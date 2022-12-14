Cách làm kem trộn trắng da cấp tốc siêu tiết kiệm mà hiệu quả không ngờ

Sữa tươi là loại đồ uống bổ dưỡng tốt cho sức khỏe được đông đảo mọi người ưa thích. Nhưng không chỉ có vậy, sữa tươi cũng là sản phẩm dùng nhiều trong các công thức làm đẹp da một số đó là kem trộn dưỡng trắng da.

Bên cạnh đó, dùng sữa tươi để làm kem trộn không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn giúp bạn có được làn da trắng mịn, cấp tốc nhất mà còn siêu an toàn cho da nữa đấy nhé!

Bởi trong sữa tươi có chứa nhiều vitamin A, B, C, E cùng rất nhiều khoáng chất có lợi, axit amin, protein cần thiết cho vẻ đẹp làn da. Nhờ sự góp mặt của những thành phần này mà sữa tươi được chị em phụ nữ tin dùng để cải thiện làn da đen sạm, trị mụn nhọt, giảm vết thâm nám và giữ cho da luôn căng mịn, trắng sáng nhất.

Công thức làm kem trộn dưỡng trắng da cấp tốc từ sữa tươi và aspirin!

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Sữa tươi không đường, bột cám gạo, thuốc aspirin, dầu oliu.

Các bước tiến hành thực hiện:

- Đầu tiên, lần lượt trộn 2 muỗng sữa tươi không đường với 2 muỗng bột cám gạo, 3 viên thuốc aspirin nghiền thành bột và 1 muỗng dầu oliu. Bạn có thể canh chỉnh lại tỷ lệ sao cho tạo thành hỗn hợp sánh mịn.

- Tiếp đó, dùng máy xay để hỗn hợp được mềm mịn hơn.

- Sau khi xay xong thì chỉ cần cho vào hộp thủy tinh, đậy kín rồi bảo quản lạnh và dùng dần là được nhé. Rất đơn giản phải không nào?!

2. Cách làm kem trộn trắng da nhanh chóng bằng vitamin E

Vitamin E khi nhắc đến thì chúng ta không cần phải hoài nghi vì công dụng của nó đã được chứng minh trong thực tế là mang lại hiệu quả tuyệt vời cho làn da. Vitamin E là một trong những loại vitamin cần thiết để duy trì hoạt động của tế bào và giúp các tế bào mới phát triển tốt hơn.

Không chỉ đơn giản như vậy, vitamin E còn là hợp chất có khả năng ngăn ngừa lão hóa, giảm vết thâm nám, mụn nhọt, dưỡng da căng mịn và ngày càng trở nên trắng hồng rạng rỡ hơn. Chính vì công dụng hoàn hảo này mà người ta thường dùng nó để làm kem trộn dưỡng trắng da cấp tốc công hiệu. Bạn đừng ngần ngại gì khi chọn vitamin E làm nguyên liệu cho loại kem dưỡng da mới của bạn nhé.

Da trắng sáng hơn nhờ cách làm kem trộn trắng da cấp tốc từ vitamin e!

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Vitamin E, kem dưỡng thể tùy ý, kem sâm.

Các bước tiến hành thực hiện:

- Viên vitamin E cắt đầu rồi bóp lấy phần dịch bên trong.

- Trộn 200ml sữa dưỡng thể với 2 hộp kem sâm và dịch 5 – 10 viên vitamin E.

- Khuấy đều để tạo được hỗn hợp đồng nhất và sánh mịn

- Để trong hộp kín và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh vì như vậy sẽ có thể sử dụng được lâu hơn.

3. Cách làm kem trộn trắng da từ quả bơ

Trái bơ là loại thực phẩm với nhiều chất bổ dưỡng tốt cho sức khỏe và đồng thời nó có thể dùng để chế tạo thành những loại mặt nạ, kem làm trắng da rất tốt.

Cụ thể, trong trái bơ có hàm lượng cao vitamin E, A, B cùng nhiều khoáng chất có lợi khác giúp chăm sóc da mịn màng không tỳ vết và trắng hồng rạng rỡ. Chính vì vậy, không cần tìm kiếm đâu xa vì bạn có thể sử dụng ngay loại trái cây này để làm kem trộn trắng da toàn thân cực công hiệu nhé.

Dùng bơ làm kem trộn trắng da cấp tốc hiệu quả nhất!

Nguyên liệu cần chuẩn bị: Trái bơ chín, sữa chua, dầu oliu, bột yến mạch.

Các bước tiến hành thực hiện:

- Trái bơ chín bỏ vỏ và hạt chỉ lấy phần thịt.

- Cho toàn bộ thịt trái bơ, sữa chua không đường, dầu oliu và bột yến mạch theo tỷ lệ 1:1 vào trong cối xay nhuyễn. Xay đến khi nào hỗn hợp hòa quyện vào nhau và trở nên sánh mịn là được.

- Bảo quản loại kem trộn này tương tự như những cách trên.

Mỗi ngày sau khi tắm và chọn cho mình cách làm kem trộn trắng da cấp tốc phù hợp nhất, bạn hãy thoa đều kem này lên da toàn thân, massage nhẹ nhàng và đợi khoảng 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ rồi tắm lại với nước ấm. Duy trì đều đặn thì chỉ sau 1 tuần làn da của bạn sẽ trở nên trắng sáng rạng ngời hơn cả mơ ước đấy nhé.

Trên đây là tổng hợp 3 cách làm kem trộn trắng da an toàn từ các nguyên liệu tự nhiên. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các chị em sẽ chọn lựa được một công thức ưng ý nhất, và áp dụng hợp lý để nhanh chóng sở hữu làn da trắng sáng, mịn màng, ai nhìn cũng mê nhé! Chúc các chị em sớm thu được thành quả!