Ngủ dậy chỉ cần làm ngay việc này, da lúc nào cũng trẻ hơn 5-10 năm so với tuổi thật

Đã bao giờ bạn để ý rằng, các sản phẩm dưỡng da ban đêm bao giờ cũng chứa nhiều dưỡng chất hơn sản phẩm ban ngày. Lý do là làn da của chúng ta sẽ hồi phục và được nuôi dưỡng nhiều hơn trong giấc ngủ. Khoảng thời gian trước và sau khi ngủ thực sự rất quan trọng với sắc đẹp. Bạn nên tập một số thói quen sau để da lúc nào cũng trẻ đẹp.

Uống nước ấm có vài hạt muối vào buổi sáng sẽ giúp đường tiêu hóa của bạn được làm sạch nhanh chóng. Sau một giấc ngủ dài, cơ thể bạn vừa mất nước, vừa mất đi lượng muối khoáng cần thiết. Do đó, hãy pha một ly nước theo công thức sau:

Đây là một trong những cách giúp cân bằng lượng nước và khoáng trong cơ thể, làm sạch ruột sau khi ăn những thực phẩm khó tiêu, nhiều dầu mỡ.

Uống một ly nước chanh mật ong

Nếu bạn không thích vị mặn của muối, thì một sự lựa chọn khác cũng vô cùng tuyệt vời cho cơ thể và làn da buổi sáng đó là nước chanh mật ong. Bộ đôi này tạo thành hỗn hợp chống lão hóa cực tốt, bảo vệ da khỏi các tác hại bên ngoài và bổ sung Vitamin C từ bên trong. Thời điểm thích hợp nhất để tự thưởng cho mình một cốc chanh mật ong là ngay khi vừa thức dậy và lúc bụng còn đang đói.

Chanh là loại quả dễ tìm, có chứa axit nhẹ. Trong khi đó, mật ong có tính kháng khuẩn, bảo vệ đường ruột, chống oxy hóa cơ thể và không bao giờ làm bạn tăng cân như các loại đường hay chất tạo ngọt thông thường. Do đó, thức uống này phù hợp với những bạn đang trong quá trình ăn kiêng, giảm eo. Bạn nên pha chanh mật ong với nước ấm và uống ngay sau khi pha để có hiệu quả tốt nhất.

Tập giãn cơ 15 phút

Nếu bạn là một người tập yoga thường xuyên, điều này quá tốt. Tuy nhiên nếu bạn không biết về yoga, hãy tập những động tác giãn cơ đơn giản ngay sau khi thức dậy để cơ thể được khởi động một ngày mới.

Rất nhiều người trong số chúng ta có tư thế ngủ không đúng. Điều này dễ gây ra đau nhức, mỏi cơ, lệch khớp xương. Việc thực hiện động tác giãn cơ vào buổi sáng sẽ giúp cơ thể bạn trở về trạng thái hoàn hảo, sẵn sàng cho 1 ngày làm việc và học tập.

Massage mặt bằng nước ấm

Bạn đã nghe quá nhiều lợi ích của massage mặt với kem hoặc tinh dầu? Thế nhưng sự thật là chúng ta không cần cầu kỳ như thế, tất cả những gì bạn cần là chuẩn bị 1 bát nước ấm, một chiếc khăn xô vải màn sau đó nhúng khăn vào nước và nhẹ nhàng lau toàn bộ mặt. Bạn nên lau từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài để hạn chế nếp nhăn xuất hiện.

Sau khi lau mặt 5 phút, dùng nước lạnh rửa lại để lỗ chân lông se khít. Lặp lại liệu trình này mỗi buổi sáng để da lúc nào cũng căng mịn, trẻ trung.

Hít thở sâu

Tận dụng khoảng thời gian buổi sáng để bơm thêm oxy cho cơ thể là một thói quen cực kỳ tốt cho bạn. Đây là lúc không khí trong lành và ít bị ô nhiễm nhất. Do đó bạn nên hít thở sâu từ 3-5 lần sau khi thức dậy. Điều này giúp tăng oxy trong máu, làm da hồng hào và căng mịn hơn.

(Nguồn: BodyCare)