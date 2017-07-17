Muốn tẩy tế bào chết bằng bã cà phê, bạn chỉ cần chọn đúng loại cà phê chất lượng và áp dụng một trong các công thức dưới đây là được.

Chắc chị em rất bất ngờ khi biết rằng dùng bã cà phê tẩy tế bào chết cũng là một cách làm đẹp da hiệu quả không kém gì muối ăn hay mật ong đúng không nào? Thực tế đã chứng minh đây là một trong những phương pháp tẩy da chết cực kỳ tốt chứ không phải “vô giá trị” như nhiều người vẫn nghĩ đâu nhé. Tại sao nên tẩy tế bào chết bằng bã cà phê?

Thường để có một tách cà phê thơm ngon, đầu tiên, bạn sẽ cho bột cà phê vào phin. Tiếp theo là rót nước sôi vào và chờ cho từng giọt cà phê nhỏ xuống ly. Cuối cùng, khi nước đã chảy hết thì “phần xác” còn lại trong phin chính là bã cà phê mà bạn đang cần dùng để tẩy tế bào chết. Nghe có vẻ hơi ngớ ngẩn nhưng đây thực sự là một ý tưởng rất tuyệt vời. Bởi chất caffeine trong bã cà phê giúp làm tăng lượng máu, hiệu quả trong việc điều trị đối với những vùng da sần sùi do bị tích mỡ hoặc bị rạn da do độ đàn hồi của da kém, đồng thời giúp thu nhỏ lỗ chân lông và giữ da mịn màng.

Nếu thường xuyên uống cà phê, bạn có thể cho bã cà phê vào túi nhỏ rồi cất trữ trong tủ lạnh để dùng lâu dài. Nếu bỏ bên ngoài, cần chú ý bảo quản nơi khô thoáng, tránh để cà phê bị mốc. Ngoài ra, bã cà phê dùng để tẩy tế bào chết cũng cần sử dụng loại nguyên chất, không nên chọn cà phê kém chất lượng như có pha bắp hay các tạp chất khác vì sẽ ảnh hưởng tới kết quả. Các công thức tẩy tế bào chết bằng bã cà phê Tẩy da chết bằng bã cà phê + dầu dừa và sữa tươi Trộn đều bã cà phê + dầu dừa nguyên chất + sữa tươi không đường vào một chiếc bát.

Rửa sạch vùng da cần tẩy tế bào chết và lau qua bằng khăn mềm. Khi da vẫn còn ướt, bôi từ từ hỗn hợp trên lên da và massage nhẹ nhàng. Thư giãn trong 10 đến 15 phút.

Rửa sạch lại vùng da đó bằng nước sạch. Dùng đường nâu + dầu dừa + bã cà phê tẩy tế bào chết cho mặt Cho ½ chén bã cà phê + 15g đường nâu + 15ml dầu dừa vào bát rồi trộn đều cho đến khi thu được hỗn hợp đặc sệt. Bạn có thể thay dầu dừa bằng dầu ô liu, dầu hạt nho hoặc dầu hạnh nhân đều được nhưng phải đảm bảo nguyên chất.

Sau khi rửa sạch da mặt bằng nước lạnh và da chưa khô hoàn toàn, đắp hỗn hợp trên lên mặt và massage nhẹ nhàng theo chuyển động tròn trong vài phút.

Rửa lại mặt bằng nước sạch và dùng khăn cotton hoặc khăn mềm thấm đều lên mặt để lau khô. Thực hiện 1 đến 2 lần/tuần để da luôn căng mịn. Hỗn hợp sữa chua + bã cà phê tẩy tế bào chết Trộn đều ½ chén bã cà phê + 100ml sữa chua không đường lại với nhau.

Thoa đều hỗn hợp lên da mặt sau khi đã làm sạch da. Massage nhẹ nhàng và nằm thư giãn trong 5 đến 10 phút trước khi rửa lại bằng nước sạch. Tẩy tế bào chết bằng bã cà phê và đường nâu Nếu bị dị ứng với dầu dừa hay dầu ô liu, bạn cũng có thể làm mặt nạ tẩy da chết chỉ với bã cà phê và đường nâu theo các bước như sau: Trộn đều ½ chén bã cà phê và 3 thìa đường nâu.

Tắm bằng nước ấm để lô chân lông giãn nỡ và hấp thu dưỡng chất tốt hơn.

Bôi mặt nạ tẩy da chết toàn thân đã chuẩn bị lên người, massage nhẹ nhàng và kỹ hơn ở vùng da đầu gối hoặc khuỷu tay.

Thư giãn trong 15 phút rồi tắm lại bằng nước sạch. Vì bã cà phê không phải là dạng bột mịn nên khi sử dụng một trong các công thức này để tẩy tế bào chết, cần lưu ý không được chà xát quá mạnh để tránh làm tổn thương da.

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