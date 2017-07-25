Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng hai thủ phạm khiến môi thường xuyên bị khô và nứt nẻ đó là di truyền học và các yếu tố thuộc về lối sống như hút thuốc lá, uống ít nước hay chế độ ăn thiếu khoa học. Những thói quen xấu này cũng sẽ ảnh hưởng tới màu sắc và độ mịn màng của môi và nếu môi bị xấu đi thì nhan sắc của bạn còn “xuống cấp” nhanh hơn nữa.

Nếu môi của bạn trông giống như một đóa hoa hồng bị héo, nứt nẻ, sưng đau và xuất hiện nhiều vết thâm sạm thì chẳng hề có loại mỹ phẩm dưỡng môi nào có thể giúp bạn cả.

Trong các trường hợp này, hãy chăm chỉ tẩy tế bào chết cho môi bằng mật ong theo cách dưới đây nhé. Kiên trì một vài lần áp dụng là đôi môi của bạn sẽ được phục hồi nhanh chóng.

Cho những người chưa biết, mật ong và đường là sự kết hợp hoàn hảo để tẩy tế bào chết cho môi tại nhà. Một mặt, mật ong là chất giữ ẩm tự nhiên hút ẩm từ không khí để hydrat hóa da, đồng thời có chứa các chất chống oxy hóa có khả năng diệt khuẩn, chống lại tia cực tím, loại bỏ các tạp chất và làm dịu môi. Mặt khác, đường có lượng axit glycolic mạnh, giúp tẩy tế bào chết mà không làm tắc các lỗ chân lông và có khả năng phục hồi sự cân bằng độ ẩm tự nhiên của môi nhanh chóng.

Thành phần cuối cùng trong công thức tẩy tế bào chết bằng mật ong này đó là dầu ô liu. Với lượng vitamin E dồi dào và chứa nhiều dưỡng chất có lợi khác nên sự có mặt của dầu ô liu sẽ giúp bảo vệ da trước các gốc tự do và hỗ trợ cho quá trình tẩy da chết cho môi tốt hơn.

Cách tẩy tế bào chết cho môi bằng mật ong ngay tại nhà

Nguyên liệu: 1 thìa đường, 1 thìa mật ong và một vài giọt dầu ô liu.

Cách thực hiện:

Làm nóng dầu ô liu bằng lò vi sóng trong 20 giây. Sau đó, trộn đều dầu ô liu và đường trong một chiếc bát.

Cho từng chút một hỗn hợp trên lên bàn chải đánh răng rồi chà xát nhẹ nhàng lên môi. Bạn có thể cười mỉm sao cho môi giãn ra hai bên để dưỡng chất thấm đều lên các vùng trên môi. Thư giãn trong vài phút.

Rửa lại môi bằng nước sạch và dùng khăn mềm lau khô. Sau đó, bôi kem dưỡng ẩm để phục hồi độ ẩm cho môi. Thực hiện 2 lần/tuần.

Đối với phần hỗn hợp còn thừa, chị em có thể bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh và dùng trong khoảng 2 tuần.

Một số chị em còn truyền tai nhau hỗn hợp đường, tinh dầu bạc hà và mật ong tẩy tế bào chết cho môi như sau:

Đun nóng mật ong khoảng 5 giây. Sau đó, trộn đều với dầu ô liu và đường cho đến khi hỗn hợp đặc sệt rồi nhỏ vài giọt tinh dầu vào.

Cho từng chút một hỗn hợp vào tay rồi nhẹ nhàng thoa lên môi. Thư giãn trong 5 đến 10 phút.

Rửa sạch môi và lau khô bằng khăn mềm.

Với hai công thức này, chị em chú ý dùng mật ong nguyên chất để đảm bảo cung cấp cho môi những dưỡng chất tốt nhất có thể. Tránh dùng các sản phẩm pha tạp vì có thể gây hại cho môi, khiến môi trở nên nhạy cảm với các yếu tố môi trường và dễ nứt nẻ, thâm sạm.

Bên cạnh tẩy tế bào chết cho môi bằng mật ong thì để môi luôn căng mịn, chị em cũng cần uống nhiều nước mỗi ngày, ăn uống khoa học (nhiều vitamin, rau xanh, hạn chế uống rượu, bia, hút thuốc lá…) và ngừng sử dụng các loại mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, chất lượng.

Chúc chị em thành công.