hóa, limonoids rất tuyệt vời trong việc kích hoạt các enzym giải độc và có tác dụng tuyệt vời trong việc giải phóng độc tố khỏi cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Gừng: Giàu chất cay gingerol và shogaol

Gừng là một loại rau củ chủ yếu được sử dụng làm gia vị. Diastarase và các enzyme phân giải protein trong gừng kích thích tiết dịch tiêu hóa và thúc đẩy nhu động ruột. Nó cũng có tác dụng chữa buồn nôn và tiêu chảy. Các thành phần cay gingerol và shogaol có tác dụng tiêu diệt các mầm bệnh khác nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Cam: Vitamin C giải độc

Cam rất giàu vitamin C. Giống như chanh, nó chứa limonoids, là chất chống oxy hóa, vì vậy cam giúp kích hoạt quá trình giải độc của cơ thể chúng ta.

Ảnh minh họa: Internet

Rau mùi tây: Tác dụng lợi tiểu tự nhiên

Là thuốc lợi tiểu tự nhiên giúp đi tiểu tốt. Ngoài ra, rau mùi tây còn là loại gia vị không chỉ tăng thêm hương vị cho món ăn mà còn chứa nhiều vitamin A, C, chứa nhiều loại khoáng chất như magie, canxi, sắt nên rất giàu dinh dưỡng. Mùi tây cũng thúc đẩy quá trình tiêu hóa, ngăn ngừa các bệnh của người lớn như ung thư và bệnh tim, đồng thời giúp ngăn ngừa lão hóa.

Ảnh minh họa: Internet

Bạc hà: Chức năng kháng khuẩn và ức chế sự thèm ăn tự nhiên

Bạc hà là một chất kháng khuẩn và ức chế sự thèm ăn tự nhiên, rất tuyệt vời trong việc loại bỏ vi trùng khỏi thức ăn và khiến bạn cảm thấy no.

Ảnh minh họa: Internet

Theo Kormedi