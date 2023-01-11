Chỉ cần bỏ ra vài nghìn đồng là bạn đã có cách trị mụn thâm ở mông siêu hiệu quả

Dưới đây là một số nguyên nhân chủ chốt khiến mông nổi mụn:

Mụn là kẻ thù số 1 của làn da, nó có thể hiện diện ở mọi nơi trên cơ thể, ở mặt, ở tay, chân, bụng, lưng hay cả vùng mông của bạn nữa. Nhiều người cảm thấy khó chịu, nằm ngủ không thoải mái khi bị nổi mụn ở mông. Vậy trị mụn thâm ở mông như thế nào là hiệu quả và diễn ra nhanh chóng nhất đây. Đừng lo lắng, bài viết này sẽ chỉ có bạn phương pháp phù hợp để chăm sóc làn da của mình tốt nhất. Hãy cùng khám phá ngay thôi nào!

Những tưởng khó tin nhưng các chuyên gia da liễu kết luận rằng mụn mọc ở mông rất có thể liên quan tới ADN. Nếu bố mẹ hoặc ông bà bạn có tiền sử bị mụn ở mông thì bạn cũng có nguy bị tương tự.

Chế độ ăn uống nhiều đường và tinh bột cũng góp phần dẫn đến mọc mụn ở mông!

Ăn không đủ chất, ăn uống thất thường, dùng các thực phẩm chứa nhiều đường, tinh bột khiến bạn có nguy cơ bị mụn ở mông đáng kể.

Tâm lý

Vấn đề tâm lý như stress, mệt mỏi trong công việc dẫn tới rối loạn nội tiết, dẫn tới việc bị mụn ở mông. Nếu gần đây bị mất ngủ thì rất có thể mông bạn cũng sẽ nổi mụn nhọt.

Mang thai

Tương tự như vấn đề tâm lý, khi mang thai, cơ thể của mẹ bầu bị rối loạn nội tiết rất dễ bị mụn khắp cơ thể, bao gồm cả mông.

Ngồi nhiều giờ

Ngồi nhiều giờ gây bế tắc, mọc mụn!

Nếu bạn là nhân viên văn phòng, phải ngồi làm việc liên tục trong nhiều giờ liền thì mông sẽ bị bít tắc, gây mụn và thâm.

Mặc quần áo quá chật, bó sát

Đây là nguyên nhân khá phổ biến. Để giải quyết vấn đề này thì cách trị mụn ở mông rất đơn giản, bạn chỉ cần mặc quần áo rộng một chút để tạo độ thông thoáng.

Lười vệ sinh

Nguyên nhân này thường xảy ra ở các bạn nam, do không vệ sinh sạch sẽ, các vi khuẩn cùng với dầu thừa bám trụ dẫn tới bít tắc lỗ chân lông, gây mụn ở mông.

Vậy đâu là những cách trị mụn thâm ở mông hiệu quả, nhanh chóng và đơn giản tại nhà?

Những cách trị mụn thâm ở mông đơn giản và hiệu quả tại nhà

1. Sử dụng thuốc đặc trị mụn thâm ở mông

Dùng thuốc đặc trị mụn thâm ở mông cho kết quả cao!

Đây là biện pháp phổ biến và được nhiều người sử dụng bởi nó mang lại hiệu quả, tiết kiệm thời gian cũng như tiện lợi hơn cho những người bận rộn. Thị trường hiện nay có khá nhiều sản phẩm điều trị mụn thâm ở mông khác nhau, bạn hãy cho mình loại chất lượng và uy tín nhất để sử dụng nhé.

Nếu trong quá trình sử dụng thuốc trị mụn này mà thấy có dấu hiệu ngứa khó chịu, mẩn đỏ nổi lên nhiều thì bạn hãy ngưng sử dụng vì da đã bị dị ứng với mỹ phẩm. Cũng vì lý do này mà nhiều người không thích dùng cách này vì trong nhiều trường hợp nó gây ra kích ứng da, do vậy trước khi sử dụng, bạn hãy xem xét kỹ càng nhé.

2. Trị mụn thâm ở mông từ sản phẩm thiên nhiên

Nói đến các loại thực phẩm thiên nhiên thì chúng ta không còn nghi ngờ gì về công dụng của nó. Từ xa xưa, người ta đã biết dùng đến cách này để chăm sóc làn da trở nên đẹp hơn, căng mịn hơn. Và hiện nay nó vẫn nhận được sự tín nhiệm của chúng ta. Việc trị mụn thâm ở vùng mông của bạn sẽ diễn ra nhanh chóng và hiệu quả hơn nếu như áp dụng công thức ngay sau đây.

Trị mụn thâm ở mông bằng vỏ cam

Vỏ cam giàu vitamin C, tinh dầu và axit amin nên nó giúp bảo vệ da tốt hơn và hỗ trợ điều trị mụn thâm hiệu quả. Nếu như bình thường bạn bỏ đi vỏ cam thì lần này bạn có thể tận dụng nó để làm đẹp cho mình rồi đấy.

Vỏ cam giúp trị mụn thâm ở vùng mông hiệu quả như ý!

Các bước tiến hành thực hiện:

- Lấy vỏ cam đem đi phơi cho thật khô rồi xay nhuyễn thành bột.

- Trộn bột vỏ cam với sữa tươi không đường sao cho tạo thành hỗn hơp sánh mịn.

- Thoa hỗn hợp này lên vùng da bị mụn thâm ở mông.

- Sau khoảng 20 phút thì rửa sạch lại với nước ấm.

Trị mụn thâm ở mông với bột nghệ

Không còn xa lạ, bột nghệ xuất hiện trong rất nhiều công thức chăm sóc sắc đẹp và ta phải kể đến đó là điều trị mụn thâm ở vùng mông. Với chất curcumin, nghệ giúp ngăn ngừa lão hóa, liền sẹo, kháng viêm, chống nấm và giảm hẳn mụn thâm chỉ sau một thời gian ngắn. Nếu muốn vùng mông của bạn mịn màng, sạch mụn thì hãy thử áp dụng theo cách dưới đây nhé.

Công hiệu vượt trội khi trị mụn thâm ở mông bằng bột nghệ!

Các bước tiến hành thực hiện như sau:

- Trộn 3 muỗng bột mỳ với 1 muỗng bột nghệ với 3 muỗng sữa tươi không đường. Bạn có thể thay đổi tỷ lệ của sữa miễn sao hỗn hợp trở nên sền sệt là được.

- Áp dụng đều hỗn hợp này lên da mông, đặc biệt là khu vực có nhiều mụn thâm.

- Giữ hỗn hợp này trên da khoảng 20 phút rồi rửa sạch lại bằng nước ấm.

Trị mụn thâm vùng mông bằng trái bơ

Trái bơ chứa nhiều vitamin E cực tốt cho việc duy trì và làm đẹp da hiệu quả. Đây cũng là sản phẩm thiên nhiên tuyệt vời để bạn loại bỏ mụn thâm ở mông khá tốt mà bạn nên áp dụng thử.

Bơ chín giúp trị mụn thâm ở mông tốt và an toàn!

Các bước tiến hành thực hiện như sau:

- Trái bơ chín bỏ vỏ và hạt.

- Đem xay nhuyễn bơ với nước hoa hồng và thêm chút mật ong.

- Sau cùng là bạn chỉ cần áp dụng hỗn hợp này lên da.

- Đợi khoảng 20 phút rồi rửa sạch với nước ấm.

Trên đây là một vài gợi ý an toàn và hiệu quả để điều trị mụn thâm ở mông tại nhà. Những công thức này khá dịu nhẹ nên bạn có thể áp dụng mỗi ngày để sớm lấy lại một làn da mịn màng, sạch mụn như ý muốn nhé! Chúc các chị em áp dụng thành công!