Trị vết thâm mụn trong 1 tuần hiệu quả chỉ với các loại thực phẩm này

Như chúng ta đã biết, sau khi nặn mụn thì hay để lại những vết thâm tương ứng. Nếu nặn càng mạnh tay và nốt mụn càng to thì thâm mụn sẽ càng lớn. Nếu như bạn không biết cách chăm sóc và dưỡng da hợp lý thì vết thâm này về lâu dần sẽ khó điều trị, khiến da không còn đẹp như xưa. Vậy bạn muốn làm đẹp da nhanh chóng thì đừng quên cách t rị vết thâm mụn trong 1 tuần hiệu quả như dưới đây nhé. Chắc chắn nếu áp dụng kiên trì, làn da của bạn sẽ trở nên trắng mịn, hồng hào không tỳ vết.

Thâm mụn là vùng da sau khi bị thương tổn do mụn trứng cá, bị đổi thành màu tối hơn những vùng xung quanh. Mụn thâm còn được gọi là vết thâm.

Chẳng cần những loại mỹ phẩm mắc tiền hay công nghệ thẩm mỹ từ spa, các chị em có thể sử dụng các loại thực phẩm từ thiên nhiên đúng cách, vừa tiết kiệm mà hiệu quả lại chẳng hề thua kém đâu nhé! Hiệu quả thế nào, hãy cùng tìm hiểu chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Vết thâm mụn thường được chia thành hai loại là thâm đen và thâm đỏ!

Vấn đề thâm mụn không gây đau đớn nhưng chúng khiến chị em phụ nữ cảm thấy tự ti về ngoại hình, ảnh hưởng đến thẩm mỹ bề ngoài. Do đó hình thành nên sự ngại ngùng khi giao tiếp, ảnh hưởng lớn đến các mối quan hệ xung quanh. Đối với chị em phụ nữ, mụn thâm làm mất vẻ đẹp tự nhiên vốn có. Ngoài ra, làn da sẽ bị sừng hóa và trở nên thô cứng, xỉn màu, kém sức sống.

Người ta sẽ phân loại vết thâm mụn dựa vào tình trạng sậm màu để lại trên da. Thông thường có 2 loại phổ biến:

- Mụn thâm đỏ: Trường hợp này là khi sự viêm nhiễm chưa kết thúc. Trong trạng thái này, không nên sử dụng các loại axit hữu cơ điều trị vết thâm. Bởi chúng sẽ khiến vùng da trở nên nhạy cảm hơn và dễ bị tổn thương.

- Mụn thâm nâu đen: Lúc này sự viêm nhiễm trên vùng da đã chấm dứt. Do đó, bạn cần tập trung vào vấn đề làm sáng vết thâm, cải thiện đều màu da.

Vậy đâu là cách trị thâm mụn bằng các biện pháp tự nhiên hiệu quả tại nhà?

Các cách trị thâm mụn hiệu quả và đơn giản tại nhà

1. Trị vết thâm mụn trong 1 tuần với trứng gà

Trứng gà được mệnh danh là sản phẩm tuyệt hảo cho sức khỏe và chăm sóc sắc đẹp toàn diện nhất. Trong trứng gà có chứa nhiều vitamin A, B, C, E và các khoáng chất như sắt, kẽm, photpho, magie, protein,... Những thành phần này đều cần thiết cho việc duy trì và dưỡng da trở nên đẹp hơn.

Nhờ sự góp mặt của các dưỡng chất, trứng gà giúp loại bỏ khuẩn mụn, giảm vết thâm mụn cũng như duy trì độ ẩm, chăm sóc da căng mịn và trắng sáng hơn mỗi ngày. Đặc biệt, với các dùng trứng gà trị vết thâm mụn, bạn sẽ thấy hiệu quả rõ ràng chỉ sau 1 tuần nhé!

Cách trị vết thâm mụn hiệu quả sau 1 tuần với trứng gà!

Nguyên liệu cần chuẩn bị: Trứng gà, mật ong, chanh.

Các bước tiến hành thực hiện:

- Trứng gà tách lấy lòng trắng, chanh vắt lấy nước cốt. Bước này bạn chỉ nên thực hiện và áp dụng lên mặt ngay nếu để lâu sẽ không tốt bằng nhé.

- Trộn 1 lòng trắng trứng với 1 muỗng mật ong và 3 – 5 giọt nước cốt chanh.

- Rửa mặt sạch rồi thoa đều hỗn hợp này lên da, kết hợp massege nhẹ nhàng để dưỡng chất thấm sâu vào da.

- Đợi khoảng 20 phút rồi rửa sạch lại với nước ấm.

Công thức này không chỉ có tác dụng với da mặt mà những vùng da bị thâm mụn khác cũng có thể áp dụng như vùng lưng hay bụng.

2. Cách trị vết thâm mụn hiệu quả sau 1 tuần với gừng

Bạn đã từng nghe gừng có tác dụng trị thâm mụn sau 1 tuần chưa. Chắc chắn công thức này sẽ đem lại cho bạn sự bất ngờ đấy.

Trong gừng có chứa các axit amin, khoáng chất giúp loại sạch mụn, vi khuẩn gây mụn và làm mờ vết thâm nám cực công hiệu. Gừng là loại gia vị quen thuộc có giá thành rất rẻ, nên bạn hãy yên tâm mà áp dụng nó chăm sóc làn da của mình nhé.

Dùng gừng giúp trị thâm mụn nhanh chóng và hiệu quả cao!

Nguyên liệu chuẩn bị: Gừng tươi, mật ong.

Các bước tiến hành thực hiện:

- Gừng rửa sạch, cạo bỏ vỏ rồi giã thật nhuyễn và vắt lấy nước cốt.

- Trộn 1 muỗng nước cốt gừng với 1 muỗng mật ong.

- Vì gừng khá nóng nên khi sử dụng bạn chỉ nên dùng tăm bông chấm lên vùng da bị thâm mụn là được.

- Sau khoảng 15 – 20 phút rồi rửa lại với nước lạnh nhé.

3. Trị vết thâm mụn trong 1 tuần bằng bột nghệ

Bột nghệ là thần dược nằm ở những vị trí đầu trong danh sách chăm sóc sắc đẹp của chị em phụ nữ.

Thành phần chính của bột nghệ là curcumin, một chất có khả năng ngăn ngừa lão hóa, giảm mụn, làm mờ vết thâm công hiệu. Dùng bột nghệ trị mụn thâm, vết thâm sau mụn rất hiệu quả mà còn có khả năng dưỡng trắng da nhanh chóng và an toàn cho bạn.

Trộn bột nghệ với sữa tươi thoa lên da để trị mụn thâm tốt nhất!

Nguyên liệu cần chuẩn bị: Bột nghệ, sữa tươi không đường.

Các bước tiến hành thực hiện:

- Trộn bột nghệ với sữa tươi không đường theo tỷ lệ sao cho tạo thành hỗn hợp sánh mịn là được.

- Rửa mặt sạch và lau khô rồi áp dụng hỗn hợp này đều lên da.

- Đợi cho hỗn hợp này khô đi thì rửa mặt sạch lại bằng nước ấm nhé.

Trên đây là tổng hợp một vài công thức đơn giản giúp trị vết thâm mụn siêu hiệu quả, tiết kiệm và đơn giản tại nhà. Ngoài ra, các loại thực phẩm khác như dầu oliu, nha đam, bột cám, chanh cũng cho tác dụng tương tự mà bạn có thể lựa chọn. Với các giải pháp an toàn và tự nhiên này, các chị em hãy kiên trì áp dụng để sớm thu được hiệu quả ưng ý nhé! Chúc các chị em áp dụng thành công!