Mách nhỏ chị em cách tẩy tế bào chết toàn thân bằng cafe cho làn da tươi tắn, sáng mịn

Chăm sóc da 25/07/2017 11:32

Dùng cafe tẩy tế bào chết toàn thân có giúp da sáng hơn 1 đến 2 tone màu, không còn thô ráp, sạm và trở nên mịn màng hơn bao giờ hết.

Nếu đang tìm kiếm một loại nguyên liệu tự nhiên giúp tẩy da chết hiệu quả thì bạn có thể nghĩ đến cafe. Đây là một sự lựa chọn thông minh và không quá tốn kém.

Sở dĩ nên sử dụng cafe tẩy tế bào chết toàn thân là bởi vì cafe có khả năng giúp loại bỏ các lớp da đã bong tróc và thúc đẩy quá trình sản xuất tế bào da mới. Ngoài ra, flavonols trong cafe còn có tác dụng cải thiện kết cấu da, phục hồi da bị hư hỏng và duy trì một làn da rực rỡ.

Tẩy tế bào chết bằng cafe.
Tẩy tế bào chết bằng cafe. Nguồn: Internet.

Thực tế, rất nhiều chị em đã áp dụng cách tẩy tế bào chết bằng cafe này và có hiệu quả thực sự. Chỉ sau vài lần sử dụng, da của họ đã được cải thiện rất nhanh, không còn thô ráp, nhiều vảy bong tróc và trở nên mịn màng hơn trước. Thậm chí, nhiều chị em còn chia sẻ rằng các vết thâm nám cũng biến mất khiến da vô cùng tươi tắn, rạng rỡ.

Rõ ràng, không thể nghi ngờ về hiệu quả tẩy tế bào chết toàn thân bằng cafe. Chị em hãy thử áp dụng và kiểm chứng điều này nhé.

Công thức 1:

  • Bước 1: Trộn 3 muỗng canh cafe, 1 muỗng canh dầu ô liu nguyên chất hoặc dầu hạnh nhân, 1 muỗng canh mật ong hữu cơ và 1 muỗng canh đường mịn lại với nhau.
  • Bước 2: Thoa hỗn hợp trên lên khắp người, chú ý các vùng cổ, đầu gối, khuỷu tay, nách, gót chân và massage nhẹ nhàng theo chuyển động tròn. Thư giãn trong 5 phút.
  • Bước 3: Tắm sạch người bằng nước ấm và vỗ vào da nhẹ nhàng. Thực hiện 1 lần/tuần.

Chăm sóc da bằng cafe
Chăm sóc da bằng cafe. Nguồn: Internet.

Công thức 2:

  • Bước 1: Trộn đều bột cafe nguyên chất, sữa tươi không đường, dầu dừa và nước cốt chanh trong một chiếc bát.
  • Bước 2: Tắm qua người rồi thoa đều hỗn hợp lên khắp cơ thể, đặc biệt là những vùng có màu da tối hơn như nách, bẹn, mông… sau đó, nhẹ nhàng massage da theo chuyển động tròn và thư giãn trong 5 phút.
  • Bước 3: Tắm lại người bằng nước ấm. Thực hiện 1 lần/tuần.

Sau khi tắm xong, chị em hãy thử sờ lên da mình xem để cảm nhận điều khác biệt nhé. Chắc chắn, bạn sẽ thấy rất hạnh phúc vì da mịn màng hơn hẳn và cũng sẽ cảm thấy tự tin hơn khi người khác chạm vào bất cứ vùng da nào của mình. Còn gì tuyệt vời hơn nếu mỗi ngày chỉ mất khoảng 5 đến 10 phút chuẩn bị nguyên liệu và thực hiện là đã có thể dưỡng da tận gốc. Hơn nữa, bạn cũng không cần phải tốn tiền mua các loại mỹ phẩm tẩy da chết trên thị trường bởi vì chỉ cần dùng cafe tẩy tế bào chết toàn thân là cũng đã quá đủ.

Một số lời khuyên khi tẩy tế bào chết toàn thân bằng cafe

Dùng cafe tẩy da chết
Dùng cafe tẩy da chết. Nguồn: Internet.

Dưới đây là những điều quan trọng mà chị em cần nhớ khi dùng cafe để tẩy tế bào chết.

  • Trước khi tẩy tế bào chết toàn thân, hãy tắm qua người bằng nước sạch để giúp các lỗ chân lông giãn nở ra và làm mềm các tế bào chết ở sâu trong da.
  • Nếu tẩy da chết cho mặt thì đảm bảo đã tẩy trang sạch sẽ.
  • Vì tẩy da chết sẽ loại bỏ dầu tự nhiên khỏi da, làm cho da bị khô nên điều quan trọng là sau khi thực hiện xong phải dùng kem dưỡng ẩm.
  • Nếu khi chà xát kem tẩy tế bào chết vưỡng vào mắt thì hãy rửa mắt ngay bằng nước lạnh.
  • Không massage quá mạnh khi tẩy tế bào chết toàn thân bằng cafe.
  • Không dùng bông tắm xơ mướp hoặc bọt biển vì chúng rất khó để làm sạch và có thể khiến cho vi khuẩn có cơ hội xâm nhập vào da của bạn.

Tẩy tế bào chết toàn thân bằng cafe là cách chăm sóc da tiết kiệm vì bạn có thể tận dụng ngay túi cafe có sẵn trong nhà. Tuy nhiên, nên sử dụng cafe nguyên chất để đảm bảo hiệu quả, tránh dùng các loại cafe sữa. Chúc chị em thành công.

Những lưu ý không thể bỏ qua khi tẩy tế bào chết toàn thân bằng muối

Những lưu ý không thể bỏ qua khi tẩy tế bào chết toàn thân bằng muối

Nếu đang dùng muối tẩy tế bào chết toàn thân thì chị em hãy chú ý tới những vấn đề này để giúp da khỏe đẹp và không bị bắt nắng nhé. Một trong số đó là tuyệt đối không được tẩy da chết quá hai lần mỗi tuần.

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