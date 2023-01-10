Da tay mềm mịn tuyệt vời với các cách làm mềm da lòng bàn tay đơn giản sau

Tay, cụ thể hơn là lòng bàn tay là phần tiếp xúc trực tiếp với hóa chất, hay ma sát, cầm vật nặng chủ yếu khiến làn da lòng bàn tay nhanh bị khô, thô ráp và sần sùi hơn khiến không ít chị em bị tự ti về đôi bàn tay của mình. Do đó, đừng ngại mấy phút, hãy tìm hiểu ngay các cách làm mềm da lòng bàn tay dưới đây để yêu thương, chăm chút cho đôi bàn tay nhé các chị em. Hãy cùng khám phá ngay thôi nào!

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều kem dưỡng ẩm làm mềm da tay từ bình dân đến cao cấp, tùy thuộc vào điều kiện kinh tế và tình trạng da lòng bàn tay mà các bạn có thể lựa chọn sản phẩm thích hợp. Phổ biến, hợp túi tiền và cũng rất tác dụng đó là kem vasellin được nhiều chị em tin dùng, làm mềm da lòng bàn tay nhanh chóng.

Luôn nhớ sử dụng kem dưỡng ẩm ngay sau khi tiếp xúc hóa chất, chất tẩy rửa, bê vác vật nặng, cầm nắm đồ dùng, hay bất cứ khi nào bạn thấy khô ráp da tay, thoa kem đầu giờ sáng và vào buổi tối trước khi đi ngủ để chăm sóc, dưỡng da lòng bàn tay mềm mịn nhất.

Cách làm mềm da lòng bàn tay với hỗn hợp chanh đường

Đây là một trong những biện pháp khắc phục lâu đời và đáng tin cậy nhất cho lòng bàn tay mềm mịn.

Hỗn hợp chanh đường là cách làm mềm lòng bàn tay bạn hiệu quả tuyệt vời!

- Các bạn chỉ cần cắt đôi quả chanh, phủ đường trên bề mặt rồi chà khắp tay, nhớ tẩy kỹ lòng bàn tay và cả các kẽ móng tay.

- Chà nhẹ nhàng trong 3-5 phút, để yên cho nước chanh và đường ngấm và hoạt động trong 1-2 phút rồi rửa tay, nếu với nước ấm thì càng tốt, còn không thì là nước mát, tránh rửa tay bằng nước lạnh hay nước nóng sẽ khiến da càng khô hơn do bị mất nước.

- Cuối cùng, lau tay bằng khăn mềm là được.

- Thực hiện tuần 2-3 lần để nhanh thu được hiệu quả tốt nhất. Phải nhắc lại với các bạn lần nữa rằng, đây chính là một trong những cách làm mềm da lòng bàn tay nhanh nhất đấy nhé.

Ngâm tay trong dược liệu giúp làm mềm da lòng bàn tay vô cùng hiệu quả

Ngâm tay trong dược liệu sẽ giúp làm mềm da lòng bàn tay bạn hiệu quả dài lâu!

- Về những dược liệu, các bạn hoàn toàn có thể tự chuẩn bị đơn giản tại nhà được, bao gồm hỗn hợp: Vỏ cam, vỏ quýt, quế, gừng, thêm chút mật ong và muối hòa đun nóng rồi hòa ra với nước ấm.

- Tiến hành ngâm tay trong hỗn hợp này ít nhất 30 phút kết hợp mát xa và bấm huyệt sẽ giúp tinh thần thả lỏng sau một ngày dài mệt mỏi.

- Ngâm kiên trì hàng ngày, dần dần lớp da chai sần sẽ bong dần ra, da lòng bàn tay bạn không những mềm mịn mà còn hồng ấm, khỏe mạnh vô cùng.

Sử dụng găng tay bảo vệ, chăm sóc da lòng bàn tay mềm mịn nhất

Sử dụng găng tay sẽ giúp bảo vệ tay bạn, giữ lòng bạn mềm mại, giảm thô ráp!

- Hạn chế tiếp xúc lớp da lòng bàn tay với hóa chất, đồ vật bằng găng tay cao su là một trong những cách chăm sóc, làm mềm da lòng bàn tay hiệu quả. Như đã nói ở trên, chính việc cầm nắm, tiếp xúc chất tẩy rửa khiến da lòng bàn tay mất nước bị khô nhanh chóng, do đó bảo vệ lòng bàn tay bằng tay cao su là một biện pháp cần thiết.

- Ngoài ra, mỗi tối trước khi đi ngủ, sau khi thoa kem dưỡng tay, các bạn có thể đeo găng tay len, vải để giữ ẩm cũng như giữ các dưỡng chất trong kem dưỡng tay hoạt động tốt nhất.

- Việc này hỗ trợ làm mới làn da tay vô cùng tuyệt vời. Sáng hôm sau bạn sẽ thấy da tay mềm mượt, sờ vào thấy ấm mềm lắm nhé.

Lưu ý khi thực hiện những cách làm mềm da lòng bàn tay

- Nên uống nhiều nước hàng ngày là điều kiện hỗ trợ cơ bản quan trọng nhất trong các cách làm mềm da lòng bàn tay ở trên. Uống từ 1,5-1,8l/ngày, hoặc theo chỉ định của y bác sĩ, không nên uống nhiều hơn sẽ khiến thận hoạt động nhiều hơn, không tốt cho cơ thể.

- Chăm chỉ ăn uống lành mạnh, bổ sung nhiều vitamin A, B, C, E giúp dưỡng da tay mềm mịn, trắng sáng nhất.

- Nếu công việc khiến da tay phải làm việc thường xuyên dưới ánh nắng mặt trời thì đừng quên thoa kem chống nắng cho đôi tay nhé.

Trên đây là tổng hợp những cách làm mềm da tay vô cùng hiệu quả và đơn giản tại nhà. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các chị em độc giả sẽ chọn lựa được một giải pháp hợp lý nhất, để nhanh chóng sở hữu một bàn tay mềm mịn, đáng mơ ước nhé! Chúc các chị em sớm thấy được hiệu quả!