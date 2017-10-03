Tắm trắng với chanh theo cách này, da trắng bóc mà 100% không bao giờ bắt nắng

Chăm sóc da 03/10/2017 17:22

Tắm trắng với chanh là một biện pháp tự nhiên an toàn và hiệu quả. Tuy nhiên nhiều người e ngại phương pháp này sẽ khiến da bị bắt nắng nhanh chóng. Với phương pháp sau, bạn sẽ không phải lo lắng về điều này.

Tắm trắng bằng nguyên liệu tự nhiên là phương pháp làm đẹp được nhiều người ưa chuộng vì tính an toàn. Trong đó, chanh là một trong những loại quả dễ tìm, rẻ tiền, dễ dùng và có hiệu quả cao khi kết hợp với những nguyên liệu khác. Chanh là một số loài thực vật cho quả nhỏ, thuộc chi Cam chanh (Citrus), khi chín có màu xanh hoặc vàng, thịt quả có vị chua. Quả chanh được sử dụng làm thực phẩm trên khắp thế giới - chủ yếu dùng nước ép của nó, thế nhưng phần cơm (các múi của chanh) và vỏ (zest) cũng được sử dụng, chủ yếu là trong nấu ăn và nướng bánh. Nước ép chanh chứa khoảng 5% (khoảng 0,3 mol / lít) axit citric, điều này giúp chanh có vị chua, và độ pH của chanh từ 2-3. Điều này làm cho nước ép chanh không đắt, có thể sử dụng thay axít cho các thí nghiệm khoa học trong giáo dục. Bởi vì có vị chua, nhiều thức uống và kẹo có mùi vị đã xuất hiện, bao gồm cả nước chanh.

Tuy nhiên, chính vì tính axit của chanh, việc tắm trắng bằng chanh có 1 nhược điểm là cực kỳ dễ bắt nắng. Để hạn chế vấn đề này, bạn cần kết hợp với 1 số nguyên liệu khác có tính chống nắng để tận dụng ưu điểm của chanh nhưng vẫn không khiến da đen trở lại.

Trong các nguyên liệu đó, cà chua là 1 sự lựa chọn tối ưu vì nó có nhiều Vitamin E, A, lycopen giúp da hạn chế bắt nắng. Nguyên liệu thứ 3 là mật ong, có tính dưỡng ẩm cực tốt, hạn chế việc da bạn bị khô vì tắm với chanh.

Tắm trắng với chanh theo cách này, da trắng bóc mà 100% không bao giờ bắt nắng - Ảnh 1

Nguyên liệu:

- Chanh: 2 quả

- Cà chua: 1 quả to

- Mật ong: 5 thìa cafe

- Sữa chua không đường: 1 hộp

- 1 cái chén

- Dụng cụ bào vỏ chanh

Cách làm:

Tắm trắng với chanh theo cách này, da trắng bóc mà 100% không bao giờ bắt nắng - Ảnh 2

Chanh rửa sạch, dùng dụng cụ bào vỏ chanh, bào lớp xanh bên ngoài thành vụn nhỏ, để vào chén, phần quả vắt lấy nước. Cà chua rửa sạch, bỏ vỏ, xay hoặc nghiền nhuyễn.

Cho nước cốt chanh, cà chua nhuyễn, 5 thìa mật ong, sữa chua vỏ chanh bào nhỏ vào 1 cái chén, khuấy đều.

Tắm sạch với nước, thoa hỗn hợp vừa làm lên da, massage trong 20 phút tất cả các vùng da trên cơ thể. Trong khi thoa, phần vỏ chanh sẽ đóng vai trò như một công cụ tẩy tế bào chết vật lý tự nhiên.

Sau khi massage, tắm lại với nước sạch, lau khô và thoa kem dưỡng ẩm.

Làm 1 tuần 3 lần để có kết quả rõ rệt sau 1-2 tuần.

Chúc bạn thành công!

 

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