Dùng loại rau rẻ tiền này xông mặt trị mụn thâm giúp bạn sở hữu làn da hoàn hảo nhất

Ngoài việc sử dụng kem dưỡng hay đắp mặt nạ thì cách xông mặt trị mụn thâm cũng được đánh giá cao bởi nó mang lại hiệu quả cao. Những vết mụn thâm thường khó điều trị, viêc xông hơi da mặt sẽ giúp loại bỏ nó nhanh chóng và dưỡng da trở nên trắng mịn hơn. Bạn đã từng mất ăn, mất ngủ vì chưa sở hữu làn da như ý thì ngay hôm nay, bài viết này sẽ loại bỏ nỗi lo lắng đó của bạn. Hãy cùng khám phá chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Thật vậy, theo các bác sĩ da liễu đánh giá, trong thời gian bị mụn, mụn ẩn, nếu xông hơi mỗi tuần 2-3 lần sẽ giúp giảm mụn đáng kể. Bởi việc xông hơi mang lại rất nhiều công dụng như sau:

Xông hơi trị mụn thâm là cách sử dụng nhiệt của hơi nước bốc lên tác động vào da mặt. Làm như vậy để giúp lỗ chân lông giãn nở, loại bỏ những bụi bẩn, cặn bã còn bám lại trên da, đồng thời tái tạo làn da mới.

Xông hơi giúp làm sạch sâu da mặt

Nguyên nhân dẫn đến mụn có thể là do da chưa được làm sạch đúng cách, từ đó khiến lỗ chân lông bị bí tắc, do đó bất cứ ai cũng cần rửa mặt mỗi ngày để làm sạch bụi bẩn trên da.

Tuy nhiên, việc rửa mặt bằng nước chỉ là 1 bước nhỏ trong quy trình chăm sóc da mặt, bước này không thể làm sạch hoàn toàn bụi bẩn và vi khuẩn trên da. Do đó phương pháp xông mặt ra đời để giúp lỗ chân lông giãn nở, từ đó giúp đẩy sạch bụi bẩn ra ngoài.

Bên cạnh đó, xông mặt còn có tác dụng giúp diệt khuẩn, kháng viêm hiệu quả. Đây là bước quan trọng, đóng vai trò chủ đạo trong quá trình điều trị mụn.

Xông hơi diệt khuẩn gây mụn đang tồn tại trên da

Bạn có biết? Khi xông hơi, hơi nóng của nước cuốn theo các loại tinh chất có trong nước xông như lá tía tô, sả chanh, vỏ bưởi, gừng, tinh dầu hoa cúc, bạc hà, tràm trà…sẽ giúp tiêu diệt các vi khuẩn gây mụn trên da và loại sạch những tác nhân gây mụn như bụi bẩn, bã nhờn đang len lỏi gây bít tắc lỗ chân lông. Cũng nhờ vậy mà ngăn ngừa mụn hình thành, giảm viêm nốt mụn, trị mụn hiệu quả.

Xông hơi còn giúp dưỡng ẩm

Xông hơi mặt còn giúp dưỡng da từ sâu bên trong!

Việc xông hơi còn giúp cung cấp độ ẩm tự nhiên cho da. Nhờ đó tránh được tình trạng da khô gây tiết dầu nhờn nhiều, dẫn đến bít tắc lỗ chân lông gây ra mụn. Có thể thấy xông hơi không chỉ giúp giảm mụn, ngừa mụn mà còn giúp da mềm mịn.

Xông hơi giúp da trắng sáng, hồng hào hơn

Xông hơi da mặt giúp các dưỡng chất thẩm thấu nhanh vào da và phát huy tối đa công dụng. Vì vậy, kết hợp xông mặt các tinh chất thảo dược đặc trị sẽ giúp da trắng hồng rõ rệt.

Xông hơi làm tăng tuần hoàn máu của da

Đây là một trong những tác dụng của xông hơi mang lại cho làn da. Bởi việc da lưu thông tuần hoàn máu sẽ giúp ngăn ngừa được tình trạng tích tụ máu độc, máu thâm. Từ đó ngăn ngừa được tình trạng thâm mụn, sẹo thâm trên da rất hiệu quả. Bên cạnh đó, xông hơi còn thúc đẩy tăng sinh collagen và elastin giúp da săn chắc, đàn hồi tốt, làm chậm quá trình lão hóa da. Và dĩ nhiên là khi da khỏe sẽ chống chọi lại với vi khuẩn gây mụn.

Hiện nay, chúng ta không chỉ sử dụng nước nóng để xông mặt mà còn tận dụng được các loại thực phẩm thiên nhiên để làm nước xông mặt tốt hơn. Bởi các thực phẩm tự nhiên giàu vitamin, khoáng chất nên trong lúc áp dụng sẽ cung cấp dưỡng chất cho da được nuôi dưỡng và phục hồi tốt hơn. Bạn có thể sử dụng thảo dược, tinh dầu để áp dụng trong phương pháp xông hơi trị mụn thâm này.

Các cách xông mặt trị mụn thâm bằng các nguyên liệu tự nhiên

1. Xông mặt trị mụn thâm bằng lá tía tô

Lá tía tô, ngải cứu hay lá kinh giới đều là những loại thực phẩm có công dụng tuyệt vời cho làn da. Trong mỗi loại đều chứa thành phần dưỡng chất khác nhau giúp loại bỏ chất cặn bã, ngăn ngừa và giảm mụn thâm cũng như tái tạo mô tế bào, đồng thời dưỡng da trắng mịn đều màu hơn.

Xông mặt trị mụn thâm hiệu quả với lá tía tô, ngải cứu và kinh giới!

Nguyên liệu cần chuẩn bị: Lá tía tô, kinh giới, ngải cứu, chanh, muối, nồi nước.

Các bước tiến hành thực hiện:

- Các loại lá rửa sạch, chanh vắt lấy nước cốt.

- Đun sôi 1 nồi nước rồi cho tất cả các lá kể trên vào nấu, lúc này bạn hãy để nhỏ lửa và đun tầm 15 – 20 phút để các dưỡng chất trong lá hòa tan vào nước.

- Sau đó, tắt bếp rồi thêm chút muối, nước cốt chanh vào và bạn hãy xông mặt trên nồi nước này. Hãy lấy 1 cái khăn lớn trùm đầu lại để hơi nóng không bị bay hết.

- Cứ giữ như vậy khoảng 15 phút rồi rửa mặt lại với nước lạnh là được.

2. Xông hơi bằng vỏ bưởi trị mụn thâm

Vỏ bưởi là loại nguyên liệu rất tốt được dùng xông mặt trị mụn thâm hiệu quả. Trong vỏ bưởi chứa nhiều tinh dầu và vitamin C giúp ngăn ngừa lão hóa, bảo vệ da khỏi tác nhân gây hại, hạn chế sự hình thành mụn và loại bỏ mụn thâm rất tốt. Đồng thời, dùng vỏ bưởi xông mặt sẽ giúp duy trì độ ẩm cho da, giúp da sáng mịn hơn.

Trị mụn thâm hiệu quả khi xông mặt bằng vỏ bưởi!

Các bước tiến hành thực hiện như sau:

- Bạn hãy chọn vỏ bưởi còn tươi xanh, vỏ bưởi nên cắt ra thật mỏng để khi xông mặt sẽ tốt hơn.

- Đun 1 lít nước cho đến khi sôi rồi thả vỏ bưởi vào, đun nhỏ lửa cho tinh chất hòa vào nước . Đun khoảng 15 phút rồi tắt bếp.

- Xông hơi mặt như bình thường và nhớ trùm khăn kín đầu nhé.

- Xông đến khi nước nguội rồi thì dừng lại, sau đó hãy rửa mặt nhanh với nước lạnh để lỗ chân lông se khít lại nhé.

3. Xông hơi mặt trị mụn thâm bằng sả

Sả hay tinh dầu sả có tác dụng ngăn chặn sự phát triển của khuẩn hại gây mụn, nó là phương pháp tự nhiên an toàn để giúp làn da trở nên sáng mịn hơn. Đồng thời, sả xông hơi sẽ giúp loại bỏ mụn, vết thâm cứng đầu, trả lại cho bạn làn da mịn màng và đẹp hoàn hảo.

Xông hơi trị mụn thâm hiệu quả cao với sả tươi!

Các bước tiến hành thực hiện như sau:

- Sả bạn hãy lấy cả củ và lá đem rửa sạch.

- Sau đó đun nồi nước sôi rồi cho sả vào, để nhỏ lửa đun tiếp khoảng 15 phút rồi tắt bếp.

- Vắt thêm miếng chanh và cho vào chút muối để nó có thể diệt khuẩn tốt hơn.

- Dùng nước này xông mặt như cách trên là được.

Trên đây là một vài cách xông mặt trị mụn thâm hiệu quả và đơn giản tại nhà, bạn có thể áp dụng mỗi ngày để sớm lấy lại làn da sáng mịn không tỳ vết. Trong công thức trên, nếu muốn bạn có thể cho thêm vào vài giọt tinh dầu như dầu dừa, oliu hay hạnh nhân để da được dưỡng ẩm tốt hơn. Đồng thời rửa mặt bằng nước lạnh sau khi xông hơi để lỗ chân lông se khít lại và thoa thêm 1 lớp nước hoa hồng để bảo vệ da tốt hơn nhé. Chúc các chị em áp dụng thành công và sớm thu được hiệu quả như ý!