Hướng dẫn chị em cách tẩy tế bào chết da mặt

Chăm sóc da 28/07/2017 10:41

Tẩy tế bào chết da mặt là cách đơn giản để giúp da luôn mịn màng, căng mịn và đầy sức sống.

Nếu để ý, bạn sẽ thấy thi thoảng da xuất hiện những mảng da bị bong tróc ra, sần sùi, trông rất khó chịu. Đặc biệt, nếu không chăm sóc thường xuyên thì da sẽ dần mất đi độ mịn màng, dễ nổi mụn và cực kỳ nhạy cảm khi môi trường thay đổi. Theo nhiều chuyên gia làm đẹp, một trong những nguyên nhân của hiện tượng này đó chính là việc không tẩy tế bào chết da mặt đều đặn và da thiếu độ ẩm.

Để khôi phục lại độ mềm mịn cho da, bạn cần thay đổi lối sống của mình, chẳng hạn như bảo vệ da khi đi dưới ánh nắng Mặt Trời, không đi vào vùng nhiều khói bụi, không lạm dụng mỹ phẩm hóa học, không dùng các sản phẩm chăm sóc da mặt không rõ nguồn gốc và quan trọng nhất là tẩy tế bào chết cho da mặt đều đặn.

tẩy tế bào chết cho da mặt
Tẩy tế bào chết cho da mặt. Nguồn: Internet.

Hiện nay, có rất nhiều cách để tẩy tế bào chết cho da mặt. Bạn có thể sử dụng các loại mỹ phẩm sẵn có trên thị trường hoặc tận dụng các nguyên liệu tự nhiên như mật ong, dầu ô liu, muối hay yến mạch.

Trong phạm vi bài viết này, Phụ nữ và Gia đình sẽ giới thiệu đến bạn một cách tẩy tế bào chết da mặt bằng cách dùng đường - một trong những phương pháp tẩy da chết đơn giản và tiết kiệm nhất.

Cách tẩy tế bào chết cho da mặt bằng đường

Trước khi đi sâu vào cách thực hiện, bạn cần nhớ rằng mặc dù đường khá mịn và hòa tan trong nước nhưng đặc tính tẩy tế bào chết của nó rất mạnh. Do vậy, nếu sở hữu làn da nhạy cảm, mạch máu nổi trên mặt hoặc có vết thương hở thì tốt nhất là không nên sử dụng đường để tẩy da chết cho da mặt.

tẩy tế bào chết cho da mặt bằng đường
Tẩy tế bào chết cho da mặt bằng đường. Nguồn: Internet.

  • Bước 1: Với cách tẩy tế bào chết cho da mặt này, bạn có thể sử dụng đường nâu hoặc đường trắng đều được. Đường nâu là loại đường mềm mịn nhất, lý tưởng nhất cho da mặt nhạy cảm.
  • Bước 2: Trộn 2 thìa (30ml) đường với 2 thìa (30ml) dầu thực vật (hoặc dầu ô liu hoặc dầu hoa rum). Bạn cũng có thể sử dụng mật ong thay cho dầu.
  • Bước 3: Nếu mặt nhiều bụi bẩn, hãy rửa sạch bằng sữa rửa mặt và nước ấm, còn không thì bạn chỉ cần vỗ nhẹ nước lên mặt để tạo độ ẩm cho da mặt là được. Bằng cách này thì da đỡ bị trầy xước hơn khi chà xát. Một lưu ý là bạn nên buộc tóc lên để tránh kem tẩy tế bào chết vướng vào tóc khi thực hiện.
  • Bước 4: Thoa hỗn hợp kem đã chuẩn bị lên da mặt rồi massage nhẹ nhàng trong khoảng 3 đến 5 phút. Sau đó, rửa sạch bằng nước mát và thoa kem dưỡng ẩm cho da mặt.

Không tẩy tế bào chết cho da mặt thường xuyên sẽ tiềm ẩn nhiều tác động xấu cho làn da của bạn. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là phải biết lựa chọn đúng phương pháp và loại nguyên liệu phù hợp với da mặt. Có rất nhiều người vì quá tin tưởng vào các bài review và không hiểu rõ về đặc điểm của từng cách tẩy da chết nên vội vàng áp dụng sai quy trình, khiến cho da ngày càng xấu đi và không còn mịn màng nữa.

Chăm sóc da mặt
Chăm sóc da mặt. Nguồn: Internet.

Do vậy, trước khi sử dụng bất cứ cách tẩy tế bào chết cho mặt nào, bạn cũng cần dành thời gian tìm hiểu thật kỹ đặc điểm, tính chất và những lưu ý khi sử dụng. Chẳng hạn, liệu nó phù hợp với da dầu, da nhờn hay da khô? Có bị kích ứng gì không? Trộn nguyên liệu với tỷ lệ như thế nào? Có cần rửa mặt bằng sữa rửa mặt trước không? Massage như thế nào để da không bị đau rát? Sau khi tẩy da chết xong phải làm gì?... Đây là những câu hỏi mà bạn cần làm rõ để phòng tránh những vấn đề về da ngoài ý muốn.

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