Tất tần tật công thức làm đẹp bằng vitamin e

Vitamin E gồm có 2 loại là tự nhiên và tổng hợp. Dù ở dạng nào, vitamin E cũng chứa rất giàu dinh dưỡng và là một chất chống oxy hóa rất tốt, chống gốc tự do rất mạnh, giúp làm đẹp cấp tốc.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, dùng vitamin E sẽ giúp bảo vệ các sợi nguyên bào trong da, thúc đẩy quá trình tạo nên collagen. Cũng chính bởi công dụng này mà vitamin E là thành phần thường được sử dụng trong hầu hết các công thức mỹ phẩm dưỡng da được áp dụng tại thẩm mỹ viện, spa, tại nhà.

Thường có trong dầu thực vật, các loại hạt như mè, lạc, hướng dương… Hấp thụ vitamin E ở dạng tự nhiên là cách hiệu quả để nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong và làm giảm sắc tố melanin trong da.

Làm đẹp bằng vitamin E là cách giúp bạn sở hữu làn da trắng hồng như ý. Liều lượng vitamin E nên dùng mỗi ngày là khoảng 15mg vitamin E.

Vitamin E tự nhiên

- Vitamin E tổng hợp

Thường được dùng để làm các loại mặt nạ dưỡng da. Chúng không chỉ có công dụng giúp mang đến làn da trắng ngần, mịn màng. Đồng thời, giúp ngăn ngừa lão hóa, chăm sóc làn da tươi sáng và xóa mờ các nếp nhăn hiệu quả.

Với hàm lượng chất dưỡng ẩm cao, có thể dùng vitamin E cho tất cả các loại da, nhất là với những người có da hư tổn và da khô. Vitamin E giúp kích thích tái tạo da, nuôi dưỡng làn da đầy sức sống và khỏe mạnh.

2. Cách làm đẹp bằng vitamin E

Dùng vitamin E là cách làm đẹp không tốn nhiều công sức, thời gian. Tuy nhiên, bạn cần áp dụng đúng cách, không nên lạm dụng. Rất đơn giản, chỉ cần kết hợp dùng vitamin E với các nguyên liệu sẵn có từ tự nhiên.

Cụ thể như sau:

- Làm đẹp bằng vitamin e và mật ong

Trong mật ong chứa rất nhiều chất chống oxy hóa tự nhiên. Kết hợp vitamin E và mật ong sẽ tạo nên công thức mang đến tác dụng giữ ẩm, chống oxy hóa da. Đồng thời, giúp dưỡng trắng da, ngăn ngừa làm chậm quá trình lão hóa, tái tạo các tế bào bị tổn thương.

– Chuẩn bị:

+ 1 thìa cà phê mật ong nguyên chất

+ 1 viên nang vitamin E

– Cách làm:

Kết hợp vitamin E và mật ong sẽ tạo nên công thức mang đến tác dụng giữ ẩm, chống oxy hóa da

Lấy dịch của viên nang vitamin E trộn đều với mật ong để tạo thành hỗn hợp. Có thể thêm vào một muỗng cà phê nước cốt chanh để sát khuẩn làn da và giúp làn da trắng sáng hơn.

– Cách sử dụng: Dùng hỗn hợp này để thoa đều lên vùng da bị thâm, nám, bị tổn thương, có sẹo. Kết hợp massage nhẹ trong vòng 15-20 phút cho da thấm đều. Cuối cùng, dùng nước sạch để rửa lại mặt.

*** Lưu ý: Để đạt hiệu quả tốt nhất, bạn nên tiến hành cách làm đẹp với vitamin e và mật ong vào lúc trước khi đi ngủ. Làn da sẽ được thư giãn sau một ngày làm việc căng thẳng.

- Làm đẹp bằng nha đam và vitamin e

Kết hợp vitamin E và nha đam là cách mang đến làn da căng bóng, giúp da đều màu, bổ sung độ ẩm cho da và giúp trắng da nhanh chóng.

Các bước tiến hành:

- Trộn đều dịch của viên nang vitamin E với nha đam tươi đã được nghiền nhỏ để tạo thành hỗn hợp.

- Dùng cọ bôi đều hỗn hợp này lên da mặt và thư giãn trong khoảng 10-15 phút mặt nạ khô hoàn toàn.

- Dùng nước mát rửa mặt lại thật sạch để giúp se khít lỗ chân lông.

Làm đẹp bằng nha đam và vitamin e

- Làm đẹp bằng sữa tươi và vitamin e

Chuẩn bị:

- 1 viên vitamin E

- 100ml sữa tươi không đường

Các bước tiến hành:

- Cắt nhỏ đầu viên nang để lấy dung dịch vitamin E.

- Trộn với sữa tươi không đường để tạo thành dung dịch.

- Rửa mặt thật sạch rồi dùng hỗn hợp này thoa đều lên da.

- Kết hợp mát-xa nhẹ nhàng để giúp thẩm thấu các dưỡng chất vào da.

Thư giãn trong 15 – 20 phút. Cuối cùng, bạn rửa sạch mặt với nước.

Để nhanh chóng sở hữu làn da trắng mịn, bạn nên kiên trì thực hiện cách làm đẹp với vitamin E và sữa tươi 2 – 3 lần/ tuần.

- Làm đẹp với vitamin E và nước cốt chanh

Nước cốt chanh chứa hàm lượng cao vitamin C. Khi kết hợp với vitamin E sẽ giúp làn da trắng dần lên chỉ trong thời gian ngắn.

Chuẩn bị:

- 1 viên vitamin E

- 1/2 quả chanh

Các bước tiến hành:

- Dùng nước ấm để rửa sạch da mặt và giúp lỗ chân lông nở ra, hấp thu dưỡng chất tốt hơn.

- Vắt lấy nước cốt nửa quả chanh. Sau đó đem trộn đều với dung dịch vitamin E.

- Thấm đều bông gòn trong hỗn hợp này và bôi lên da mặt. Thư giãn trong 15 phút.

- Dùng nước ấm để rửa sạch mặt lại.

Làm đẹp với vitamin E và nước cốt chanh

Lưu ý: Tuy rằng cách làm trắng da này mang đến hiệu quả tốt nhưng rất dễ bắt nắng. Do đó, khi đắp mặt nạ, chị em nên chú ý bảo vệ da khi ra nắng.

- Làm đẹp với vitamin E và dầu dừa

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 1 bát con dầu dừa nguyên chất

- 1 thìa cà phê dầu vitamin E

Các bước tiến hành:

- Cắt lấy đầu của viên nang vitamin E, sau đó cho vào bát con. Thêm dầu dừa vào và trộn đều các nguyên liệu này lại với nhau.

- Bạn có thể thêm một chút tinh dầu hương hoa (tùy theo sở thích) để tạo mùi thơm và giúp thư giãn da và cơ thể.

- Dùng hỗn hợp này để massage nhẹ nhàng lên da mặt theo chuyển động tròn. Thư giãn trong 20 phút. Cuối cùng, rửa sạch bằng nước và lau khô. Để đạt hiệu quả cao nhất, bạn lặp lại hai lần một ngày.

Làm đẹp với vitamin E và dầu dừa

- Làm đẹp bằng vitamin E và bột nghệ

Trong tinh bột nghệ có chứa hàm lượng lớn hoạt chất curcumin, có khả năng làm mờ vết thâm, sạch sẹo hiệu quả. Nguồn vitamin cùng khoáng chất dồi dào trong tinh bột nghệ còn giúp chống lão hóa và giảm cân sau sinh, tốt cho sức khỏe.

Kết hợp vitamin E với tinh bột nghệ giúp tạo nên công thức làm đẹp da hiệu quả. Các nhược điểm về da như da sạm màu, nám, tàn nhang được khắc phục hiệu quả,đồng thời cung cấp độ ẩm, mang nét tươi trẻ, đầy sức sống.

Nguyên liệu cần có:

+ Tinh bột nghệ: 2 muỗng cà phê

+ Viên nang vitamin E: 1 viên

Cách thực hiện:

- Cho 2 thìa tinh bột nghệ vào một cái chén nhỏ

- Cắt lấy một đầu của viên nang vitamin E

- Trộn hỗn hợp thật đều tay để các nguyên liệu được hòa quyện với nhau.

- Rửa mặt thật sạch rồi dùng hỗn hợp này thoa lên làn da. Sau 20-25 thư giãn nghỉ ngơi, để cho các dưỡng chất ngấm sâu vào trong da, bạn rửa lại mặt thật sạch bằng nước mát.

- Kiên trì áp dụng công thức mặt nạ vitamin E và tinh bột nghệ, sau một thời gian ngắn, bạn sẽ thấy làn da trắng sáng bật tông, mịn màng tươi trẻ hơn rất nhiều.

Mặt nạ vitamin E và tinh bột nghệ

- Cách làm đẹp với vitamin E trị mụn

Hiệu quả trị mụn của Vitamin E là bởi nó giúp kháng viêm rất tốt, ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn gây mụn trên bề mặt da, có thể ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa sớm, cải thiện tình trạng viêm da.

Dùng vitamin E không chỉ giúp chị em phụ nữ trị mụn hiệu quả mà còn là giải pháp giúp liền sẹo, làm mờ sẹo, dưỡng da, trị thâm và chống lại quá trình lão hóa hiệu quả rất tốt.

Dùng vitamin E cũng là cách sẽ giúp tăng khả năng hấp thụ những dưỡng chất khác vào da để nuôi dưỡng da khỏe mạnh.

Vitamin E giúp kháng viêm, ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn gây mụn trên bề mặt da

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 1 thìa bột mì, 1 thìa bột nghệ và 1 viên vitamin E.

Các bước tiến hành:

- Cho tất cả nguyên liệu trên vào một cái chén nhỏ

- Thêm vào một thìa nước và khuấy đều hỗn hợp này thành dạng bột sền sệt.

- Rửa sạch mặt, sau đó dùng hỗn hợp này thoa lên da. Thư giãn trong 15-20 phút cho đến khi thấy mặt nạ khô lại thì rửa qua với nước ấm.

+ Hiệu quả: Duy trì thực hiện đều đặn 2-3 lần/ tuần. Để đạt hiệu quả cao nhất, bạn nên thực hiện vào buổi tối.

Hy vọng phái đẹp sẽ sớm cảm nhận được hiệu quả với những công thức làm đẹp bằng vitamin E vừa chia sẻ trên. Bên cạnh áp dụng cách làm đẹp trên, để sở hữu làn da chắc, trẻ, khỏe, chị em cần áp dụng chế độ chăm sóc da đúng cách, ăn uống và sinh hoạt hợp lý.