Phần dưới đây sẽ là một số bí quyết tẩy tế bào chết cho da mặt bằng đường mà chị em có thể tham khảo. Cần lưu ý rằng không phải loại da nào cũng phù hợp nên hãy tìm hiểu về làn da của mình và đọc thật kỹ trước khi sử dụng nhé.

Đường là một trong những nguyên liệu tự nhiên có tác dụng tẩy tế bào chết cho da mặt mạnh mẽ. Đường thậm chí còn chứa lượng axit glycolic đáng kể giúp làm mềm mịn da và bảo vệ da trước sự lan rộng của các mảng nứt nẻ hay khô ráp. Mặc dù đường không phải là “thần dược” cho tất cả các vấn đề về da nhưng thật khó để so sánh những loại mỹ phẩm ngoài thị trường với công dụng tuyệt vời của đường.

Hãy bắt đầu với đường nâu, đường trắng hoặc đường thô. Đường thô là loại nguyên liệu được sử dụng nhiều để chà xát cho cơ thể với công năng mạnh mẽ, phù hợp với việc tẩy tế bào chết ở chân và vùng da cực kỳ khô ráp. Đường nâu là những hạt nhỏ li ti và có chứa mật đường. Đường trắng mặc dù có cùng kích thước nhưng ít mật đường hơn đường nâu.

Trước khi bắt đầu, cần lưu ý rằng việc chà xát có thể khiến những vùng da nhạy cảm bị rát. Do vậy, hãy thử chà xát ở vùng da dưới cánh tay trước để kiểm tra độ nhạy cảm của da và chỉ nên tẩy tế bào chết bằng đường buổi tối, tránh tiếp xúc ngay với ánh nắng Mặt Trời hay đi ra ngoài ngay khi vừa thực hiện xong.

2. Lựa chọn loại dầu phù hợp

Dầu sẽ giúp cho việc mát xa cơ thể bằng đường dễ dàng hơn, đồng thời cũng rất có lợi cho da.

Trong số các loại dầu, dầu ô liu là lựa chọn phổ biến nhất được kết hợp với đường tẩy tế bào chết. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng một loại nguyên liệu thiên nhiên khác bạn thích miễn là phù hợp với đặc tính da của bạn:

Đối với da nhờn, hãy sử dụng dầu hoa rum, dầu hạt phỉ hoặc dầu hạt nho.

Đối với da khô, hãy sử dụng dầu dừa, dầu ca cao hoặc dầu shea butter.

Nếu không thích mùi hương mạnh, bạn có thể chuyển sang dầu hạt nho, dầu rum hoặc dầu hạnh nhân ngọt.

3. Chuẩn bị hỗn hợp tẩy tế bào chết bằng đường

Trộn đường với dầu. Trộn 1 phần đường với 1 phần dầu để tạo thành hỗn hợp scrub đặc sệt. Nếu muốn scrub mạnh hơn, bạn có thể trộn theo tỷ lệ 2:1.

Nếu đùng dường trắng thì tỷ lệ khuyến nghị là 2:1.

Nếu có ý định tẩy tế bào chết bằng đường cho da mụn hoặc có nhiều mạch máu nổi lên thì bạn nên sử dụng hỗn hợp scrub loãng hơn, chẳng hạn như tỷ lệ 1:2. Nếu không thì việc tẩy da chết sẽ khiến cho những vùng da này thêm tổn thương và khiến cho mụn mọc nhiều hơn.

4. Trộn với tinh dầu (tùy chọn)

Nếu muốn tăng mùi thơm và chăm sóc da tốt hơn với cách tẩy tế bào chết cho da mặt bằng đường này thì bạn có thể thêm vài giọt tinh dầu. Tuy nhiên, không nên cho quá nhiều tinh dầu, chỉ giữ mức 1 đến 2% so với hỗn hợp scrub. Chẳng hạn, nếu bát scrub có tới 240ml là các nguyên liệu khác thì bạn có thể tối đa 48 giọt tinh dầu hoặc 3 thìa tinh dầu cho mỗi thìa scrub (15ml).

Tinh dầu húng tây, bạc hà và các loại thảo mộc, gia vị khác đều có đặc tính kháng khuẩn. Chúng rất có lợi cho việc điều trị mụn nhưng có thể gây ngứa rát cho da nhạy cảm.

Không sử dụng tinh dầu từ các loại quả thuộc họ cam quýt, gừng, thì là khi chưa có sự tư vấn của bác sĩ. Bởi vì, chúng có thể khiến da càng thêm nhạy cảm và phản ứng dữ đội trước ánh nắng Mặt Trời.

5. Massage da mặt khi tẩy tế bào chết bằng đường

Nếu da có nhiều bụi bẩn, hãy tắm qua bằng nước ấm với xà phòng. Nếu da đã sạch, bạn chỉ cần dội qua nước để làm ẩm cơ thể.

Sau đó, nhẹ nhàng cho hỗn hợp vào tay và thoa đều lên khắp cơ thể, cứ 2 đến 3 phút cho mỗi vùng. Chú ý không cà xát quá mạnh.

6. Tắm lại người bằng nước ấm và lau khô

Bạn cũng có thể thoa kem dưỡng dẫn hoặc lotion dưỡng ẩm lên da. Thực hiện 1 lần/tuần.

Chúc chị em thành công với cách tẩy tế bào chết cho da mặt bằng đường này.