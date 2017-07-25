Tích lũy các tế bào da chết có thể dẫn đến nhiều tình trạng khó coi như nếp nhăn, mụn trứng cá hay mụn đầu đen. Đó là lý do tại sao việc chủ động loại bỏ các lớp da chết thường xuyên là điều rất quan trọng. Để thực hiện, bạn có thể đến các spa, trung tâm làm đẹp hay mua một sản phẩm tẩy tế bào chết tại các cửa hàng. Tuy nhiên, nếu đang tìm kiếm một cách điều trị tại nhà bằng nguyên liệu tự nhiên thì hãy đọc tiếp nhé. Vì bài viết này sẽ tiết lộ cho bạn biết một thành phần đáng kinh ngạc có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau để làm sạch các tế bào da chết. Đó chính là đường nâu hay còn gọi là đường cát vàng như bạn vẫn thường nghe đến.

Kem tẩy tế bào chết toàn thân bằng đường nâu có thể được thực hiện theo nhiều cách và phổ biến nhất là trộn đường nâu với một loại nguyên liệu tự nhiên, thân thiện với da khác. Để giúp bạn dễ dàng nắm được, Phụ nữ và Gia đình đã tổng hợp các công thức tẩy da chết toàn thân tại nhà bằng đường nâu hiệu quả có thể loại bỏ các tế bào da chết và giúp da bạn khỏe mạnh.

Có sẵn trong nhà bếp của hầu hết các gia đình, đường nâu là một chất giữ ẩm tự nhiên và là nguồn bổ sung acid glycolic dồi dào cho cơ thể. Tất cả những đặc tính này giúp đường nâu có khả năng loại bỏ da chết khỏi bề mặt da và giữ ẩm cho da rất tốt.

1. Tẩy da chết toàn thân bằng đường nâu và dầu ô liu: Trộn đều 1 thìa canh đường nâu và 2 muỗng canh dầu ô liu. Sau đó, thoa hỗn hợp lên da và xoa bóp nhẹ nhàng trong 10 phút trước khi rửa bằng nước ấm. Mỗi tuần một lần, hãy sử dụng công thức này để loại bỏ da chết.

2. Tẩy da chết toàn thân tại nhà bằng đường nâu và vitamin E: Trộn đều 1 thìa canh đường nâu và dầu chiết xuất từ ​​3 viên vitamin E. Thoa đều hỗn hợp lên da và nhẹ nhàng massage da của bạn. Thư giãn trong 5 phút rồi rửa sạch da và lau sạch bằng khăn ướt.

3. Tẩy da chết toàn thân bằng đường nâu, bơ ca cao và nước hoa hồng: Cho 1 thìa canh đường nâu, 1 thìa cà phê bơ ca cao và 2 muỗng canh nước hoa hồng vào một chiếc bát. Trộn đều và thoa lên da. Sau đó, dùng bàn chải đánh răng mềm chà nhẹ lên da để loại bỏ các tế bào chết. Thực hiện 1 lần/tuần.

4. Tẩy da chết toàn thân tại nhà bằng đường nâu và dầu dừa: Cho 1 thìa canh đường nâu và 2 muỗng canh dầu dừa vào trong một chiếc bát. Trộn đều và bôi tất cả lên da của bạn. Massage khoảng 5 đến 10 phút với sự trợ giúp của bàn chải đánh răng mềm. Sau đó, rửa sạch bằng nước ấm.

5. Tẩy da chết bằng đường nâu, mật ong và một loại quả thuộc họ cam quýt: Trộn 1 muỗng canh đường nâu với 2 muỗng canh mật ong nguyên chất và 4 đến 5 giọt tinh dầu cam quýt. Massage nhẹ nhàng da và sau 10 phút, tắm sạch bằng nước ấm.

6. Tẩy da chết toàn thân tại nhà bằng đường nâu và sữa chua không đường: Cho 1 muỗng canh đường nâu và 2 muỗng canh sữa chua không đường vào một chiếc bát và trộn chúng lên. Sau đó, thoa đều hỗn hợp đã được chuẩn bị lên da của bạn, có thể dùng bàn chải đánh răng mềm để massage da trong 10-15 phút. Cuối cùng, rửa sạch da bằng nước ấm. Thực hiện 2 lần/tuần.

7. Tẩy tế bào chết bằng đường nâu, bã cafe và nước cam: Cho bã cafe váo bát, trộn đều với 1 muỗng canh đường nâu và 2 muỗng canh nước cam. Sau đó, nhẹ nhàng chà bôi lên da và mát xa toàn thân. Sau 10 phút, rửa kỹ bằng nước ấm. Thực hiện 1 lần/tháng.

Chúc chị em thực hiện thành công.