Kiểm soát mở bụng ở tuổi trung niên, ăn gì cho bữa sáng?

Lượng thức ăn và thời gian tập luyện vẫn như trước mà sao mỡ bụng cứ ngày một tăng? Nhiều người trung niên trên 50 tuổi có những lo lắng như thế này. Nguyên nhân khiến cân nặng, đặc biệt là mỡ bụng tăng theo tuổi tác là do tốc độ trao đổi chất của cơ thể chậm lại.

Phương tiện truyền thông sức khỏe và dinh dưỡng 'It's Not That' của Mỹ đã giới thiệu bữa sáng giúp kiểm soát mỡ bụng. Cùng tham khảo nhé.

1. Trứng