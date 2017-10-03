Tắm trắng bằng nguyên liệu tự nhiên là phương pháp làm đẹp được nhiều người ưa chuộng vì tính an toàn. Trong đó, chanh là một trong những loại quả dễ tìm, rẻ tiền, dễ dùng và có hiệu quả cao khi kết hợp với những nguyên liệu khác. Chanh là một số loài thực vật cho quả nhỏ, thuộc chi Cam chanh (Citrus), khi chín có màu xanh hoặc vàng, thịt quả có vị chua. Quả chanh được sử dụng làm thực phẩm trên khắp thế giới - chủ yếu dùng nước ép của nó, thế nhưng phần cơm (các múi của chanh) và vỏ (zest) cũng được sử dụng, chủ yếu là trong nấu ăn và nướng bánh. Nước ép chanh chứa khoảng 5% (khoảng 0,3 mol / lít) axit citric, điều này giúp chanh có vị chua, và độ pH của chanh từ 2-3. Điều này làm cho nước ép chanh không đắt, có thể sử dụng thay axít cho các thí nghiệm khoa học trong giáo dục. Bởi vì có vị chua, nhiều thức uống và kẹo có mùi vị đã xuất hiện, bao gồm cả nước chanh.

Tuy nhiên, chính vì tính axit của chanh, việc tắm trắng bằng chanh có 1 nhược điểm là cực kỳ dễ bắt nắng. Để hạn chế vấn đề này, bạn cần kết hợp với 1 số nguyên liệu khác có tính chống nắng để tận dụng ưu điểm của chanh nhưng vẫn không khiến da đen trở lại.