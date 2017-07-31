Dưới đây là một số cách tẩy tế bào chết da mặt bằng thiên nhiên được nhiều người tin dùng.

Muốn có được một làn da đẹp, căng mịn và trắng sáng thì thường xuyên tẩy tế bào chết cho da mặt là điều mà chị em cần nhớ. Bản thân làn da cũng có một cơ chế tẩy da chết tự nhiên nhưng quá trình này đôi khi diễn ra không suôn sẻ do có những tế bào cũ không tự rơi rụng.

Hỗn hợp tẩy tế bào chết da mặt bằng thiên nhiên này thích hợp với những người sở hữu khuôn mặt nhiều mụn, giúp da bớt nhờn, dầu, loại bỏ triệt để bụi bẩn, vi khuẩn và hỗ trợ điều trị mụn hiệu quả.

Những lợi ích này có được là nhờ yến mạch có tác dụng hút nhờn, hút bụi bẩn, làm sạch lỗ chân lông và dưỡng ẩm tốt cho da nhiều dầu. Trong khi đó, sữa chua lại là thành phần giàu axit lactic, giúp làm mờ vết thâm do mụn trứng cá, làm sạch lỗ chân lông; còn mật ong lại là nguyên liệu tự nhiên có đặc tính kháng khuẩn cao và nổi tiếng với khả năng dưỡng ẩm tuyệt vời cho da, giúp da mềm mịn, trắng sáng.

Để tẩy da chết cho mặt tự nhiên theo cách này, chị em chỉ cần trộn đều 1 thìa yến mạch + 1 thìa mật ong + 1 thìa sữa chua không đường vào bát. Sau đó, dùng tay thoa đều hỗn hợp lên mặt và massage mặt nhẹ nhàng. Cuối cùng, rửa lại mặt thật sạch và dùng khăn mềm lau khô mặt là được.

2. Tẩy tế bào chết cho mặt tự nhiên bằng muối tinh

Muối tinh cũng là một trong những nguyên liệu thiên nhiên lý tưởng để tẩy tế bào chết cho da mặt nhờ khả năng chà xát mạnh mẽ. Do vậy, khi kết hợp với động tác massage sẽ giúp cho các lớp da chết bong tróc dễ dàng hơn, từ đó, mang đến cho bạn một khuôn mặt láng mịn, mềm mại.

Đối với cách tẩy tế bào chết cho da mặt này, chị em cần chuẩn bị ⅓ bát muối tinh, 1 thìa dầu ô liu và 3 đến 5 giọt tinh dầu dừa hoặc bạc hà. Sau đó, trộn thật đều rồi thoa từ từ lên mặt. Thư giãn trong 5 đến 10 phút trước khi rửa lại bằng nước ấm.

3. Dùng mật ong và nghệ tươi để tẩy tế bào chết cho da mặt

Trong khi dầu ô liu hay yến mạch đều là những cách tẩy tế bào chết da mặt từ thiên nhiên tuyệt vời thì chị em vẫn có thể tận dụng ngay những nguyên liệu có sẵn trong nhà như muối tinh, nghệ tươi để làm đẹp cho da mặt. Các thành phần này rẻ hơn, dễ dàng mua tại các cửa hàng, chợ và không cần mất quá nhiều thời gian chuẩn bị.

Chẳng hạn, đối với cách tẩy da chết cho mặt bằng nghệ, bước đầu tiên là xay nghệ thật nhuyễn hoặc băm nhỏ; sau đó, trộn đều với 1 muỗng cafe mật ong cho đến khi thu được hỗn hợp đặc sệt. Tiếp theo, chị em hãy rửa qua mặt để làm giãn nở lỗ chân lông rồi bôi hỗn hợp lên mặt, massage nhẹ nhàng để dưỡng chất thấm vào da. Cuối cùng, rửa lại mặt bằng nước sạch và lau khô bằng khăn mềm trước khi bôi kem dưỡng ẩm.

Một số lưu ý khi tẩy tế bào chết da mặt bằng thiên nhiên

Tẩy tế bào chết cho da mặt là bước mà bạn hoàn toàn có thể làm tại nhà, không cần sự hỗ trợ từ người khác và chỉ sau vài tuần áp dụng là đã có kết quả ngay. Tuy nhiên, có một số chú ý rất quan trọng như sau:

Chỉ thực hiện tẩy tế bào chết cho mặt tối đa 2 lần/tuần. Nếu làm quá nhiều sẽ khiến da trở nên mỏng hơn, nhạy cảm hơn và rất dễ bị tổn thương bởi tác động của môi trường.

Lựa chọn các loại nguyên liệu tự nhiên có nguồn gốc rõ ràng, tươi, nguyên chất để đảm bảo hiệu quả.

Sau khi tẩy tế bào chết cho mặt, cần bôi kem dưỡng ẩm để phục hồi độ ẩm cho da. Tránh đi ra ngoài trời nắng, môi trường nhiều bụi bẩn, ô nhiễm.

Chúc chị em thành công với các công thứctẩy tế bào chết da mặt bằng thiên nhiên này.