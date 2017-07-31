Sở hữu một khuôn mặt nhiều nhờn, nhiều dầu là điều chẳng ai muốn cả. Bởi da nhiều nhờn thường rất nhạy cảm, dễ nổi mụn hay xuất hiện mẩn đỏ mỗi khi đi ra đường, gặp trời nắng hoặc nhiều khói bụi. Với tình trạng này thì việc bôi lên mặt các loại hỗn hợp tẩy tế bào chết tự chế từ nguyên liệu tự nhiên là điều không tưởng.

Tuy nhiên, thực tế thì vẫn có rất nhiều công thức phù hợp để tẩy tế bào chết cho da mặt nhờn tại nhà mà không cần sử dụng nguyên liệu đắt tiền, mua các loại mỹ phẩm hàng hiệu hay đến mỹ viện thường xuyên. Chỉ cần một chút khéo léo khi thực hiện và chăm chỉ tẩy da chết 1 đến 2 lần mỗi tuần là được.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Trộn đều các nguyên liệu ở trên trong một chiếc bát.

Bước 2: Thoa đều hỗn hợp đã chuẩn bị lên da mặt và massage nhẹ nhàng theo chuyển động tròn, di chuyển từ cằm ngược lên trán.

Bước 3: Thư giãn trong khoảng 2 đến 5 phút rồi rửa sạch mặt bằng nước ấm.

Chú ý, không cho quá nhiều yến mạch vì hỗn hợp quá đặc sẽ làm cho yến mạch khô, dẫn đến khi thoa lên mặt và chà xát có thể khiến da bị tổn thương, kích thích tiết nhiều bã nhờn hơn và gây nổi mụn.

2. Tẩy tế bào chết cho da nhờn bằng baking soda, nước chanh và mật ong

Nguyên liệu: ½ thìa baking soda, ½ thìa nước chanh tươi, 1 thìa mật ong.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Trộn đều các nguyên liệu lại với nhau.

Bước 2: Rửa qua mặt bằng nước sạch rồi bôi hỗn hợp lên mặt, kết hợp massage nhẹ nhàng.

Bước 3: Rửa lại mặt một lần nữa bằng nước sạch.

Lưu ý, không sử dụng quá nhiều nước cốt chanh và baking soda vì có thể gây kích ứng da, khiến da tê, rát.

Cách nhận biết da nhờn, nhiều dầu:

Da bóng nhẫy thường xuyên, ngay cả khi mát trời, nóng nực hay se lạnh. Để ý ở phần trên cánh mũi, cằm, trán, cổ, dầu xuất hiện nhiều hơn.

Bụi bẩn dễ bám vào vùng da hở, lỗ chân lông khiến cho các nốt nhờ nhờ có cơ hội phát triển, lấm tấm đen và khó rửa sạch.

Bị mụn trứng cả, cả đầu đen lẫn đầu trắng, thậm chí là nhiều loại mụn khác nghiêm trọng hơn.

Lỗ chân lông to, da tái nhợt, không được hồng hào.

Rất nhạy cảm với các loại mỹ phẩm.

Những điều cần nhớ khi tẩy tế bào chết cho da mặt nhờn tại nhà:

Không chà xát, massage quá mạnh khi tẩy da chết. Nếu da có quá nhiều mụn, vết thương hở, mẩn đỏ thì không nên thực hiện loại bỏ tế bào chết do có thể khiến da bị tổn thương hơn.

Không vội vàng áp dụng bất kỳ cách tẩy da chết nào, đặc biệt là không mua sản phẩm tẩy tế bào chết cho da mặt nhờn ngoài thị trường. Trước khi thực hiện, cần nghiên cứu kỹ làn da của mình và các loại nguyên liệu để đảm bảo an toàn cho da.

Không tẩy da chết nhiều lần trong tuần. Lưu ý này áp dụng cho mọi loại da chứ không chỉ da mặt nhờn. Nếu tẩy nhiều lần sẽ khiến da trở nên mỏng hơn và càng nhạy cảm với các yếu tố bên ngoài.

Không đi ra ngoài khi vừa tẩy da chết xong. Do vậy, tốt nhất là nên thực hiện vào buổi tối, sau khi đã làm hết mọi việc.

Bôi kem dưỡng ẩm ngay sau khi tẩy da chết.

Da nhờn là loại da cực kỳ nhạy cảm nên khi tẩy tế bào chết tại nhà, bạn cần tuân thủ các lưu ý trên. Nếu kiên trì thực hiện, bạn sẽ sớm có làn da đẹp như mong đợi.