3 cách tẩy tế bào chết toàn thân tại nhà

Chăm sóc da 25/07/2017 11:06

Có rất nhiều cách để tẩy tế bào chết toàn thân ngay tại nhà và 3 công thức dưới đây là những cách hiệu quả nhất.

Mỗi tắm bằng sữa tắm thôi chưa đủ. Muốn chăm sóc da toàn thiện, bạn còn phải thường xuyên tẩy tế bào chết toàn thân tại nhà; có thế, mới loại bỏ hết da chết cho da, thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào mới và giữ da luôn căng mịn.

Dưới đây là 3 cách hiệu quả nhất để tẩy tế bào chết toàn thân tại nhà hoàn toàn bằng nguyên liệu tự nhiên sẵn có.

1. Tẩy tế bào chết cho da tại nhà bằng yến mạch

3 cách tẩy tế bào chết toàn thân tại nhà - Ảnh 1
Tẩy tế bào chết cho da tại nhà bằng yến mạch. Nguồn: Internet

Kết cấu dạng hạt của yến mạch hoạt động như một chất tẩy tế bào chết tự nhiên tuyệt vời cho tất cả các loại da. Ngoài ra, các saponin trong yến mạch còn giúp loại bỏ các tế bào da chết, dư thừa bã nhờn và các tạp chất khác.

Cách thực hiện:

  • Cho 2 thìa yến mạch vào bát. Sau đó, cho thêm 2 thìa sữa chua không đường và 1 thìa mật ong vào, khuấy đều. Thoa hỗn hợp này lên da và massage theo chuyển động tròn để loại bỏ da chết. Thư giãn trong 10 đến 15 phút rồi rửa sạch bằng nước mát. Cuối cùng, dùng khăn mềm lau khô và bôi kem dưỡng ẩm.
  • Một cách khác là trộn 2 thìa yến mạch với 2 đến 3 thìa mật ong, 2 thìa nước cốt chanh và một ít nước để tạo thành hỗn hợp đặc sệt. Sau đó, đắp hỗn hợp này lên da trong vài phút và để như vậy trong 10 phút trước khi tắm lại bằng nước sạch.

Lặp lại một trong hai cách tẩy tế bào chết toàn thân tại nhà bằng yến mạch này từ 1 đến 2 lần mỗi tuần. Chị em cũng có thể sử dụng chúng để tẩy da chết cho da mặt đều được.

2. Dùng đường và dầu ô liu tẩy tế bào chết toàn thân tại nhà

Dùng đường và dầu ô liu tẩy tế bào chết toàn thân tại nhà
Dùng đường và dầu ô liu tẩy tế bào chết toàn thân tại nhà. Nguồn: Internet.

Sự kết hợp của đường và dầu ô liu sẽ tạo nên một hỗn hợp tẩy tế bào chết hoàn hảo cho phần lớn các loại da. Một mặt, đường giúp loại bỏ da chết hiệu quả, mặt khác, dầu ô liu lại chính là yếu tố giúp duy trì độ ẩm cho da nên đây là lựa chọn làm đẹp không thể từ chối.

Cách thực hiện:

  • Bước 1: Trộn đều ½ chén đường trắng và 2 đến 3 thìa dầu ô liu nguyên chất.
  • Bước 2: Cho thêm 2 đến 3 thìa mật ong và một ít nước cốt chanh vào hỗn hợp.
  • Bước 3: Thoa hỗn hợp này lên da và massage nhẹ nhàng trong vài phút.
  • Bước 4: Tắm lại bằng nước ấm, sau đó, lau khô người bằng khăn mềm. Thực hiện 1 hoặc 2 lần/tuần.

3. Dùng trà xanh để tẩy tế bào chết toàn thân ngay tại nhà

Dùng trà xanh để tẩy tế bào chết toàn thân ngay tại nhà
Dùng trà xanh để tẩy tế bào chết toàn thân ngay tại nhà. Nguồn: Internet.

Nếu uống trà xanh vì nhiều lý do sức khỏe thì bạn có thể nhận được gấp đôi lợi ích từ loại nguyên liệu tự nhiên này bằng việc “tái sử dụng” túi trà lọc để làm mặt nạ tẩy tế bào chết toàn thân ngay tại nhà.

Theo nhiều nghiên cứu, kết cấu của lá trà xanh có thể giúp loại bỏ da chết, bụi bẩn và tạp chất. Hơn nữa, trà xanh còn giúp tăng cường làn da, cải thiện độ đàn hồi của da và giữ cho da luôn khỏe mạnh.

Cách thực hiện:

  • Bước 1: Lấy bã trà từ 1 hoặc 2 tùi trà lọc đã được sử dụng, cho vào bát và cho thêm 2 đến 3 thìa mật ong vào. Bạn cũng có thể cho thêm 1 thìa baking soda nếu thích.
  • Bước 2: Trộn đều các nguyên liệu để tạo thành hỗn hợp đặc sệt.
  • Bước 3: Tắm qua người. Sau đó, từ từ thoa đều hỗn hợp này lên khắp người và thư giãn trong 10 phút. Bạn có thể dùng tay massage nhẹ nhàng trên da để làm cho các lớp da chết được bong tróc nhanh hơn.
  • Bước 4: Tắm lại bằng nước sạch. Thực hiện 1 lần/tuần.

Đến đây thì bạn đã nắm được 3 cách tuyệt vời để tẩy tế bào chết toàn thân tại nhà rồi đấy. Chúc bạn thành công và sớm có được làn da đẹp như ý muốn.  

Mách bạn cách tẩy tế bào chết bằng dầu ô liu ngay tại nhà

Mách bạn cách tẩy tế bào chết bằng dầu ô liu ngay tại nhà

Dầu ô liu không những giúp dưỡng ẩm da mà còn là nguyên liệu được sử dụng nhiều để tẩy tế bào chết. Chị em có thể tham khảo những công thức trong bài viết này để chăm sóc cho làn da của mình nhé.

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