Những cách tẩy tế bào chết cho da mặt đơn giản thực hiện ngay tại nhà

Chăm sóc da 31/07/2017 14:39

Có những cách tẩy tế bào chết cho da mặt đơn giản tại nhà nào và công thức cụ thể ra sao? Bài viết này sẽ hướng dẫn tất tần tật cho bạn.

Cách tẩy tế bào chết cho da mặt đơn giản nhất đó là sử dụng các loại nguyên liệu tự nhiên có sẵn trong nhà như mật ong, muối, chanh hay bã cafe. Những công thức này cũng không hề khó để chuẩn bị và bạn chỉ cần khoảng 5 đến 10 phút là đã có ngay sản phẩm tẩy tế bào chết tự chế hiệu quả không kém gì những sản phẩm cao cấp ngoài thị trường.

Tại sao cần phải tẩy tế bào chết cho da mặt?

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Tẩy tế bào chết cho da mặt. Nguồn: Internet.

Da mặt, môi hay da toàn thân đều phải được tẩy tế bào chết thường xuyên. Bởi lẽ, mặc dù có cơ chế tẩy da chết tự động nhưng đôi khi quá trình này diễn ra không suôn sẻ khiến các mảng da cũ không tự bong tróc được. Chúng vẫn cứ bám vào da mặt khiến cho da trở nên sần sùi trông rất khó chịu. Lúc này, giải pháp đưa ra đó là bạn phải chủ động tự tẩy tế bào chết cho da mặt.

Ngoài lý do này, tẩy tế bào chết cho da thường xuyên còn xuất phát từ nguyên nhân do da mỗi ngày đều tiếp xúc với các tác nhân môi trường có hại như tia cực tím, khói bụi… Kết hợp với một chế độ ăn không đảm bảo, thiếu các vitamin cần thiết và sự thay đổi nội tiết tố bên trong càng làm da dễ mất đi sự mịn màng và đen sạm.

Một số cách tẩy tế bào chết cho da mặt đơn giản

1. Tẩy tế bào chết cho da mặt bằng muối tinh

Nguyên liệu: 3 thìa muối tinh + 1 vài giọt dầu ô liu.

Cách thực hiện:

  • Trộn đều dầu ô liu và muối.
  • Rửa sạch da mặt. Sau đó, thoa hỗn hợp muối và dầu ô liu lên mặt, kết hợp massage nhẹ nhàng trong 15 phút.
  • Rửa lại bằng nước sạch.

2. Tẩy tế bào chết cho da mặt bằng chanh và muối

Nguyên liệu: ½ quả chanh + 2 thìa cafe muối

Cách thực hiện:

  • Vắt ½ quả chanh vào bát đựng 2 thìa cafe muối.
  • Thoa hỗn hợp đã chuẩn bị lên vùng cần tẩy da chết. Massage nhẹ nhàng và để trong 15 phút.
  • Rửa lại bằng nước sạch.

3. Tẩy tế bào cho da mặt bằng chanh

Tẩy tế bào cho da mặt bằng chanh
Tẩy tế bào cho da mặt bằng chanh. Nguồn: Internet.

Nguyên liệu: ½ quả chanh + 1 thìa phèn chua.

Cách thực hiện:

  • Vắt nửa quả chanh, bỏ hạt, cho vào bát đựng 1 thìa phèn chua. Để một lúc cho phèn tan hết.
  • Dùng bông gòn thấm nhẹ hỗn hợp chanh + phèn chua lên mặt và massage nhẹ nhàng. Không chà xát quá mạnh.
  • Chờ trong 20 phút, sau đó, rửa sạch bằng nước ấm.

4. Tẩy tế bào chết cho da mặt bằng muối, chanh và sữa chua

Nguyên liệu: ¼ chén muối biển xay nhuyễn + ½ quả chanh vắt nước + 1 hộp sữa chua không đường.

Cách thực hiện:

  • Trộn đều các nguyên liệu đã chuẩn bị vào một chiếc bát.
  • Thoa hỗn hợp ở bước 1 từ từ lên mặt, kết hợp massage nhẹ nhàng trong 15 phút.
  • Rửa lại bằng nước mát.

5. Tẩy tế bào chết cho da mặt bằng mật ong

Nguyên liệu: ½ thìa mật ong + 2 quả dâu tây

Cách thực hiện:

  • Xay nhuyễn dâu tây và trộn với mật ong. Có thể cho thêm một ít sữa tươi.
  • Massage đều hỗn hợp trên lên mặt trong vòng 20 phút.
  • Rửa sạch lại bằng nước ấm.

6. Tẩy tế bào chết cho da mặt bằng cám gạo + sữa chua

Nguyên liệu: ½ bát gạo trắng, 2 thìa sữa chua không đường.

Cách thực hiện:

  • Trộn đều các nguyên liệu trên thành một hỗn hợp đồng nhất.
  • Đắp lên da mặt và chà nhẹ trong 10 phút.
  • Rửa lại thật sạch bằng nước ấm.

Tẩy tế bào chết cho da mặt bằng mật ong + chanh
Tẩy tế bào chết cho da mặt bằng mật ong + chanh. Nguồn: Internet.

7. Tẩy tế bào chết cho da mặt bằng mật ong + chanh

Nguyên liệu: ½ quả chanh + 1 thìa mật ong.

Cách thực hiện:

  • Vắt nửa quả chanh vào bát và trộn đều với 1 thìa mật ong.
  • Rửa mặt sạch và thoa mật ong + chanh lên mặt. Để khoảng 20 phút cho hỗn hợp ngấm vào da.
  • Rửa lại mặt bằng nước ấm.

Chúc chị em thành công với các cách tẩy tế bào chết cho da mặt đơn giản này.

Tẩy tế bào chết cho da mặt nhờn tại nhà như thế nào?

Tẩy tế bào chết cho da mặt nhờn tại nhà như thế nào?

Da mặn nhờn vẫn có thể tẩy tế bào chết được nếu biết cách. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn một cách đầy đủ và chi tiết nhất làm thế nào để thực hiện điều đó.

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