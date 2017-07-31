Yến mạch là một trong số các loại thực phẩm tốt nhất hành tinh, có hàm lượng dưỡng chất rất cao, bao gồm cả carbohydrate, protein, chất béo, chất xơ cùng nhiều khoáng chất vi lượng cần thiết cho cơ thể. Không chỉ được sử dụng nhiều trong chế biến các món ăn, làm bánh, yến mạch còn là thành phần phổ biến trong nhiều công thức chăm sóc sắc đẹp, đặc biệt là tẩy tế bào chết cho da mặt.

Dùng yến mạch tẩy tế bào chết theo cách này không những giúp da mịn màng mà còn dưỡng da và giúp da trắng sáng hiệu quả.

Tuy nhiên, trước khi tìm hiểu làm thế nào để tẩy tế bào chết cho da mặt bằng yến mạch thì bạn cần lưu ý, chỉ nên sử dụng yến mạch nguyên chất, có màu trắng sữa, mùi thơm dễ chịu. Tránh sử dụng các loại yến mạch pha tạp, không rõ nguồn gốc, đã có mùi hắc khó chịu và không đảm bảo chất lượng. Ngoài ra, những sản phẩm tẩy tế bào chết cho mặt bằng yến mạch trên thị trường cũng không nên lạm dụng do chúng có thể đã bị pha lẫn các thành phần hóa học khác.

Cách thực hiện:

Trộn 4 muỗng sữa tươi không đường với 3 muỗng bột yến mạch cho đến khi thu được hỗn hợp đặc sệt. Nên cho yến mạch vào nước nóng trước để yến mạch mềm ra trước khi trộn.

Rửa mặt thật sạch bằng nước ấm rồi thoa hỗn hợp trên lên mặt. Massage nhẹ nhàng để dưỡng chất thấm sâu vào da và khiến lớp da cũ bong ra. Nằm thư giãn trong 15 phút.

Rửa sạch da mặt bằng nước mát rồi lau khô bằng khăn mềm.

Công thức 2: Yến mạch và cà chua

Sự có mặt của cà chua trong công thức tẩy tế bào chết cho mặt bằng yến mạch này sẽ nhân đôi hiệu quả làm đẹp da rõ rệt.

Cách thực hiện:

Cho 2 đến 3 quả cà chua vào máy ép, ép lấy nước.

Trộn đều 4 muỗng nước ép cà chua với 3 muỗng bột yến mạch.

Rửa mặt sạch với nước. Sau đó, thoa hỗn hợp lên mặt và thư giãn trong 10 đến 15 phút.

Rửa lại mặt bằng nước mát, không cần dùng sữa rửa mặt

Công thức 3: Yến mạch, nước cốt chanh và mật ong

Mật ong là nguyên liệu tự nhiên thường được sử dụng để tẩy da chết cho môi. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể kết hợp nó với yến mạch và nước cốt chanh để chế thành mặt nạ tẩy tế bào chết cho da mặt rất tốt.

Mật ong là chất giữ ẩm tự nhiên hút ẩm từ không khí để hydrat hóa da, đồng thời có chứa các chất chống oxy hóa có khả năng diệt khuẩn, chống lại tia cực tím, loại bỏ các tạp chất và làm mềm da hiệu quả. Do vậy, kiên trì với phương pháp này sẽ giúp chị em có được làn da đẹp như ý muốn.

Cách thực hiện:

Cắt đôi 1 đến 2 quả chanh tươi lấy nước cốt. Cùng với đó, ngâm yến mạch trong nước ấm 1 đến 2 phút để yến mạch nở ra.

Trộn đều yến mạch + 1 thìa mật ong + nước cốt chanh vào một chiếc bát.

Rửa qua mặt để làm lỗ chân lông nở ra rồi thoa hỗn hợp trên lên mặt. Massage nhẹ nhàng để dưỡng chất thấm vào da.

Rửa lại mặt bằng nước sạch, chú ý lau khô mặt bằng khăn mềm.

Đối với những người chưa biết, ngoài tác dụng tẩy tế bào chết cho da mặt, yến mạch cũng có nhiều lợi ích khác như làm sạch da và dưỡng trắng da. Cụ thể, hãy thử dùng ½ chén yến mạch cho vào 1 cốc nước ấm, chờ cho đến khi hạt yến mạch nở tung thì đắp lên mặt và massage nhẹ nhàng để làm sạch da nhé. Chắc chắn, kết quả sẽ làm bạn bất ngờ đấy.