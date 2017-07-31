Dưới đây là 3 công thức tẩy tế bào chết bằng dầu ô liu để chị em tham khảo.

Trong số các cách tẩy tế bào chết cho da mặt bằng nguyên liệu tự nhiên thì sử dụng dầu ô liu là phương pháp được nhiều chị em tin tưởng nhất. Bởi lẽ, dầu ô liu có nhiều đặc tính làm đẹp tuyệt vời, rất tốt để loại bỏ những lớp da bị bong tróc ra, làm mềm da và dưỡng da trắng sáng. Hiện nay, dầu ô liu cũng sẵn có, chị em có thể mua tại các cửa hàng, siêu thị hoặc trung tâm thương mại.

Các bước thực hiện:

Dưa chuột rửa sạch, cắt thành miếng vừa phải và cho vào máy ép lấy nước.

Cắt đôi quả chanh và ép lấy nước cốt. Sau đó, cho nước cốt chanh, nước ép dưa chuột và dầu ô liu vào một chiếc bát rồi khuấy thật đều.

Rửa sạch vùng da cần tẩy tế bào chết rồi thoa hỗn hợp đã chuẩn bị lên mặt, massage nhẹ nhàng da mặt trong 5 đến 10 phút.

Rửa sạch mặt bằng nước mát và dùng khăn khô lau mềm.

2. Tẩy tế bào chết cho da mặt bằng dầu ô liu, chanh và mật ong

Khác với công thức trên, công thức này đòi hỏi chị em cần chuẩn bị thêm một vài giọt mật ong nguyên chất và không cần sử dụng dưa chuột. Tẩy tế bào chết bằng dầu ô liu kết hợp với chanh và mật ong sẽ giúp ngăn ngừa mụn hiệu quả và làm mờ vết thâm rất tốt.

Các bước thực hiện:

Cắt 1 đến 2 quả chanh tươi và ép lấy 2 thìa nước cốt. Sau đó, trộn đều nước cốt chanh với mật ong và dầu ô liu cho đến khi thu được hỗn hợp sền sệt.

Thoa hỗn hợp này lên da mặt và massage trong 15 đến 20 phút. Chị em cũng có thể áp dụng cách này để tẩy tế bào chết cho toàn thân.

Rửa lại mặt bằng nước sạch. Có thể dùng thêm sữa tắm hoặc sữa rửa mặt nếu muốn.

3. Tẩy tế bào chết bằng dầu ô liu, đường nâu và bơ

Sự có mặt của đường nâu sẽ tăng cường khả năng tẩy tế bào chết, giúp loại bỏ hoàn toàn những lớp da khô, bong tróc và kích thích quá trình tái tạo tế bào mới.

Các bước thực hiện:

Gọt vỏ bơ, cắt thành miếng vừa phải rồi cho vào máy xay, xay thật nhuyễn. Sau đó, cho thêm mật ong và đường nâu vào rồi trộn đều.

Rửa sạch mặt để loại bỏ bụi bẩn rồi nhẹ nhàng thoa hỗn hợp đã chuẩn bị lên da. Có thể chà xát để lớp da chết dễ bong tróc hơn. Thư giãn trong 5 đến 10 phút.

Rửa lại mặt bằng nước sạch và dùng khăn mềm lau khô vùng da vừa tẩy tế bào chết. Chú ý bôi kem dưỡng ẩm để phục hồi độ ẩm cho da.

Nếu khuôn mặt bạn nhiều mụn, mẩn đỏ hoặc có vết thương hở thì tuyệt đối không sử dụng các phương pháp này bởi vì có thể khiến da bị tổn thương nhiều hơn.

Tẩy tế bào chết cho da là một trong những bước đầu tiên quan trọng nhất mà không một quy trình hay phương pháp làm đẹp toàn diện nào có thể thiếu được. Do vậy, để có thể có được một vẻ đẹp rạng rỡ, tươi tắn nhất, chị em cần dành thời gian để làm đẹp cho da và tẩy da chết bằng dầu ô liu là cách rất đáng để xem xét.

Phương pháp này hứa hạn sẽ mang đến cho bạn một khuôn mặt mịn màng, căng bóng và trắng như trứng gà bóc chỉ sau vài lần áp dụng. Hãy kiên nhẫn và sẽ sớm thôi, bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi trên khuôn mặt của mình. Chúc bạn thành công.