Trong phần dưới đây, Phụ nữ và Gia đình sẽ chia sẻ cùng các bạn cách tẩy tế bào chết toàn thân bằng cám gạo - một loại nguyên liệu tự nhiên rất phổ biến ở làng quê Việt Nam có được sau quá trình xay xát lúa.

Thị trường mỹ phẩm hiện nay đầy rẫy các sản phẩm tế bào chết được tổng hợp từ các thành phần thiên nhiên với cam kết rằng sẽ làm sạch và mềm bề mặt da nhanh chóng. Tuy nhiên, không có gì tốt hơn việc được trải nghiệm trực tiếp các nguyên liệu tự nhiên cả. Không hề có tạp chất, hiếm khi có tác dụng phụ và hiệu quả thì vô cùng bất ngờ. Hiển nhiên, bạn nên ưu tiên sử dụng các cách tẩy tế bào chết toàn thân tự nhiên trước.

Theo nhiều chuyên gia, thời gian bao lâu phụ thuộc vào nhiều yếu tố như da của bạn thuộc loại nào, có dễ bị kích ứng không và môi trường làm việc của bạn như thế nào mới có thể đưa ra chính xác số lần cần tẩy tế bào chết. Tuy nhiên, đa phần chúng ta nên tẩy tế bào chết 1 lần/tuần trừ trường hợp da quá nhờn hoặc môi trường làm việc quá ô nhiễm, đòi hỏi phải thường xuyên tiếp xúc với các hoá chất độc hại.

Đối với những bạn lạm dụng hóa mỹ phẩm, chúng sẽ khiến cho bạn bị bào mòn nhanh hơn và không đủ thời gian tạo lớp biểu bì mới, khiến biểu bì bị mỏng đi và thiếu khả năng để bảo vệ da dưới tác động của môi trường.

Ngoài việc để cho bề mặt da toàn thân tự đào thải, bạn cũng nên đều đặn sử dụng cám gạo tẩy tế bào chết toàn thân để hỗ trợ cho quá trình loại bỏ tế bào chết nhanh hơn, mang lại một làn da đồng đều cho toàn bộ cơ thể.

Cách tẩy tế bào chết toàn thân bằng cám gạo

Như đã đề cập ở trên, cám gạo có thể được sử dụng để tẩy tế bào chết toàn thân và cho da mặt. Dưới đây là các bước thực hiện cụ thể.

Đối với việc tẩy tế bào chết cho da mặt:

Trộn ½ bát cám gạo với 2 thìa mật ong và 1 hộp sữa chua không đường lại với nhau. Sau đó, cho hỗn hợp vào một chiếc hộp nhỏ rồi đậy kín lại và cho vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 10 phút. Sau đó, lấy hộp ra và từ từ lấy từng chút một đắp lên mặt. Chú ý massage nhẹ nhàng và thư giãn trong 15 phút trước khi rửa lại bằng nước sạch.

Trộn 2 thìa cám gạo với 1 thìa mật ong và 1 lòng đỏ trứng gà (cho da khô) hoặc 1 lòng trắng trứng (cho da nhờn). Sau đó, bôi hỗn hợp lên mặt để làm mặt nạ tẩy da chết cho mặt. Sau khoảng 15 đến 20 phút thì rửa lại với nước lạnh. Thực hiện 2 lần/tuần để có làn da trắng sáng, mịn màng.

Đối với việc tẩy tế bào chết toàn thân bằng cám gạo:

Bạn có thể dùng sữa tươi không đường hoặc nước ấm trộn đều với một nửa bát cám gạo cho đến khi thu được hỗn hợp sền sệt. Sau đó, thoa hỗn hợp này lên khắp các vùng da muốn tẩy bào chết và massage nhẹ nhàng theo chuyển động tròn. Thư giãn khoảng 15 phút rồi tắm lại với nước sạch. Đối với các bạn có làn da nhờn thì nên dùng sữa tắm tắm lại.

Tẩy tế bào chết toàn thân bằng cám gạo là cách chăm sóc da dễ làm và cực kỳ tiết kiệm. Bạn có thể áp dụng hàng ngày, theo định kỳ 1 lần/tuần tùy thuộc vào loại da và thời gian rảnh của mỗi người.

Chúc chị em thành công với cách tẩy tế bào chết toàn thân bằng cám gạo tại nhà này và sớm có được làn da đẹp như mong đợi.