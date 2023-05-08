5 loại trái cây mùa hè ‘đã mắt’, ‘đã miệng’, 10 người ăn hết 9 người mê nhưng đụng một miếng cũng phải cẩn thận vì gây ức chế cho gan, nóng trong, nổi mụn

Có thể nói, đất nước ta được thiên nhiên ưu ái với đa dạng các loại thực phẩm, mỗi mùa lại đi liền một hoặc nhiều thức quả nhiệt đới. Đặc biệt vào mùa hè, chúng ta được thưởng thức những loại trái cây đặc sản. Tuy nhiên, cùng với cái nắng oi ả hè về, những loại quả này bạn cũng không nên ăn nhiều quá. Phần lớn các loại trái cây này đều mang tính nóng, hàm lượng đường cao nên khi ăn quá nhiều sẽ gây nóng gan, phát sinh mụn nhọn, mẩn ngứa.

Mùa hè cũng là mùa của những chùm vải chín mọng và rất ngọt ngào! Tuy nhiên loại quả này cũng chứa hàm lượng đường rất cao, nếu ăn nhiều sẽ sinh nhiệt và làm cơ thể bị nóng. Vì thế, những người ăn nhiều vải trong mùa này thường rất dễ bị mụn nhọt do nóng trong, đồng thời còn làm cho cơ thể rơi vào trạng thái khó chịu, bức bối… Với loại quả này, chỉ nên ăn khoảng 10 quả/ngày thôi.

Được mệnh danh là "vua trái cây" nên hàm lượng protein, glucid, lipid và các chất khoáng cùng giá trị năng lượng của sầu riêng đều cao hơn rất nhiều so với các loại trái cây khác. Mặc dù cơm sầu riêng có tác dụng kích thích, tăng cường khả năng sinh lý lọc máu và trừ giun sán rất tốt, tuy nhiên, bạn cũng không vì thế mà lạm dụng ăn quá nhiều (trên 150g cơm sầu riêng/ngày) vì sẽ bị nóng trong, gây bứt rứt trong người và dễ sinh mụn nhọt.

Sầu riêng rất dễ sinh mụn. Ảnh: Internet

Mít

Tương tự như sầu riêng, những múi mít chín mọng vàng ươm cũng đứng đầu danh sách các loại trái cây dễ gây nóng, mụn nhọt cho da mặt nếu ăn quá nhiều. Thế nên, dù có thèm ăn thế nào thì bạn cũng nên dùng mít một cách hợp lý thôi, không nên ăn nhiều cùng lúc và liên tục. Đặc biệt, bạn càng nên hạn chế ăn mít khi tiết trời quá oi bức.

Mít rất được ưa chuộng. Ảnh: Internet

Xoài

Theo Đông y, xoài không có tính nóng như mọi người vẫn nghĩ mà có tính bình, vì vậy nhiều người xem việc ăn xoài vào mùa hè ở mức độ vừa phải sẽ không gây ảnh hưởng xấu tới cơ thể. Tuy nhiên, ăn bao nhiêu là đủ, và loại xoài nào sinh nhiệt nhiều lại rất ít người biết. Theo chuyên gia, các loại xoài cát chín mọng, do có hàm lượng đường rất cao, nên mang tính nóng, ăn nhiều sẽ rất dễ sinh nhiệt, mọc mụn, rôm sảy.

Mận

Mận chứa nhiều carotene khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành vitamin A rất tốt cho mắt. Hạt mận cũng chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể như protein, chất béo, phốt pho, sắt, kali… có tác dụng giải độc. Tuy nhiên, nếu lạm dụng loại quả này sẽ gây nóng trong người vì mận có tính nóng, đặc biệt phụ nữ mang thai ăn nhiều sẽ khiến cơ thể bị nóng trong có thể gây phát ban, mụn nhọt, không tốt cho sức khỏe của cả mẹ và bé. Đối với mận, chúng ta chỉ nên ăn 5 - 10 quả/ngày, đặc biệt không nên ăn vào lúc đói vì sẽ dễ gây ảnh hưởng xấu đến hệ tiêu hóa.

Quả mận dễ gây phát sinh nhiệt. Ảnh: Internet

Ăn trái cây đúng cách như thế nào?

Trái cây được xem là loại thực phẩm an toàn và có lợi hoàn toàn cho sức khỏe cũng như sắc đẹp. Tuy nhiên, biết cách ăn đúng và lựa chọn loại quả phù hợp với cơ thể mang lại nhiều lợi ích nhất.

- Trong trái cây, có một lượng đường frutose đáng kể, nếu ăn quá nhiều vào bữa tối cũng có thể làm bạn tăng cân do lượng đường không chuyển hóa thành glucose mà biến thành mỡ.

Đối với trái cây, không nhất thiết phải ăn dồn dập vào bữa tối, thay vào đó, bạn có thể chia ra làm nhiều bữa (bữa phụ).

- Khi ăn, nhớ nhai kỹ trước khi nuốt, điều này có tác dụng tốt cho bao tử, cũng như không tạo cảm giác thèm ăn khiến ăn quá nhiều.

- Không nên ăn ngay sau khi vừa ăn bữa chính. Vì điều này sẽ gây trở ngại cho tiến trình tiêu hóa các thức ăn giàu tinh bột, thịt, cá.

- Trái cây úng thúi, vị đắng… không nên dùng. Tránh chọn mua trái cây bị rụng phần cuống đề phòng thuốc bảo quản có thể thâm nhập vào trái cây. Cũng tránh chọn những trái cây bị dập, nứt nẻ…, vì thuốc bảo quản có thể thấm qua các kẽ giập, nứt này. Và cũng không chọn những trái có độ bóng loáng khác thường.

- Không phải bất cứ loại hoa quả nào cũng nên ăn vào khi đói, bởi các thành phần có trong chúng có thể gây phản ứng với axit trong dạ dày, gây nên cảm giác chướng bụng, khó tiêu. Vì thế, bạn nên tránh ăn chuối tiêu, cà chua, vải thiều, quất khi đói.

Trái cây chứa nhiều vitamin rất tốt cho cơ thể, tuy nhiên cũng không vì thế mà trái cây có thể hoàn toàn thay cho bữa ăn của chúng ta. Bữa ăn cần phải đa dạng với đủ các loại thực phẩm như thịt, cá, cơm, rau, hoa quả… thì mới đảm bảo sức khỏe.