Có rất nhiều cách làm đẹp da và tẩy da chết cho da là một trong những bước cơ bản nhất của gần như mọi phương pháp. Trong bài viết này, hãy cùng Phụ nữ và Gia đình tìm hiểu một số cách tẩy tế bào chết toàn thân bằng thiên nhiên đang được yêu thích nhất nhé.

Hạnh nhân là cách tẩy tế bào chết bằng nguyên liệu tự nhiên tuyệt vời giúp bảo vệ da và giữ da khỏe mạnh. Loại hạt này rất giàu vitamin A và E có tác dụng chống oxy hóa, đồng thời cũng chứa nhiều chất béo lành mạnh để giúp da mịn màng.

Ngâm 10 hạt hạnh nhân trong nước qua đêm. Để có kết quả tốt nhất, hãy ngâm hạnh nhân với sữa.

Sáng hôm sau, bóc vỏ hạt hạnh nhân và nghiền nhuyễn. Sau đó, cho thêm 2 thìa mật ong vào và trộn đều.

Thoa hỗn hợp trên lên mặt và cổ. Massage theo chuyển động tròn để dưỡng chất thấm sâu và đều vào da.

Thư giãn trong 10 đến 15 phút rồi rửa thật sạch bằng nước ấm. Thực hiện 2 lần/tuần.

2. Tẩy tế bào chết toàn thân bằng vỏ cam

Tẩy tế bào chết tự nhiên bằng vỏ cam là cách chưa được nhiều người biết. Bởi chị em vẫn thường quen với việc dùng đường, mật ong, dầu dừa hay yến mạch. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu thực nghiệm cho thấy vỏ cam có rất nhiều tác dụng làm đẹp và tẩy tế bào chết toàn thân là một trong số đó.

Cách thực hiện:

Phơi khô 2 đến 3 vỏ cam dưới ánh nắng Mặt Trời khoảng một vài ngày. Sau đó, đem nghiền nhỏ thành dạng bột để sử dụng như là “mỹ phẩm” chăm sóc da hàng ngày. Bột vỏ cam hoạt động như là một chất tẩy tế bào chết giúp loại bỏ da chết và bụi bẩn cho da hiệu quả. Ngoài ra, lượng chất chống oxy hóa và vitamin C dồi dào cũng giúp trẻ hóa làn da và giữ da trắng sáng.

Trộn 2 thìa bột vỏ cam với 2 đến 3 thìa sữa chua không đường trong một chiếc bát. Trộn thật đều cho tới khi thu được hỗn hợp đặc sệt.

Rửa sạch vùng da cần tẩy tế bào chết, sau đó, thoa hỗn hợp trên lên. Thư giãn trong 15 đến 20 phút.

Rửa sạch vùng da đó một lần nữa, thực hiện 1 lần/tuần.

3. Tẩy tế bào chết toàn thân bằng bột gram

Bột Gram, hay còn được gọi là bột đậu garbanzo, besan, bột đậu gà, là một thành phần phổ biến trong các sản phẩm làm đẹp da của Ấn Độ. Bột gram đã được sử dụng từ thời cổ đại trong công thức làm đẹp Ayurvedic bao gồm: mặt nạ, dưỡng tóc và dưỡng da toàn thân. Bột Gram có tác dụng trong việc điều trị các bệnh về da như viêm, sưng và mụn trứng cá, làm mờ vết thâm, vết sẹo do mụn trứng cá, giúp ngăn ngừa mụn trứng cá, làm trắng da loại bỏ các đầu đen, điều trị da khô và da dầu. Đây là cách tẩy tế bào chết toàn thân bằng thiên nhiên cực kỳ tốt.

Nhờ những lợi ích tuyệt vời này mà bột gram được xem là cách tẩy tế bào chết từ nguyên liệu tự nhiên rất tuyệt vời cho mọi loại da, đảm bảo giúp da trắng sáng chỉ sau vài tuần.

Cách thực hiện:

Trộn 2 thìa bột gram với 1 thìa nước hoa hồng hoặc 2 thìa sữa chua không đường. Sau đó, thoa hỗn hợp lên toàn thân và thư giãn cho tới khi hỗn hợp khô hoàn toàn. Cuối cùng, rửa sạch bằng nước mát.

Một cách khác là trộn 2 thìa bột gram với sữa chua không đường và 1 thìa bột nghệ. Nếu hỗn hợp quá đặc, bạn có thể cho thêm một ít sữa chua nữa. Sau đó, bôi hỗn hợp lên cổ và mặt, để khoảng 15 phút cho đến khi kem tự khô rồi rửa lại bằng nước sạch.

4. Tẩy da chết toàn thân bằng bơ

Ngoài việc được dùng làm mặt nạ chăm sóc mặt thì bơ còn là nguyên liệu tự nhiên lý tưởng để làm kem tẩy tế bào chết. Ngoài ra, bơ cũng giúp loại bỏ bã nhờn, phục hồi và nuôi dưỡng làn da bị tổn thương, hư hỏng.

Cách thực hiện:

Rửa thật sạch một vài hạt bơ và loại bỏ lớp màng bọc màu nâu bên ngoài.

Nghiền nhỏ hạt bơ thành bột, sau đó, trộn 1 thìa bột bơ với 1 thìa mật ong và 1 thìa dầu ô liu nguyên chất.

Thoa đều hỗn hợp lên mặt, cổ, tay và các vùng cần tẩy da chết khác. Thư giãn trong 20 phút rồi tắm lại bằng nước sạch. Thực hiện 1 lần/tuần.

Chúc chị em thành công với các công thức tẩy tế bào chết toàn thân bằng thiên nhiên này.