Trong các loại vitamin thì vitamin E nổi bật hơn cả vì nó có công dụng tuyệt vời cho việc chăm sóc sắc đẹp toàn diện. Nên chẳng lạ gì khi các chị em phụ nữ thường hay lựa chọn cách trị mụn thâm bằng vitamin E . Vậy cụ thể vitamin E có công dụng làm đẹp tuyệt vời như nào và cách trị thâm mụn bằng vitamin E ra sao, tất cả sẽ được giải đáp ở bài viết chi tiết dưới đây. Hãy cùng khám phá ngay thôi nào!

Đồng thời, vitamin E còn giúp làm liền sẹo, loại bỏ vi khuẩn gây hại cho da, trị mụn thâm hiệu quả và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho làn da của chị em. Không chỉ vậy, Vitamin E còn có công hiệu kích thích tế bào da mới phát triển và hỗ trợ phục hồi vùng da bị tổn thương do mụn, thâm nhanh chóng hơn. Chính vì vậy, việc duy trì thói quen sử dụng vitamin E hợp lý sẽ giúp chị em lấy lại làn da căng mịn, hồng hào và trắng sáng đến không tỳ vết đấy nhé!

Vitamin E tồn tại ở hai dạng tổng hợp và tự nhiên. Nó là chất chống oxy hóa cực hiệu quả có khả năng đẩy lùi quá trình lão hóa da, dưỡng da luôn được căng mịn nhất. Theo nghiên cứu, vitamin E chứa tocopherol và tocotrienrol,đây là chất giúp duy trì sinh lực mạnh mẽ của các tế bào da, tái tạo vùng da bị thâm mụn, phục hồi da bị hư tổn.

Nếu như bạn chưa tin thì hãy tự mình trải nghiệm cách trị mụn thâm bằng vitamin E ngay tại nhà xem sao nhé. Chắc chắn hiệu quả mang lại sẽ khiến bạn bất ngờ đấy!

Cách trị mụn thâm với vitamin E

Có khá nhiều cách sử dụng vitamin E để chăm sóc và làm đẹp da khác nhau. Tùy vào điều kiện cũng như sở thích mà bạn hãy chọn cho mình một công thức sao cho phù hợp nhất nhé. Sau đây là những gợi ý cho bạn tham khảo.

1. Bổ sung thực phẩm giàu vitamin E

Như đã chia sẻ ở trên, vitamin E tồn tại tự nhiên và tổng hợp. Trong tự nhiên vitamin E có nhiều trong các loại tinh dầu, dầu thực vật, mỡ cá, gan, tim, thịt bò, hạt hướng dương, hạt óc chó, hạnh nhân...Những thực phẩm này không còn xa lạ với chúng ta và bạn dễ dàng tìm kiếm được.

Bổ sung thực phẩm giàu vitamin E là cách trị mụn thâm và dưỡng da từ sâu bên trong!

Do đó, để hỗ trợ điều trị mụn thâm bằng vitamin E sao cho hiệu quả hơn thì bạn nên bổ sung thêm thực phẩm giàu vitamin E cho cơ thể. Đây là cách quan trọng giúp dưỡng da ngay từ bên trong mà bạn nên lưu ý nhé.

2. Mặt nạ trị mụn thâm bằng vitamin E

Áp dụng trực tiếp vitamin E lên vùng da bị mụn thâm là cách được nhiều người sử dụng bởi nó cho hiệu quả nhanh chóng và lâu dài hơn. Có khá nhiều sự kết hợp vitamin E để làm mặt nạ dưỡng da, trị mụn. Dưới đây là một vài ví dụ cho bạn tham khảo.

Vitamin E và nha đam

Nha đam - một loại thực phẩm có khả năng chăm sóc sắc đẹp rất công hiệu. Đây là nguồn nguyên liệu có hàm lượng vitamin cao, cùng khoáng chất và chất nhầy giúp da căng mịn, trắng sáng, có khả năng dưỡng ẩm và đồng thời loại bỏ khuẩn hại, làm mờ vết thâm mụn nhanh chóng nhất.

Chính vì vậy, nếu kết hợp nha đam và vitamin E để điều trị mụn thâm tại nhà thì chỉ sau một thời gian ngắn, làn da của bạn sẽ có sự thay đổi đến bất ngờ.

Trị mụn thâm bằng vitamin E và nha đam công hiệu vượt trội!

Không những vậy, công đoạn thực hiện còn siêu đơn giản nữa nhé. Bạn chỉ cần cạo lấy gel nha đam tươi, cứ 1 muỗng gel nha đam thì cho thêm vào 1 – 2 dịch viên vitamin E tổng hợp. Trộn đều hỗn hợp này lại và áp dụng lên da kết hợp massage nhẹ nhàng. Sau khoảng 20 phút thì rửa sạch lại với nước ấm là đã hoàn thành rồi nhé. Siêu đơn giản phải không nào?!

Vitamin E và chanh

Chanh giàu vitamin C và axit amin, đây là thành phần quan trọng giúp chanh có khả năng tẩy tế bào chết, ngăn ngừa lão hóa, loại bỏ vi khuẩn gây hại, giảm mụn và mờ vết thâm nám hiệu quả. Đồng thời, chanh còn giúp phục hồi tế bào da bị tổn thương, phát triển tế bào da mới, tẩy da nên giúp làn da của bạn trở nên trắng mịn, hồng hào hơn. Bởi vậy, việc trị mụn thâm bằng vitamin E và chanh sẽ rút ngắn thời gian trị mụn của bạn, mang đến cho bạn làn da đẹp như ý nhé!

Sự kết hợp giữa chanh và vitamin E sẽ hỗ trợ rút ngắn quá trình điều trị mụn thâm!

Bạn hãy bóp lấy dịch viên nén vitamin E và vắt lấy nước cốt chanh. Trộn 1 muỗng nước cốt chanh với 1/3 muỗng dịch vitamin E rồi áp dụng hỗn hợp này lên da. Vì hỗn hợp này có tính axit mạnh nên bạn hãy thoa một lớp mỏng là được. Đợi hỗn hợp này khô dần đi thì rửa lại với nước ấm là được.

Vitamin E và bột nghệ

Thành phần curcumin trong bột nghệ có khả năng làm đẹp da, trị mụn thâm và chăm sóc da trở nên mịn màng, tráng sáng hơn. Chính vì vậy, đây là sự kết hợp hoàn hảo để bạn trị mụn thâm hiệu quả với vitamin E.

Da sáng mịn, diệt sạch mụn thâm bằng vitamin E và bột nghệ!

Bạn chỉ cần trộn bột nghệ với vitamin E sao cho tạo thành hỗn hợp sánh mịn. Sau đó thoa đều hỗn hợp lên vùng da bị mụn và giữ lớp mặt nạ này trên da khoảng 20 phút rồi hãy rửa lại với nước ấm là xong nhé!

Trên đây là tổng hợp một vài cách để bạn dễ dàng điều trị mụn thâm bằng vitamin E hiệu quả mà đơn giản tại nhà. Bạn hãy kiên trì áp dụng mỗi tuần 2 - 3 lần để đạt hiệu quả dưỡng da tốt nhất, sau khoảng 1 tuần là sẽ nhận thấy rõ sự thay đổi tuyệt hảo của làn da. Chúc các chị em áp dụng thành công và nhanh chóng "say goodbye" với những vết thâm mụn gây mất thẩm mỹ đi nhé!