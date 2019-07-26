Vitamin E có tác dụng gì? Các bí kíp dưỡng da vi diệu từ vitamin E

Nếu vẫn chưa biết rõ các công dụng của vitamin e với da mặt thì đừng bỏ qua bài viết Vitamin E có tác dụng gì để hiểu rõ về loại vitamin quan trọng đối với sức khỏe và làm đẹp da, đóng vai trò chống oxy hóa, ngăn ngừa tổn thương gốc tự do và làm chậm lão hóa một cách tự nhiên.

Hiện nay có 2 loại vitamin E đó là vitamin tự nhiên và vitamin tổng hợp

Vitamin E có lợi cho da bằng cách tăng cường các thành mao mạch, cải thiện độ ẩm và độ đàn hồi, hoạt động như một chất dinh dưỡng chống lão hóa tự nhiên trong cơ thể. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng vitamin E làm giảm viêm cả trong cơ thể và trên da, giúp duy trì làn da trẻ trung, khỏe mạnh. Các đặc tính chống oxy hóa này cũng hữu ích khi bạn tiếp xúc với khói thuốc lá hoặc tia cực tím từ ánh sáng mặt trời, bảo vệ chống lại ung thư da.

- Vitamin E tự nhiên: Có trong thức ăn, hoa quả, các loại hạt và dầu thực vật. Bổ sung cho cơ thể loại vitamin E tự nhiên này giúp làm đẹp da từ bên trong khỏe mạnh nhất. Mức nạp vitamin E tự nhiên 1 ngày khoảng 15mg.

- Vitamin E tổng hợp: Thường có trong các sản phẩm dưỡng da như kem thoa, mặt nạ, serum, viên dầu cá tổng hợp hoặc các loại thực phẩm chức năng, dùng để bôi thoa ngoài da (với kem, mặt nạ, serum) hoặc uống bổ sung (với dạng viên dầu cá, thực phẩm chức năng) giúp da mịn màng, nhanh lành vết thương, sáng khỏe thấy rõ.

Các bạn có thể bổ sung vitamin E bằng cả hai cách để chăm sóc da và cơ thể toàn diện, tuy nhiên nếu đang băn khoăn giữa hai loại thì Vitamin E loại nào tốt hơn thì nên ưu tiên vitamin E tự nhiên vì khả năng chống oxy hóa, chống lão hóa của chúng hiệu quả gấp 2-3 lần so với dạng tổng hợp đồng thời cũng giảm khả năng kích ứng da khi thoa trực tiếp.

Mách nhỏ cách dùng Vitamin E trắng da

Hướng dẫn cách dùng vitamin E trắng da với sữa tươi không đường



Công thức vitamin E làm trắng da đơn giản với sữa tươi

Các bạn chỉ cần chuẩn bị 1 viên nang vitamin E với 100ml sữa tươi không đường, cắt viên nang để lấy dung dịch Vitamin E, trộn đều với 100ml sữa tươi không đường, thoa hỗn hợp lên da hoặc cho dung dịch thấm đẫm mặt nạ giấy, đắp lên mặt kết hợp mát xa nhẹ nhàng để các dưỡng chất thấm sâu vào da, nuôi dưỡng da khỏe mạnh trong khoảng 15-20 phút rồi rửa sạch lại với nước ấm, lau khô bằng khăn mềm. Thực hiện 2–3 lần/ tuần để nhanh chóng sở hữu làn da trắng mịn.

Công thức dưỡng da vitamin e với mật ong

Sự kết hợp của hai nguyên liệu này giúp dưỡng ẩm da căng mọng tự nhiên, là một công thức vitamin E dưỡng da đơn giản dễ thực hiện tại nhà.

Chỉ cần trộn đều 1 viên nang vitamin E và 1 thìa cà phê mật ong, thoa đều hỗn hợp lên mặt kết hợp mát xa trong 15-20 phút, rửa sạch với nước ấm và lau mặt bằng khăn mềm. Lúc đắp mặt nạ vitamin e dưỡng ẩm này, các bạn sẽ thấy làn da mịn màng, tươi trẻ hơn hẳn. Kiên trì thực hiện tuần 2 lần sẽ giúp chị em chăm sóc da đẹp tự nhiên.

Hướng dẫn dùng vitamin e bôi mặt chăm sóc da cơ bản



Vitamin E dưỡng da ban đêm cho làn da tươi trẻ, khỏe mạnh đơn giản nhất

Dùng vitamin E bôi mặt được coi như là một phương pháp chống lão hóa da ban đêm hiệu quả. Vì vitamin E có độ đặc cao nên tốt nhất là bôi trước khi đi ngủ để da mặt có thể hấp thụ hoàn toàn. Nếu bôi vào buổi sáng, bạn có thể gặp khó khăn khi tiến hành trang điểm hoặc thoa serum sau đó.

Đây là cách thoa vitamin E bôi mặt chăm sóc da ban đêm đúng cách:

- Tẩy trang và làm sạch da. Rửa mặt bằng nước ấm và vỗ cho da khô tự nhiên.

- Dùng 1 viên nang vitamin E nguyên chất trộn một hoặc hai giọt với 10 giọt dầu jojoba, dầu hạnh nhân hoặc dầu dừa.

- Thoa hỗn hợp trên làn da bằng ngón tay của bạn. Xoa mặt theo chuyển động tròn nhỏ để kích thích máu lưu thông và thoa đều hỗn hợp mọi nơi trên mặt.

- Đợi ít nhất 20 phút sau khi thoa hỗn hợp lên mặt để dưỡng chất ngấm sâu vào trong da trước khi đi ngủ, chạm mặt vào gối hay bất kỳ bề mặt nào khác.

Tiến hành thoa hỗn hợp từ một đến hai lần một tuần, tiến hành chăm sóc da trong khoảng 30 phút trước khi đi ngủ sẽ giúp chăm sóc da khỏe mạnh toàn diện và hiệu quả.

Bí kíp dùng vitamin e dưỡng ẩm cho da hiệu quả

Bởi vì vitamin E bảo vệ màng tế bào, tạo thành một hàng rào bao quanh các tế bào giữ cho chúng khỏe mạnh và ngậm nước, gián tiếp giúp giữ ẩm và tăng độ đàn hồi cho da hiệu quả.

Các bạn có thể dùng có thể sử dụng vitamin E dưỡng ẩm với nha đam sẽ giúp da được dưỡng ẩm tối ưu bằng cách lấy 1 thìa gel nha đam trộn đều với 1 viên nang vitamin E thành hỗn hợp đồng nhất, thoa hỗn đều khắp mặt, để tối thiểu 20 phút hoặc các bạn có thể đợi đến khi mặt nạ khô thì rửa lại bằng nước ấm. Lau khô bằng khăn mềm các bạn sẽ thấy làn da tươi mát, sáng khỏe hơn hẳn. Thực hiện tuần 2 lần để cho hiệu quả tốt nhất.

Công thức Vitamin e trị thâm với đu đủ

Kết hợp đu đủ có tác dụng làm trắng da, xóa mờ thâm sẹo kết hợp với vitamin E dưỡng ẩm, trẻ hóa làn da tuyệt vời sẽ giúp các bạn dưỡng da khỏe mạnh, tươi tắn, mịn màng như mong ước.

Nghiền nhuyễn 2 thìa đu đủ với 1 viên nang vitamin E, trộn thêm với 1 ít nước hoa hồng để tăng hiệu quả của mặt nạ dưỡng da này, thoa đều hỗn hợp trên mặt kết hợp mát xa trong 15-20 phút, rửa sạch mặt với nước ấm và lau bằng khăn mềm.

Thực hiện 2-3 lần/tuần để có hiệu quả tốt nhất.

Mặt nạ vitamin e trị mụn với lòng đỏ trứng và sữa chua không đường



Công thức sữa chua không đường, lòng đỏ trứng và và vitamin E trị mụn tự nhiên

Sữa chua không đường giúp sáng da, trị thâm kết hợp với lòng đỏ trứng gà có tác dụng dưỡng ẩm, tẩy da chết, dưỡng trắng, trị mụn cám và mụn đầu đen hiệu quả cùng với vitamin E dưỡng da tươi trẻ, chống lão hóa là một công thức mặt nạ vitamin E trị mụn, làm đẹp da hoàn hảo.

Các bạn trộn đều hỗn hợp bao gồm 1 lòng đỏ trứng gà, 2 thìa sữa tươi không đường, 1 viên nang vitamin E, có thể thoa trực tiếp hỗn hợp lên da hoặc đắp thông qua mặt nạ giấy, mát xa trong 15-20 phút rồi rửa lại bằng nước ấm. Lau lại bằng khăn mềm, các bạn sẽ thấy da căng sáng đầy yêu thích.

Thực hiện tuần 1-2 lần để dưỡng da đẹp tại nhà bằng vitamin e đơn giản.

>>> Xem thêm:

- Cách làm dài mi bằng vaseline và vitamin E cùng các nguyên liệu tự nhiên khác

- Những thực phẩm giàu vitamin E tốt cho sức khỏe bạn cần biết

Mách nhỏ mẹo dùng vitamin e dưỡng mi

Không chỉ giúp chăm sóc da đẹp vitamin còn giúp dưỡng mi khỏe mạnh và kích thích lông mi nhanh dài tự nhiên.

Các bạn chỉ cần bóc viên nang vitamin E cho ra bát nhỏ, dùng tăm bông thấm đều rồi chuốt dọc theo hàng lông mi, chuốt cẩn thận đừng để dính vào mắt.

Nếu được các bạn có thể trộn vitamin E với dầu dừa, dầu oliu hoặc gel nha đam thành hỗn hợp đồng nhất và chuốt mi tương tự sẽ cho hiệu quả dưỡng mi tốt hơn.

Những lưu ý khi sử dụng vitamin E làm đẹp

- Một số người sẽ dị ứng hoặc gặp kích ứng da khi dùng vitamin E, nên thử trước để tránh bị ảnh hưởng không mong muốn.

- Vitamin E sẽ mất tác dụng dưới ánh nắng mặt trời nên sau khi đắp mặt nạ vitamin E không nên ra ngoài trời ngay.

- Với những ai bổ sung vitamin E tự nhiên hoặc thông qua viên nang thì chú ý với lượng vừa đủ, bổ sung quá liều vitamin E có thể gây buồn nôn, đau đầu, chảy máu, mệt mỏi và các triệu chứng khác.

- Những người dùng thuốc làm loãng máu hoặc nhiều loại thuốc khác nhau nên hỏi ý kiến bác sĩ về việc bổ sung vitamin E.

Nắm chắc các công dụng của vitamin E, bí kíp dùng vitamin e dưỡng da trẻ đẹp tự nhiên với các công thức đơn giản, sử dụng những nguyên liệu ngay trong nhà bếp, kiên trì thực hiện chỉ sau ít nhất 3 tuần, làn da chị em đã có sự thay đổi tích cực thấy rõ, hoàn toàn không còn thắc mắc vitamin E có tác dụng gì? Vitamin E dưỡng da có tác dụng thật không nữa đấy.