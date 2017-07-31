Cách tẩy tế bào chết cho da mặt đơn giản nhất đó là sử dụng các loại nguyên liệu tự nhiên có sẵn trong nhà như mật ong, muối, chanh hay bã cafe. Những công thức này cũng không hề khó để chuẩn bị và bạn chỉ cần khoảng 5 đến 10 phút là đã có ngay sản phẩm tẩy tế bào chết tự chế hiệu quả không kém gì những sản phẩm cao cấp ngoài thị trường.

Da mặt, môi hay da toàn thân đều phải được tẩy tế bào chết thường xuyên. Bởi lẽ, mặc dù có cơ chế tẩy da chết tự động nhưng đôi khi quá trình này diễn ra không suôn sẻ khiến các mảng da cũ không tự bong tróc được. Chúng vẫn cứ bám vào da mặt khiến cho da trở nên sần sùi trông rất khó chịu. Lúc này, giải pháp đưa ra đó là bạn phải chủ động tự tẩy tế bào chết cho da mặt.

Ngoài lý do này, tẩy tế bào chết cho da thường xuyên còn xuất phát từ nguyên nhân do da mỗi ngày đều tiếp xúc với các tác nhân môi trường có hại như tia cực tím, khói bụi… Kết hợp với một chế độ ăn không đảm bảo, thiếu các vitamin cần thiết và sự thay đổi nội tiết tố bên trong càng làm da dễ mất đi sự mịn màng và đen sạm.