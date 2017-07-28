Nếu da mặt của bạn thường xuyên bị khô, nhiều mảng da bị tróc vảy hay thâm sạm đi thì có nghĩa, đã đến lúc, bạn cần quan tâm đủ nhiều tới việc tẩy tế bào chết cho da mặt. Bạn có thể thực hiện ngay tại nhà mà không cần tới spa hay trung tâm thẩm mỹ và hoàn toàn tự làm được mà không cần ai giúp đỡ.

Hiện nay có rất nhiều cách để tẩy tế bào chết cho da mặt tại nhà. Chẳng hạn, bạn có thể tự chế mặt nạ tẩy da chết từ nguyên liệu tự nhiên như mật ong, đường, chanh, dầu ô liu, muối… hay mua các sản phẩm mỹ phẩm ngoài thị trường. Trong số các cách này thì đầu tư một hộp kem tẩy tế bào chết cho da mặt “xịn” là lựa chọn được nhiều chị em yêu thích nhất, vừa tiết kiệm thời gian vừa đảm bảo an toàn (nếu mua các sản phẩm uy tín, có thương hiệu) khi sử dụng.

Vậy thì nên chọn mua loại kem nào để tẩy tế bào chết da mặt ngay tại nhà?

Theo review của nhiều chị em thì kem tẩy tế bào chết da mặt Sakura là một trong những sản phẩm tốt nhất hiện nay với rất nhiều lợi ích. Bên cạnh việc loại bỏ các lớp da chết tắc nghẽn sâu trong lỗ chân lông và dầu thừa trên bề mặt da, Sakura còn thúc đẩy việc hấp thụ các dưỡng chất, ngăn ngừa mụn cám, mụn đầu đen, góp phần giữ cho da khỏe mạnh.

Kem tẩy tế bào chết da mặt tại nhà Sakura phù hợp với hầu hết các loại da, kể cả nếu da của bạn đang sần sùi, nổi mụn, hấp thụ dưỡng chất kém và thâm sạm. Được chiết xuất từ các loại thảo dược dạng hạt mềm mịn, Sakura sẽ giúp bạn dọn dẹp hết lớp tế bào chết bám lâu ngày trên da, loại bỏ sạch sẽ bụi bẩn, bã nhờn, thu nhỏ lỗ chân lông, ngăn ngừa nang lông bưng bít và sinh mụn. So với các cách tẩy tế bào chết từ nguyên liệu tự nhiên khác như mặt nạ mật ong + đường nâu hay dầu ô liu + yến mạch thì kem Sakura khả thi hơn nhiều vì nó mang đến cho da rất nhiều lợi ích.

Thành phần của kem tẩy tế bào chết cho da mặt Sakura:

Axit tranexamic giúp ức chế sự phát triển của hắc tố melanin, dưỡng ẩm, thúc đẩy tuần hoàn máu, loại bỏ các vết nám, ngăn chặn và cân bằng sắc tố giúp cho da trắng mịn hồng hào.

Papain phân giải và loại bỏ những lớp da chết trên bề mặt cơ thể.

Allantoin làm dịu da, chống kích ứng, giữ ẩm và tẩy lớp sừng hoá, tăng độ mịn của da, làm lành vết thương và thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào.

Niacinamide ngăn ngừa da mất nước, chống vi khuẩn xâm nhập và bảo vệ da khỏi tác động môi trường, cải thiện da mụn nhọt, làm mờ các vết thâm, nám, giúp đều màu, cho làn da trắng và sáng hơn.

Chiết xuất bột yến mạch làm dịu da, hút và loại bỏ dầu thừa trên da, ức chế vi khuẩn gây mụn và tẩy tế bào chết cho da mặt, làm mịn vùng da bị đốm nâu, giúp làn da mềm mại và se khít lỗ chân lông.

Với thành phần và những tác dụng tuyệt vời như vậy, rõ ràng, kem tẩy tế bào chết cho da mặt tại nhà Sakura thực sự là bí quyết chăm sóc da hoàn hảo dành cho các chị em yêu thích làm đẹp. Hãy sử dụng Sakura từ hôm nay và chia sẻ kết quả của bạn cùng Phụ nữ và Gia đình nhé.