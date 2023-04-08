Kiểm soát mở bụng ở tuổi trung niên, ăn gì cho bữa sáng?

Chọn thực phẩm 08/04/2023 15:51

Bạn đang ở độ tuổi 50 và đang lo lắng về mỡ bụng thì nên ăn gì? Những thực phẩm dưới đây giúp kiểm soát mỡ bụng ở người trung niên.

Lượng thức ăn và thời gian tập luyện vẫn như trước mà sao mỡ bụng cứ ngày một tăng? Nhiều người trung niên trên 50 tuổi có những lo lắng như thế này. Nguyên nhân khiến cân nặng, đặc biệt là mỡ bụng tăng theo tuổi tác là do tốc độ trao đổi chất của cơ thể chậm lại.

Nếu bạn trên 50 tuổi, bạn cần chú ý hơn đến chế độ ăn uống của mình, đặc biệt bữa sáng cự kỳ quan trọng. 

Phương tiện truyền thông sức khỏedinh dưỡng 'It's Not That' của Mỹ đã giới thiệu bữa sáng giúp kiểm soát mỡ bụng. Cùng tham khảo nhé. 

1. Trứng

Ăn một bữa sáng thịnh soạn, nhưng giảm lượng carbohydrate và tăng lượng protein. Bắt đầu ngày mới với hai quả trứng luộc. Vì nó giúp bạn no lâu hơn nên có thể ngăn bạn ăn quá nhiều vào bữa trưa. So với các loại carbohydrate đã qua chế biến như bánh mì tròn và bánh nướng, trứng cũng giúp kiểm soát lượng đường trong máu.

Kiểm soát mở bụng ở tuổi trung niên, ăn gì cho bữa sáng? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2. Sữa chua

170 gam sữa chua Hy Lạp ít béo, không đường chứa 14 đến 18 gam protein. Nó cũng rất giàu canxi và men vi sinh. Chọn các sản phẩm đơn giản không thêm đường. Thay vào đó, bạn có thể thưởng thức nó một cách ngon lành bằng cách thêm quả việt quất hoặc các loại hạt.

Kiểm soát mở bụng ở tuổi trung niên, ăn gì cho bữa sáng? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

3. Phô mai nhỏ

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, điều quan trọng nhất khi giảm mỡ bụng là tiêu thụ đủ chất đạm. Protein ngăn chặn sự tiết hormone kích thích sự thèm ăn và làm giảm cơn đói. Trên hết, để ngăn ngừa mất cơ, tốt nhất nên ăn 1g protein trên 1kg trọng lượng cơ thể mỗi ngày. Phô mai có kết cấu mềm và thích hợp cho bữa sáng, là một loại thực phẩm giàu protein tiêu biểu. Phôp mai nhỏ chứa 11g protein trên 100g.

Kiểm soát mở bụng ở tuổi trung niên, ăn gì cho bữa sáng? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

4. Bơ đậu phộng

Khi ăn bánh mì nướng hoặc bột yến mạch, bạn nên dùng bơ làm từ các loại hạt như đậu phộng. Điều này là do chất béo lành mạnh và protein thực vật mang lại cảm giác no. Bơ đậu phộng không chỉ giúp bạn giảm cân mà còn ngăn ngừa tổn thương não và giữ cho trái tim của bạn khỏe mạnh.

Kiểm soát mở bụng ở tuổi trung niên, ăn gì cho bữa sáng? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Theo Kormedi

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