Nếu vẫn chưa biết cách tẩy tế bào chết toàn thân bằng dầu dừa thì chị em hãy dựa trên các công thức này và thử chăm sóc làn da của mình ngay từ hôm nay nhé. Đảm bảo, bạn sẽ bất ngờ vì kết quả chúng mang đến đấy.

Bất kể đàn ông hay phụ nữ, ai cũng muốn có một làn da khỏe đẹp. Chính vì vậy, trong bài viết này, Phụ nữ và Gia đình sẽ giới thiệu đến bạn một cách làm đẹp da rất đơn giản bằng dầu dừa và baking soda. Đây là công thức thường được biết đến với tác dụng tẩy tế bào chết toàn thân nhưng thực tế, hiệu quả của nó còn vượt xa những gì bạn mong đợi đấy. Tại sao nên tẩy tế bào chết toàn thân bằng dầu dừa và baking soda? Tác dụng tẩy tế bào chết toàn thân của dầu dừa

Tất cả chúng ta đều biết rằng dầu dừa có nhiều đặc tính làm lành vết thương, trị thâm sẹo và có nhiều tác động tích cực đối với da và tóc. Trải qua một thời gian dài được sử dụng trong thực tế, dầu dừa ngày càng chứng minh được vị trí của mình trong lĩnh vực làm đẹp và chăm sóc sức khỏe. Dầu dừa cũng là nguyên liệu được sử dụng để chế biến thành nhiều món ăn thơm ngon, hấp dẫn mặc dù cho đến bây giờ, nhiều người vẫn lầm tưởng rằng dầu dừa làm tăng cholesterol trong máu. Tuy nhiên, nếu vẫn còn giữ suy nghĩ này thì bạn đã mắc sai lầm lớn bởi nhiều nghiên cứu đã khẳng định dầu dừa có chứa lượng lớn chất béo không bão hòa tự nhiên, không hề làm tăng cholesterol trong cơ thể; ngược lại, nó còn giúp chuyển đổi các cholesterol xấu thành cholesterol có lợi.

Đối với chăm sóc da dầu dừa là nguyên liệu được sử dụng nhiều trong các liệu trình massage toàn thân bằng dầu dừa, có khả năng dưỡng ẩm cho mọi loại da, kể cả da khô. Gần như không có tác dụng phụ nghiêm trọng nào khi dùng dầu dừa tẩy tế bào chết toàn thân cả. Do đó, tẩy tế bào chết toàn thân bằng dầu dừa là giải pháp cực kỳ an toàn giúp ngăn chặn hiện tượng da bị khô và nứt nẻ. Đồng thời, cách này cũng sẽ giúp bạn ngăn chặn nếp nhăn xuất hiện sớm và đẩy lùi quá trình lão hóa. Tác dụng của cách tẩy tế bào chết toàn thân bằng baking soda Chúng ta đã nghe nhiều về việc baking được sử dụng để làm chất phụ gia, làm bánh và tẩy rửa nhưng để tẩy tế bào chết toàn thân thì chắc mới chỉ có số ít người biết. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều chị em phụ nữ đã thành công với phương pháp tẩy da chết bằng baking soda và dầu dừa, thêm nữa, còn cân bằng độ pH cho da và làm da trở nên trắng sáng rõ rệt. Công thức tẩy tế bào chết toàn thân bằng dầu dừa và baking soda Bước 1: Trộn đều baking soda với dầu dừa cho đến khi thu được hỗn hợp đặc sệt. Có thể cho thêm một chút nước ấm nếu hỗn hợp quá khô. Lý tưởng nhất là dùng dầu dừa và baking soda với liều lượng bằng nhau (đối với làn da nhạy cảm, có thể dùng theo tỷ lệ 2:1).

Bước 2: Đắp hỗn hợp lên vùng da cần tẩy tế bào chết. Massage nhẹ nhàng trong 5 đến 10 phút.

Bước 3: Rửa sạch vùng da đó bằng nước mát. Sau đó, lau khô bằng khăn mềm. Thực hiện 2 lần/tuần. Lưu ý: Một số người mua các loại mỹ phẩm tẩy tế bào chết bằng dầu dừa và baking soda có sẵn trên thị trường nhưng Phụ nữ và Gia đình khuyến nghị bạn không nên sử dụng. Tốt nhất là hãy tự làm tại nhà bằng các nguyên liệu tự nhiên sẵn có. Bởi vì thường chúng được bày bán với giá cá cao và có thể có những tác dụng phụ nhất định do bị trộn với tạp chất.

Nên dùng dầu dừa nguyên chất để có kết quả tốt nhất. Công thức này cũng có thể được sử dụng để tẩy tế bào chết cho da mặt và cực kỳ an toàn, thậm chí đối với cả làn da nhạy cảm.

Tất tần tật các cách tẩy tế bào chết toàn thân bằng thiên nhiên hiệu quả nhất Tẩy tế bào chết toàn thân bằng thiên nhiên là phương pháp an toàn mà hiệu quả cũng không kém gì việc sử dụng các loại mỹ phẩm mua ngoài thị trường, đặc biệt, rất hiếm khi có tác dụng phụ.

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