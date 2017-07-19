Tẩy tế bào chết bằng bia, da không những mịn căng mà còn trắng nõn

Chăm sóc da 19/07/2017 10:52

Phụ nữ và Gia đình sẽ bật mí cho bạn một vài công thức tuyệt vời để tẩy tế bào chết bằng bia mà đảm bảo không nhiều người biết. Đây là các cách làm trắng da và tẩy da chết rất hiệu nghiệm.

Bia là một trong những loại nước uống được tiêu thụ nhiều nhất trên thế giới, đặc biệt là vào những ngày hè nóng nực. Ngoài tác dụng giải khát thì bia còn là nguyên liệu được rất nhiều chị em phụ nữ sử dụng để tẩy tế bào chết.

Tẩy tế bào chết bằng bia? Nghe có vẻ lạ lùng và khó tin nhưng rất nhiều nghiên cứu đã khẳng định các thành phần chống oxy hóa, protetin và các loại vitamin trong bia có thể giúp cải thiện da và tóc rất tốt. Chỉ cần gõ từ khóa “tắm trắng bằng bia” lên Google là bạn cũng đã nhận được hàng loạt kết quả có liên quan về các tác dụng của bia, cách chăm sóc da bằng bia và làm thế nào để sử dụng bia tẩy tế bào chết có hiệu quả.

Tẩy tế bào chết bằng bia
Tẩy tế bào chết bằng bia. Nguồn: Internet.

Do vậy, nếu nhà bạn luôn có sẵn bia thì hãy thử dùng nó để tẩy tế bào chết nhé. Chắc chắn, kết quả sẽ làm bạn bất ngờ và bạn cũng không còn phải tốn nhiều tiền mỹ phẩm nữa.

3 công thức tẩy tế bào chết và tắm trắng bằng bia khiến chị em mê mẩn

1. Tẩy tế bào chết bằng bia và cam tươi

Nguyên liệu: 1 quả cam, 5 thìa cafe mật ong nguyên chất, 5 thìa cafe dầu ô liu tự nhiên, 1 lon bia khoảng 330ml.

Cách thực hiện:

  • Bước 1: Cắt quả cam làm đôi và ép lấy nước.
  • Bước 2: Cho nước vào bồn tắm. Chú ý giữ nhiệt độ vừa phải.
  • Bước 3: Cho tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị, bao gồm cả nước ép cam vào bồn và khuấy đều.
  • Bước 4: Ngâm mình và thư giãn trong bồn tắm trong khoảng 20 phút. Bạn nên kết hợp massage toàn thân theo chuyển động tròn để các dưỡng chất có thể thấm đều lên da.
  • Bước 5: Tắm lại bằng nước sạch. Sau khi tắm xong, dùng khăn mềm lau khô người. Thực hiện đều đặn 1 lần/tuần.

2. Dùng mật ong, trứng gà và bia tẩy tế bào chết

Dùng mật ong, trứng gà và bia tẩy tế bào chết
Dùng mật ong, trứng gà và bia tẩy tế bào chết. Nguồn: Internet.

Nguyên liệu: 1 quả trứng gà, ½ lon bia, 1 muỗng cafe muối biển, 3 thìa cafe mật ong nguyên chất.

Cách thực hiện:

  • Bước 1: Đập trứng gà cho vào bát, sau đó, cho tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị vào, khuấy đều cho đến khi thu được hỗn hợp đặc sệt.
  • Bước 2: Tắm qua người. Sau đó, thoa đều hỗn hợp ở trên lên người. Không nên chà xát quá mạnh và chú ý tránh những chỗ có vết thương hở. Thư giãn trong khoảng 15 phút.
  • Bước 3: Tắm lại bằng nước sạch. Thực hiện 1 lần/tuần.

Cách tẩy tế bào chết bằng bia này không chỉ giúp bạn có làn da căng mịn mà còn dưỡng da và làm trắng da hiệu quả.

3. Tẩy chế bào chết bằng bia tươi cho người “lười”

Tẩy chế bào chết bằng bia tươi
Da đẹp nhờ bia. Nguồn: Internet.

Đối với những người ngại chuẩn bị nhiều nguyên liệu thì bạn cũng có thể sử dụng mỗi bia tươi để tẩy tế bào chết và tắm trắng. Cách thực hiện rất đơn giản nhưng cần lưu ý một số vấn đề sau đây:

  • Trước khi dùng bia tẩy tế bào chết, hãy tắm sạch người bằng sữa tắm để loại bỏ một phần tế bào chết (đã bị bong tróc) trên da.
  • Sau đó, thoa đều bia lên khắp người, massage nhẹ nhàng để dưỡng chất trong bia thẩm thấu sâu hơn vào da theo các lỗ chân lông. Bạn có thể thư giãn trong bồn tắm từ 15 đến 20 phút.
  • Tắm lại thật sạch, không cần dùng thêm sữa tắm. Thực hiện đều đặn 1 lần/tuần

Bia tươi cùng các loại bia khác là những sản phẩm lên men tự nhiên từ lúa mì và có tác dụng tẩy tế bào chết cũng như làm trắng da hết sức đặc biệt. Nhờ đó, nếu chăm chỉ tẩy tế bào chết bằng bia 1 lần/tuần, chắc chắn bạn sẽ sớm cải thiện được độ mịn và độ sáng cho làn da của mình. Chúc bạn thành công.  

Tẩy tế bào chết bằng bã cà phê như thế nào?

Tẩy tế bào chết bằng bã cà phê như thế nào?

Muốn tẩy tế bào chết bằng bã cà phê, bạn chỉ cần chọn đúng loại cà phê chất lượng và áp dụng một trong các công thức dưới đây là được.

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