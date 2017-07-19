Dầu ô liu không những giúp dưỡng ẩm da mà còn là nguyên liệu được sử dụng nhiều để tẩy tế bào chết. Chị em có thể tham khảo những công thức trong bài viết này để chăm sóc cho làn da của mình nhé.

Muốn có một làn da đẹp, khỏe mạnh, căng mịn và trắng hồng, chị em cũng cần phải bỏ thời gian và công sức để chăm sóc nó. Và tẩy tế bào chết cho da là một trong những bước đầu tiên mà không một quy trình hay công thức làm đep toàn diện nào có thể thiếu được. Trong số những cách tẩy da chết hiện nay thì dùng dầu ô liu tẩy tế bào chết là một trong những lựa chọn được tin cậy nhất. Một phần vì những đặc tính làm đẹp không thể phủ nhận của loại nguyên liệu tự nhiên này, một phần vì dầu ô liu hiện nay cũng rất sẵn có. Chị em có thể dễ dàng mua được loại dầu nguyên chất ở các cửa hàng, siêu thị hoặc trung tâm thương mại.

Dưới đây là 3 công thức tẩy tế bào chết bằng dầu ô liu để chị em tham khảo.

1. Tẩy tế bào chết bằng dầu ô liu, chanh tươi và dưa chuột Nguyên liệu: 1 quả chanh tươi, 3 quả dưa chuột, 3 thìa dầu ô liu. Cách thực hiện: Rửa sạch dưa chuột, cắt thành miếng vừa và cho vào máy ép lấy nước.

Cắt đôi quả chanh và ép lấy nước cốt. Sau đó, cho nước cốt chanh, nước ép dưa chuột và dầu ô liu vào một chiếc bát rồi khuấy đều.

Rửa sạch vùng da cần tẩy tế bào chết. Sau đó, thoa đều hỗn hợp đã chuẩn bị, kết hợp massage nhẹ nhàng trong 5 đến 10 phút. Cuối cùng, rửa sạch bằng nước mát và dùng khăn khô lau mềm. Cách tẩy tế bào chết bằng dầu ô liu này vừa giúp loại bỏ da chết, vừa dưỡng ẩm cho da, làm mát da và giúp da trắng sáng. 2. Tẩy tế bào chết cho da bằng dầu ô liu, chanh và mật ong Nguyên liệu: 1 quả chanh, 3 thìa mật ong, 2 thìa dầu ô liu Cách thực hiện: Cắt đôi quả chanh và ép lấy 2 thìa nước cốt. Sau đó, trộn đều nước cốt chanh với mật ong và dầu ô liu cho đến khi thu được hỗn hợp đặc sệt.

Thoa hỗn hợp này lên vùng da cần tẩy tế bào chết và massage trong 15 đến 20 phút. Có thể áp dụng để tẩy tế bào chết cho toàn thân hoặc da mặt.

Tắm lại hoặc rửa lại mặt bằng nước sạch. Có thể dùng thêm sữa tắm hoặc sữa rửa mặt nếu muốn. Tẩy tế bào chết bằng dầu ô liu kết hợp với chanh và mật ong sẽ giúp ngăn ngừa mụn hiệu quả. Da cũng sẽ trở nên mịn màng và các vết thâm sẽ mờ dần nếu áp dụng đều đặn 1 lần/tuần. 3. Tẩy tế bào chết bằng dầu ô liu, đường nâu và bơ Trong rất nhiều bài viết trên báo Phụ nữ và Gia đình, chị em chắc hẳn cũng đã nắm được những công dụng tuyệt vời của đường nâu đối với làm đẹp. Khác hẳn với đường trắng, đường nâu có khả năng tẩy tế bào chết mạnh mẽ, giúp loại bỏ những lớp da khô, tróc vảy và kích thích các tế bào mới khỏe mạnh phát triển. Do vậy, áp dụng phương pháp này sẽ là cách lý tưởng để phục hồi vẻ đẹp cho da và giữ da khỏe mạnh. Nguyên liệu: 1 thìa đường nâu, 1 quả bơ và 2 thìa mật ong. Cách thực hiện: Gọt vỏ bơ, cắt thành miếng nhỏ rồi cho vào máy xay, xay thật nhuyễn. Sau đó, cho thêm mật ong và đường nâu vào rồi trộn đều.

Rửa sạch vùng da cần tẩy tế bào chết để loại bỏ bụi bẩn rồi nhẹ nhàng thoa hỗn hợp đã chuẩn bị lên da. Chú ý, tránh những vùng da có vết thương hở hoặc nổi mẩn đỏ. Có thể chà xát để lớp da chết dễ bong tróc hơn. Thư giãn trong 5 đến 10 phút.

Rửa lại bằng nước sạch và dùng khăn mềm lau khô vùng da vừa tẩy tế bào chết. Chú ý bôi kem dưỡng ẩm để phục hồi độ ẩm cho da. Hy vọng những công thức tẩy tế bào chết bằng dầu ô liu này sẽ giúp chị em sớm phục hồi lại vẻ đẹp cho da của mình để tự tin hơn khi đi làm, xuống phố hay dự tiệc.

Tẩy tế bào chết bằng bia, da không những mịn căng mà còn trắng nõn Phụ nữ và Gia đình sẽ bật mí cho bạn một vài công thức tuyệt vời để tẩy tế bào chết bằng bia mà đảm bảo không nhiều người biết. Đây là các cách làm trắng da và tẩy da chết rất hiệu nghiệm.

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