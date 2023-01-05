Mẹo trị khô môi "có tâm" cho môi đẹp hấp dẫn nổi bật

Rất nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến tình trạng khô môi nhưng thường gặp nhất là những nguyên nhân dưới đây:

Vì nhiều lý do, mà có khá nhiều chị em trong chúng ta phải đối phó với tình trạng khô môi tại nhiều thời điểm khác nhau trong suốt cả năm. Vậy đâu là những mẹo trị khô môi hiệu quả và đơn giản mà chị em cần biết? Hãy cùng Phụ nữ và Gia đình tìm hiểu chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

- Do môi trường: Tiếp xúc và làm việc thường xuyên trong môi trường ô nhiễm, có chứa nhiều khói bụi và chất độc hại cũng là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra tình trạng khô môi, hay thâm môi.

- Do thời tiết: Thời tiết hanh khô, nhiều nắng cũng khiến môi của bạn có thể bị khô hoặc bong tróc, nứt nẻ lớp da bên ngoài.

- Do son môi, phun môi: Son là một loại mỹ phẩm không thể thiếu, giúp phụ nữ trở nên xinh đẹp và tươi tắn hơn. Tuy nhiên, một số hợp chất trong son cũng khiến cho môi của bạn trở nên khô hơn. Bên cạnh đó, phương pháp phun môi sử dụng những loại mực phun kém chất lượng cũng có thể là nguyên nhân khiến môi bạn luôn trong tình trạng khô và nứt nẻ.

- Do thiếu nước: Da của môi không có tuyến nhờn, chính vì thế, đây được cho là vùng da dễ bị khô hơn so với những vùng da khác. Tình trạng khô môi cùng là dấu hiệu cảnh báo cơ thể của bạn chưa được cung cấp đủ lượng nước cần thiết.

- Do thiếu vitamin: Thiếu vitamin và một số loại khoáng chất, đặc biệt là vitamin B, kẽm và sắt sẽ khiến cho da môi của bạn trở nên khô ráp hơn bình thường.

- Tình trạng thừa quá nhiều vitamin A dẫn đến gan có xu hướng tích tụ vitamin A. Từ đó, dẫn tới những triệu chứng như nứt nẻ môi, khô và bong tróc da.

- Ngoài ra còn do những thói quen sai lầm và một vài vấn đề bệnh lý nữa,...

Các mẹo trị khô môi đơn giản dễ áp dụng

1. Không bóc lớp da khô trên môi: Việc bóc ra thực sự sẽ khiến môi bị chảy máu, nứt nẻ và khô nhiều hơn vì bạn đang tự bóc lớp hàng rào bảo vệ môi cuối cùng của mình. Luôn nhớ tới mẹo trị khô môi này trước khi có ý định sờ lên lớp da bong của môi nhé.

2. Không liếm môi: Liếm môi chỉ làm đôi môi của chúng ta khô nhiều hơn. Vì nước bọt bốc hơi nhanh nên đôi môi của bạn khô hơn sau khi bạn liếm chúng.

3. Môi bạn có vài vết sẹo nhỏ hoặc các nếp nhăn nhỏ xuất hiện do da môi quá khô? Hãy chống lại sự phát triển của chúng bằng mẹo trị môi khô sau: Làm mềm môi bằng son dưỡng môi và tẩy tế bào chết tuần 1-2 lần để thúc đẩy sự phát triển của lớp da môi mới căng mềm thay cho lớp da cũ đã khô và xỉn màu.

4. Khi môi bạn đang quá khô, thử áp dụng cách trị khô môi đơn giản là đắp mặt nạ dưa chuột cho môi và hít thở qua đường mũi. Hít thở bằng miệng có thể làm khô môi của bạn hơn.

5. Sử dụng kem chống nắng hoặc son dưỡng có thành phần chống nắng để ngăn ngừa môi bị phỏng, nứt nẻ và bong tróc dưới ánh nắng mặt trời. Với những bạn có làn da quá nhạy cảm hoặc đang bị viêm thì đừng nên sử dụng kem chống nắng vì SPF có thể làm tăng nặng bệnh viêm da.

Đừng quên chống nắng cho da môi, hạn chế da bị khô nứt nẻ!

6. Mang theo khăn choàng hay khẩu trang mỗi khi đi ra ngoài: Không khí khô, lạnh đặc biệt có thể làm khô môi của bạn nhanh chóng. Chuẩn bị khẩu trang hay khăn choàng có thể giảm thiểu sự tiếp xúc trực tiếp của đôi môi với không khí xung quanh, giúp chúng được bảo vệ tốt hơn, tránh khô môi khó chịu.

7. Tránh xa các chất gây dị ứng: Nếu bạn có một đôi môi nhạy cảm, dễ bị kích thích thì bạn nên giữ cho đôi môi mình tránh xa các nhân tốt này, để tránh những phản ứng như khô môi, đau, dị ứng không cần thiết, nhất là phần da môi vốn rất mỏng manh.

8. Giữ ẩm cho đôi môi từ trong ra ngoài: Hãy uống nhiều nước để tránh mất nước gây khô da và môi, tốt nhất là uống nước mỗi khi thấy khát để đảm bảo luôn đủ nước cho da môi không bị khô. Các bạn cũng có thể áp dụng mẹo trị khô môi tại nhà sau: Lắp máy phun ẩm trong phòng để giữ làn da môi khô bị mất nước, mịn màng hết cỡ.

Uống nhiều nước để trị môi khô bong tróc!

9. Tẩy tế bào chết môi từ những sản phẩm thiên nhiên: Thực tế nếu bạn đã có môi khô bị nứt nẻ thì mẹo trị môi khô bằng cách tẩy da chết sẽ giúp đôi môi bạn được hồi phục nhanh hơn. Khi môi khô rất dễ có phần da bong tróc, nếu không tiến hành nhẹ nhàng và cẩn thận sẽ rất dễ khiến bạn bị chảy máu và đau. Các bạn làm mềm môi với son dưỡng và nước ấm trước rồi hẵng thoa hỗn hợp đường dầu dừa giúp loại bỏ da chết trên môi nhẹ nhàng và tự nhiên, an toàn lắm nhé.

10. Mỗi tối trước khi đi ngủ đừng quên thoa các chất dưỡng ẩm như vaselin, dầu dừa, dầu oliu, mật ong, sáp ong,..thậm chí cả kem dưỡng da để đẩy nhanh tốc độ hồi phục của làn môi bị khô. Sáng hôm sau bạn sẽ thức dậy với một đôi môi khoẻ mạnh, mềm ẩm hơn nhiều.

Chăm chỉ áp dụng thoa son dưỡng môi mỗi tối giúp môi mềm mịn hơn!

11. Trang bị và bật máy làm ẩm vào ban đêm sẽ giúp cho không chỉ đôi môi mà cả làn da của bạn đều được giữ ẩm tuyệt vời, trị khô môi tại nhà đơn giản.

12. Tăng cường ăn nhiều hoa quả chứa vitamin C và các chất chống oxy hóa như cam, bưởi, hay các thực phẩm giàu protein như thịt bò, ...giúp môi được nuôi dưỡng khỏe mạnh, nhiều dưỡng chất từ bên trong, khắc phục vấn đề khô môi nhanh chóng.

13. Tránh những phẩm cay nóng, chúng sẽ khiến bạn gặp đau đớn khi ăn cũng như làm tình trạng nứt nẻ môi bị kích ứng nặng hơn.

Tăng cường bổ sung vitamin C, hạn chế các thức ăn cay nóng!

14. Nếu đã áp dụng hết các mẹo trên mà đôi môi của bạn vẫn không có tiến triển gì thì có thể bạn đang bị viêm hoặc bị bệnh gì đó. Lúc này cần có sự chuẩn đoán, khám cẩn thận từ bác sĩ để có kết luận và phương án điều trị thích hợp nhất.

Trên đây là tổng hợp những mẹo nhỏ giúp trị khô môi siêu hiệu quả và đơn giản tại nhà. Hy vọng với những thông tin mới được Phụ nữ và Gia đình chia sẻ trên đây, các chị em độc giả sẽ chọn lựa được một mẹo nhỏ hợp lý và nhanh chóng thu được hiệu quả, sớm lấy lại làn môi mềm mịn, hồng xinh nhé!