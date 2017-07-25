Loại bỏ các tế bào da chết thường xuyên sẽ giúp chị em có làn da mịn màng và rạng rỡ. Nếu tế bào chết bị tích tụ trên da một thời gian dài, nó có thể dẫn đến tắc nghẽn lỗ chân lông và khiến mụn trứng cá có cơ hội phát triển.

Cách thực hiện: Cho 1 muỗng muối biển và một vài giọt tinh dầu dừa nguyên chất vào chén rồi trộn đều. Sau đó, thoa hỗn hợp này lên da và massage nhẹ nhàng trong 5 phút. Cuối cùng, tắm lại bằng nước ấm.

Cách thực hiện: Trộn đều 3 thìa muối biển và 2 thìa sữa tươi không đường. Sau đó, tắm qua người rồi thoa đều hỗn hợp lên khắp cơ thể. Chú ý tới những vùng thường xuyên bị bỏ qua khi tẩy da chết như lưng, cổ, tai, gót chân… Thư giãn trong 15 phút rồi tắm lại bằng nước sạch.

Đối với những người có làn da nhạy cảm thì massage bằng dầu dừa và muối có thể gây rát và ửng đỏ.

3. Dùng dầu ô liu và muối biển tẩy tế bào chết toàn thân

Cách thực hiện: Trộn đều muối ăn và dầu ô liu, sau đó, cho vài giọt tinh dầu yêu thích vào, trộn đều cho tới khi thu được hỗn hợp sền sệt. Sau đó, thoa kem này lên khắp toàn thân, kết hợp với massage nhẹ nhàng và thư giãn trong 5 đến 10 phút. Cuối cùng, tắm lại bằng nước sạch.

Một số lưu ý khi tẩy tế bào chết toàn thân bằng muối biển

Mặc dù dùng muối biển tẩy tế bào chết toàn thân là cách rất dễ thực hiện nhưng thực tế là việc làm sạch toàn thân sẽ dẫn tới một số vấn đề nhất định. Chẳng hạn nhất đó là có rất nhiều vị trí trên cơ thể mà bạn đã vô tình không tẩy tế bào chết. Dưới đây là những vùng chị em cần chú ý:

1. Cùi chỏ: Khuỷu tay là phần có màu sẫm hơn nhiều so với phần còn lại của da. Khi các tế bào da chết tích tụ sẽ khiến cho cùi chỏ có màu tối lại.

2. Cổ: Cổ là một vùng phổ biến thường có màu tối so với mặt và toàn thân, thường không được che chắn nên dễ bị ảnh hưởng bởi các tác nhân gây ô nhiễm từ môi trường và ánh nắng Mặt Trời, dẫn đến sự tích tụ của các tế bào chết nên da có màu sẫm.

3. Lưng: Mặc dù luôn được che chắn bởi quần áo nhưng ít ai biết rằng vùng da lưng cũng là một trong những bộ phận có màu sẫm hơn so với các phần khác trên cơ thể. Lý do đơn giản bởi vì nếu tự mình tẩy tế bào chết toàn thân bằng muối biển thì phần lưng rất khó tẩy được triệt để. Trong trường hợp này, tốt nhất là bạn nên nhờ một người khác giúp đỡ.

4. Tai: Một khu vực chung khác mà nhiều người thường quên là tẩy tế bào chết là tai. Vệ sinh bên trong cũng như bên ngoài tai là cực kỳ quan trọng vì nó giúp loại bỏ bụi bẩn và ngăn ngừa nhiễm trùng. Để làm sạch tai, hãy nghiêng đầu sang phải, vẩy một ít nước và làm sạch nó. Bạn có thể massage tai từ phía sau và đừng quên làm sạch các thùy tai.

5. Gót chân: Có bao nhiêu người trong số chúng ta thực sự rửa gót chân của mình mỗi khi tắm? Câu trả lời là rất nhiều người không rửa. Tuy nhiên, giống như khuôn mặt và cơ thể, tẩy tế bào chết bằng muối biển cho gót chân cũng rất quan trọng. Tẩy tế bào chết gót chân có thể giúp ngăn ngừa gót chân nứt và giữ mềm mại.

6. Nách: Nách là một trong những khu vực quan trọng của cơ thể và cần được chú ý tối đa vì nó là nơi có thể gây ra mùi và đổ mồ hôi nhiều nhất. Thay vì sử dụng chất khử mùi, bạn nên tẩy tế bào chết cho nách đều đặn.

Chúc bạn thành công.