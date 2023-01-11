Công thức 5 mặt nạ đẩy mụn, làm sạch lỗ chân lông và mụn đầu đen đơn giản chị em nào cũng mê

Với 5 mặt nạ đẩy mụn, làm sạch lỗ chân lông và mụn đầu đen giới thiệu trong bài sẽ dễ dàng loại bỏ bụi bẩn và các tế bào da chết, làm se khít lỗ chân lông cũng như cải thiện lưu thông máu trên khuôn mặt của bạn, khiến làn da được trắng hồng mịn màng, tươi mới và rực rỡ không ngờ đấy nhé. Còn chần chừ gì mà không cùng khám phá ngay thôi nào!

Gelatin chế phẩm chiết xuất từ colagen của xương da động thực vật mà các bạn có thể mua rất dễ dàng tại các cửa hàng và cửa tiệm làm bánh, nếu biết cách sử dụng sẽ giúp chống lại mụn trứng cá và bổ sung collagen trong da, làm giảm các nếp nhăn hiệu quả trên khuôn mặt.

Mặt nạ đẩy mụn, làm sạch lỗ chân lông và mụn đầu đen với than hoạt tính và gelatin dễ thực hiện!

Còn than hoạt tính có tác dụng kỳ diệu trong việc thải độc da cho cơ thể, hơn nữa khi bóc lớp mặt nạ này sẽ kéo theo hàng loạt các chất bẩn, bã nhờn, mụn ẩn vốn nằm sâu dưới da giúp sạch mụn đầu đen và lỗ chân lông nhanh chóng.

Mặt nạ dưỡng da này đặc biệt giúp sạch mụn đầu đen tận gốc!

Các bước tiến hành thực hiện như sau:

- Trước tiên, chuẩn bị nửa thìa gelatin, nửa thìa than hoạt tính, 1 thìa nước ấm, trộn đều với nhau thành dung dịch đồng nhất.

- Tiếp đó, dùng chổi nhúng qua dung dịch quét một lớp rồi quét lên da đã được làm sạch trước đó, tập trung phần da bị mụn đầu đen như vùng mũi để phát huy hiệu quả làm sạch mụn nhất.

- Đợi mặt nạ khô hoàn toàn thì bóc ra, nếu bóc còn sót lại chút ít cũng không lo vì có thể rửa lại bằng nước ấm.

- Chú ý là áp dụng mặt nạ này sẽ cực kỳ giúp sạch thoáng lỗ chân lông và mụn, nên dùng dưỡng chất mềm da và se khít lỗ chân lông ngay sau đó.

- Thực hiện tuần 1 lần giúp da sạch mụn, se khít lỗ chân lông là đủ.

2. Mặt nạ làm trắng da dưỡng da trắng hồng rạng rỡ từ nước cam

Nước cam giàu các chất chống oxy hoá chống lại các gốc tự do và ngăn ngừa lão hóa sớm cho làn da của bạn. Giàu vitamin C, mặt nạ từ nước cam cũng sẽ giúp da bạn trở nên rạng rỡ và xua tan mệt mỏi cấp tốc. Đặc biệt, khi được dùng kết hợp với gelatin sẽ khuyến khích tái phát lại tế bào da khỏe mạnh bằng cách bổ sung collagen hiệu quả hơn.

Mặt nạ dưỡng trắng da, sạch mụn đơn giản tại nhà từ nước cam!

Các bước tiến hành thực hiện:

- Chỉ cần trộn đều 2 thìa gelatin với 4 thìa nước cam nguyên chất là các bạn đã có ngay mặt nạ đẩy mụn, làm sạch lỗ chân lông và mụn đầu đen đơn giản rồi.

- Sau đó dùng chổi để dàn đều hỗn hợp trên mặt của bạn.

- Đợi khô thì bóc ra, dùng nước hoa hồng sau đó để tránh khô da.

- Thực hiện tuần 1 lần là đủ để dưỡng da đẹp hết nấc.

3. Mặt nạ trứng gà chanh tươi giúp đẩy mụn, làm sạch lỗ chân lông và mụn đầu đen tuyệt vời

Trứng là một nguồn giàu protein giúp nuôi dưỡng và nhanh làm lành da của bạn. Đặc biệt là lòng trắng trứng giúp se khít lỗ chân lông, săn chắc da tuyệt vời, giảm mụn đầu đen, đầu trắng đáng kể, thêm nước chanh càng giúp làm sạch da, dưỡng trắng và kích thích đẩy mụn ẩn xuất hiện nhanh hơn.

Mặt nạ đẩy mụn, se khít lỗ chân lông, sạch mụn đầu đen từ trứng gà và nước chanh quen thuộc!

Các bước tiến hành thực hiện:

- Để làm mặt nạ đẩy mụn, sạch lỗ chân lông và mụn đầu đen này, các bạn trộn 1 thìa nước cốt chanh với 1 lòng trắng trứng.

- Kế đó, dùng chổi thoa trực tiếp hỗn hợp lên mặt hoặc qua một mặt nạ giấy nếu bạn không muốn da bị tanh mùi trứng.

- Khi mặt nạ khô thì nhẹ nhàng bóc lớp mặt nạ, rửa mặt bằng nước ẩm và sử dụng kem dưỡng ẩm sau đó.

- Kiên trì thực hiện tuần 1 lần trong 1 - 2 tháng, làn da của bạn sẽ đẹp tươi, rạng rỡ vô cùng.

4. Mặt nạ làm đẹp da nhanh chóng với sữa chua

Sữa chua có chứa axit lactic, hoạt động như một chất tẩy rửa cho làn da giúp đào thải chất bẩn, đẩy mụn ẩn từ những lớp sâu nhất lên trên bề mặt da. Dùng kết hợp với gelatin bạn sẽ có một mặt nạ vừa đẩy mụn, sạch lỗ chân lông, mụn đầu đen mà dưỡng da mềm mịn không ngờ.

Chăm sóc da đẹp như ngoài spa với mặt nạ dưỡng da từ sữa!

Các bước tiến hành thực hiện như sau:

- Trộn 1 thìa gelatin với 2 thìa sữa tươi không đường, ngâm trong một bát nước ấm, hoặc đun nhẹ hỗn hợp cho nhanh tan.

- Thu được hỗn hợp đồng nhất thì dùng chổi quét nhanh và đều hỗn hợp khắp mặt vì gelatin rất nhanh cứng.

- Đợi mặt nạ khô thì bóc ra, rửa lại bằng nước lạnh là được.

- Tuần thực hiện 1 lần để chăm sóc da căng mịn tốt nhất.

5. Sạch mụn và se khít lỗ chân lông nhanh chóng với mặt nạ than hoạt tính và keo sữa

Keo sữa hay còn gọi là hồ dán sẽ là chất thay thế tuyệt vời cho gelatin, kết hợp với than hoạt tính cho các bạn một mặt nạ dưỡng sạch da, se khít lỗ chân lông hoàn hảo.

Da được thải độc, sạch bẩn và mụn nhanh chóng với mặt nạ dưỡng da than hoạt tính - keo sữa!

Các bước tiến hành thực hiện:

- Trước hết, bạn chỉ cần trộn đều 1 thìa than hoạt tính với 2 thìa keo sữa, thêm vài giọt tinh dầu nếu thích.

- Tiếp đến, thoa đều hỗn hợp vừa trộn lên mặt.

- Đợi mặt nạ khô thì bóc theo hướng từ dưới lên, nó có thể sẽ dính da hơn các mặt nạ trên nên các bạn cứ tiến hành từ từ và nhẹ nhàng.

- Sau đó chỉ cần rửa mặt bằng nước ấm và dưỡng ẩm bằng dầu dừa sau đó.

- Nên thực hiện 1 lần/tuần để thu được hiệu quả tốt nhất nhé.

Những lưu ý khi áp dụng 5 mặt nạ đẩy mụn, làm sạch lỗ chân lông và mụn đầu đen

- Bạn nên thử trước để xem có dị ứng với bất kỳ thành phần nào của các mặt nạ không.

- Đắp mặt nạ khi mặt đã được làm sạch, mềm, không đắp khi mặt vẫn đang bẩn, hay chưa được làm sạch.

- Buộc tóc cẩn thận, không để tóc dính bết vào mặt nạ.

- Tránh đắp mặt nạ khu vực xung quanh mắt vì da vùng này khá mỏng và nhạy cảm.

Trên đây là chi tiết 5 loại mặt nạ đẩy mụn, làm sạch lỗ chân lông và mụn đầu đen vô cùng hiệu quả, đơn giản tại nhà. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các chị em độc giả sẽ lựa chọn được cho mình một loại mặt nạ hiệu quả và ưng ý nhất nhé! Chúc các chị em áp dụng thành công và nhanh chóng sở hữu làn da trắng sáng, mịn màng không tì vết nhé!