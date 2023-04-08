10 thực phẩm nên tránh sau tuổi 40

Càng lớn tuổi, bạn càng cần quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Có khá nhiều loại thực phẩm cần tránh, chẳng hạn như xúc xích.

Một trong những món ăn hấp dẫn trong những chuyến đi chơi là xúc xích. Xúc xích có vị ngon, nhưng mang lại những kỷ niệm cũ. Bất cứ ai bước vào tuổi trung niên nên nói lời tạm biệt với xúc xích. Thực phẩm chế biến kỹ, đặc biệt là thịt chế biến chứa nhiều thành phần không tốt cho sức khỏe như axit béo bão hòa, natri và nitrat (dưới dạng hóa chất bảo quản thực phẩm). Ngoài xúc xích, những thực phẩm siêu chế biến như thịt xông khói và xúc xích cũng không tốt cho sức khỏe.

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2. Khoai tây chiên

Khi bạn già đi, quá trình trao đổi chất của bạn chậm lại đáng kể. Thật khó để đối phó với lượng calo dư thừa của thực phẩm béo như khoai tây chiên. Luôn ghi nhớ lượng thức ăn bạn ăn và lượng calo bạn đốt cháy. Các axit béo bão hòa có trong khoai tây chiên được bán tại các cửa hàng thức ăn nhanh như McDonald's cũng không tốt cho da.

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3. Gà rán hoặc thịt nướng

Ăn xúc xích bằng cách thay thế chúng bằng thịt chiên hoặc nướng không có lợi cho sức khỏe. Nấu thịt ở nhiệt độ rất cao có thể làm tăng hàm lượng các amin thơm dị vòng (HCA), hóa chất gây ung thư trong protein của thịt. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn thịt chiên hoặc nướng có thể làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng, tuyến tụy và tuyến tiền liệt. Ngay cả khi ăn, bạn cũng nên giới hạn dưới một khẩu phần mỗi tuần. Ướp thịt trước khi nướng làm giảm sự hình thành các hợp chất không tốt cho sức khỏe.

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4. Đồ uống thể thao

Bạn biết rằng soda không tốt cho sức khỏe, nhưng đồ uống thể thao có thể bị nhầm là tốt cho sức khỏe chỉ vì tên gọi của chúng. Nhiều loại đồ uống có chứa nhiều đường là một trong những nguyên nhân tiêu biểu của 'calo rỗng' (thực phẩm và đồ uống mà trong thành phần không chứa hàm lượng các chất dinh dưỡng đáng kể, nhưng lại chứa nhiều calo). Đồ uống thể tháo là loại thức uống chứa nhiều calo và hầu như không có các chất dinh dưỡng thiết yếu như đạm, vitamin, khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Thực phẩm và rượu có chứa đường, dầu chế biến, chất béo bão hòa, v.v. thuộc loại thực phẩm 'calo rỗng'. Nước uống tinh khiết là tốt nhất.

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5. Bánh quy

Đường trong bánh quy gây ra nhiều thay đổi trong cơ thể, từ màng tế bào và động mạch đến hormone, hệ thống miễn dịch, ruột và hệ vi sinh vật đường ruột (vi sinh vật có lợi). Đường trong bánh quy làm tăng lượng đường trong máu đồng thời thúc đẩy quá trình lão hóa da trong quá trình glycation (đường hoá - xảy ra khi đường liên kết với protein trong da, chẳng hạn như collagen và elastin, sau đó làm biến tính các protein này).

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6. Đồ hộp

Nhiều loại thực phẩm đóng hộp chứa quá nhiều natri. Khi bạn chắc chắn ăn thực phẩm đóng hộp như golbaengi, cá ngừ, ức gà, trứng cút và cà chua, bạn nên cân nhắc điều này. Khi bạn lớn tuổi, bạn không thể lọc được nhiều natri ra khỏi cơ thể. Ăn quá nhiều natri có thể làm tăng huyết áp, tăng nguy cơ loãng xương và dẫn đến tăng cân.

Ảnh minh họa: Internet

7. Sốt cay

Theo Viện Lão hóa Quốc gia Hoa Kỳ (NIA), phụ nữ mãn kinh nên bắt đầu cắt giảm thực phẩm cay. Đặc biệt, những người thường xuyên có cảm giác nóng rát hoặc các triệu chứng trào ngược dạ dày nên tránh sốt nóng (gia vị cay) hoặc thức ăn cay. Nước sốt nóng chứa nhiều natri có thể làm tăng huyết áp và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của xương. Thay vì sốt nóng, hãy thêm ớt đỏ giàu capsaicin vào chế độ ăn uống của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

8. Bơ thực vật

Đổi bơ lấy bơ thực vật không phải là một ý tưởng hay. Một số sản phẩm bơ thực vật có chứa dầu hydro hóa một phần, là 'chất béo chuyển hóa' không tốt cho sức khỏe. Chất béo chuyển hóa là chất béo không lành mạnh được hình thành khi dầu được chuyển từ trạng thái lỏng sang rắn hoặc bán rắn. Ngay cả 1 đến 2gram chất béo chuyển hóa mỗi ngày cũng có thể làm tăng cholesterol và có hại cho sức khỏe tim mạch. Bạn có thể thay dầu bơ bằng bơ thực vật trong nấu nướng và làm bánh. Nó giúp giảm lượng calo, chất béo bão hòa, natri và cholesterol.

Ảnh minh họa: Internet

9. Mì ống

Carbohydrate tinh chế và chế biến như mì ống, bánh quy, bánh mì tròn và ngũ cốc có chỉ số đường huyết (GI) cao. Những thực phẩm này làm tăng lượng đường trong máu một cách nhanh chóng. Nó làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, tăng cân, tiểu đường và có hại cho làn da của bạn. Carbs tinh chế khiến bạn dễ bị nổi mụn hơn bằng cách sản xuất nhiều hormone kích thích sản xuất dầu. Ngoài ra, nó còn tiết ra nhiều hormone gọi là 'yếu tố tăng trưởng giống insulin 1 (IGF-1)', có thể gây viêm và tăng nguy cơ ung thư và bệnh da.

Ảnh minh họa: Internet

10. Bánh mì kẹp thịt

Làm nóng bề mặt thực phẩm ở nhiệt độ cao sẽ tạo ra hương vị và thay đổi màu sắc. Thực phẩm được nấu ở nhiệt độ cao, chẳng hạn như bánh mì kẹp thịt, cũng tạo ra các sản phẩm cuối glycation tiên tiến (AGEs) không tốt cho sức khỏe. Tiêu thụ quá nhiều thành phần này có thể gây ra nhiều nếp nhăn, màu da thay đổi và mất đi độ bóng trên da. Đây là một triệu chứng điển hình của quá trình lão hóa da. Ăn thịt nướng có thể tăng 25% lượng tuổi trung bình hàng ngày. Theo một nghiên cứu của Đại học California, Hoa Kỳ, khi AGEs tích tụ trong tế bào khi chúng ta già đi, nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, bệnh tim, bệnh Alzheimer, bệnh Parkinson, đục thủy tinh thể và ung thư cũng như lão hóa sớm có thể tăng lên.

Ảnh minh họa: Internet

Theo Kormedi