Muối là một khoáng chất gồm natri và clorua đã được sử dụng từ hàng ngàn năm trước. Muối được tạo ra thông qua quá trình bốc hơi nước đại dương cho ra muối biển hoặc được khai thác từ các mỏ muối ngầm để tạo ra muối ăn - loại gia vị mà chúng ta vẫn thường dùng để chế biến món ăn hàng ngày.

Tẩy tế bào chết toàn thân là bước rất quan trọng nếu muốn có một làn da mịn màng và tươi tắn. Để thực hiện điều này, chị em có thể lựa chọn rất nhiều nguyên liệu tự nhiên như dầu ô liu, chanh, dầu dừa hay yến mạch. Tuy nhiên, tẩy tế bào chết toàn thân bằng muối có lẽ là một trong những cách đơn giản và tiết kiệm nhất.

Ngoài ý nghĩa ẩm thực, muối còn là thành phần rất cần thiết cho nhiều quá trình sinh hóa trong cơ thể như hấp thu chất dinh dưỡng , kích thích thần kinh và điều tiết nước.

Cách tẩy tế bào chết toàn thân bằng muối

Dưới đây là một số công thức dùng muối tẩy tế bào chết toàn thân để chị em tham khảo:

1. Hỗn hợp muối ăn + nước cốt chanh + tinh dầu hạnh nhân

Cách thực hiện: Cho 1 thìa muối ăn, vài giọt nước cốt chanh và vài giọt tinh dầu hạnh nhân vào bát rồi trộn đều. Sau đó, thoa hỗn hợp này lên khắp toàn thân và massage nhẹ nhàng. Chú ý nên tắm qua người trước để cho lỗ chân lông giãn nỡ nhằm giúp cho các dưỡng chất thấm sâu hơn. Thư giãn trong 15 phút rồi tắm lại bằng nước ấm.

2. Tẩy tế bào chết toàn thân bằng muối

Một cách đơn giản hơn là chỉ dùng muối ăn nguyên chất để tắm. Theo cách này, chị em chỉ cần hòa tan một ít muối ăn vào nước rồi massage toàn thân nhẹ nhàng trong 3 đến 5 phút là được. Muối sẽ giúp thải độc tố cho làn da, loại bỏ da chết và giúp da trắng sáng bất ngờ.

Một số lưu ý khi tẩy tế bào chết toàn thân bằng muối

Mặc dù rất đơn giản khi sử dụng nhưng rất nhiều chị em vì quá lạm dụng hoặc tẩy sai cách nên dẫn tới những hậu quá khó lường, khiến da xấu hơn và trở nên thâm sạm. Để khắc phục điều này, hãy lưu ý một số vấn đề sau khi dùng muối tẩy tế bào chết.

1. Dùng muối hạt to để tẩy da chết

Đừng nghĩ rằng hạt dùng muối tẩy tế bào chết toàn thân hạt càng to càng tốt. Bởi vì hạt quá to có thể gây xước bề mặt da, khiến da đỏ rát, thậm chí là tổn thương về lâu dài, khiến da mỏng hơn, dễ bắt nắng và nhiễm trùng.

Chị em nên lựa chọn loại muối hạt nhỏ, thử kỹ trên các vùng da như cằm, gò má trước khi bôi lên khắp cơ thể.

2. Không dưỡng ẩm sau khi tẩy tế bào chết

Dù tẩy tế bào chết bằng muối hay bất cứ nguyên liệu nào khác thì dưỡng ẩm sau khi thực hiện xong cũng là điều mà chị em không được quên. Nếu bỏ qua bước này thì sẽ khiến da có cảm giác khô căng, đỏ rát.

Lời khuyên ở đây là tẩy da chết xong thì chị em hãy dùng nước hoa hồng và bôi kem dưỡng nhẹ nhàng cho da để da được phục hồi độ ẩm trở lại.

3. Nếu da bị mụn nhiều, không nên dùng muối tẩy tế bào chết

Mặc dù da mụn vẫn cần phải dọn sạch lỗ chân lông để giúp da thông thoáng hơn và bớt nhờn, bớt vi khuẩn. Tuy nhiên, nếu da quá nhiều mụn thì hãy cực kỳ thận trọng, đặc biệt là các nốt mụn to, sưng, đang có mủ.

Trong trường hợp này không nên dùng muối tẩy tế bào chết toàn thân mà hãy chuyển sang các loại tẩy da chết dạng gel cho da mụn.

4. Tẩy tế bào chết liên tục

Không nên tẩy tế bào chết bằng muối quá 2 lần mỗi tuần bởi vì tẩy càng nhiều sẽ khiến da bị bào mòn liên tục, dẫn tới dễ bị tổn thương và bắt nắng. Ngoài ra, khi đi ra đường, chị em cũng cần che chắn cẩn thận cho da, tránh ánh nắng chiếu trực tiếp.

Chúc chị em thành công.