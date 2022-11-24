5 cách triệt ria mép vĩnh viễn tại nhà hoàn toàn bằng nguyên liệu tự nhiên mà chị em cần biết!

Làm đẹp 24/11/2022 16:20

Không cần đi đâu xa, chị em cứ dùng những cách tẩy ria mép vĩnh viễn này là đã sớm "dọn dẹp" được lông mép trên mặt rồi.

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Có hàng loạt cách triệt ria mép vĩnh viễn trên mạng mà chị em chỉ cần Google Search là ra ngay. Tuy nhiên, không phải cách nào cũng hiệu quả và phù hợp cho mọi loại da đâu chị em nhé. Chưa kể, nhiều phương pháp với công thức không rõ ràng nên một số chị em khi áp dụng còn bị tác dụng phụ, khiến lông mép còn mọc rậm hơn nữa.

Để giúp chị em bớt hoang mang, hôm nay, Phụ nữ và Gia đình sẽ liệt kê 5 cách triệt ria mép vĩnh viễn được dùng nhiều nhất hiện nay, chi tiết đến từng bước cho các chị em nhé! Hãy cùng khám phá ngay thôi nào!

Nguyên nhân mọc ria mép ở nữ giới

Quan niệm ở các nước phương Tây cho rằng con gái mà có ria mép nhiều thì sẽ được liệt vào tuýp những người phụ nữ có tính quyết đoán, mạnh mẽ, phá cách, năng động, sáng tạo. Tuy nhiên, ở phương Đông, quan niệm dân gian lại có phần khắt khe hơn khi người ta cho rằng: Con gái mọc nhiều ria mép sẽ lấn át chồng và đặc biệt có nhu cầu sinh lý rất cao. Vậy nguyên nhân mọc ria mép ở nữ thực chất là do đâu?

5 cách triệt ria mép vĩnh viễn tại nhà hoàn toàn bằng nguyên liệu tự nhiên mà chị em cần biết! - Ảnh 1
 Ria mép là một trong những vấn đề khiến nhiều chị em đau đầu!

Theo các nghiên cứu của khoa học hiện đại, hiện tượng nữ giới mọc ria mép nhiều có thể quy về các nguyên do sau:

Nguyên nhân đầu tiên và phổ biến nhất khiến nữ giới mọc nhiều lông, trong đó có ria mép đó là do di truyền. Khi bị lông mọc nhiều do di truyền, bạn không có cách gì khác ngoài việc phải “sống chung với lũ” hoặc áp dụng các biện pháp tạm thời như cạo, wax, tẩy lông, triệt lông,…

Bên cạnh yếu tố di truyền thì việc bị rối loạn nội tiết tố và chế độ ăn uống, sinh hoạt không lành mạnh, khoa học cũng là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hiện tượng mọc nhiều ria mép ở nữ giới.

Vậy đâu là giải pháp giúp triệt ria mép vinh viễn ở nữ giới?

Các cách triệt ria mép vĩnh viễn tại nhà cho nữ

1. Cách triệt ria mép bằng bột ngô và lòng trắng trứng

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 1 quả trứng, 1 thìa bột ngô, 1 thìa đường.

5 cách triệt ria mép vĩnh viễn tại nhà hoàn toàn bằng nguyên liệu tự nhiên mà chị em cần biết! - Ảnh 2
 Lòng trắng trứng và bột ngô chính là sự lựa chọn hoàn hảo để triệt ria mép tại nhà!

Các bước tiến hành thực hiện:

- Đập quả trứng vào bát, tách lấy lòng trắng trứng cho vào một bát khác. Sau đó, cho thêm bột ngô và đường vào khuấy đều.

- Thoa đều lên mép và để yên trong 20 đến 25 phút cho đến khi khô hoàn toàn.

- Cuối cùng, dùng vải mềm lau khô theo hướng ngược với hướng lông mọc và rửa mặt thật sạch.

- Thực hiện từ 2 đến 3 lần mỗi tuần để thu được hiểu quả tốt nhất nhé!

Lợi ích: Lòng trắng trứng là lựa chọn hoàn hảo để tẩy ria mép vĩnh viễn. Khi bị dính vào lông, nó sẽ tạo thành một màng mỏng, giúp “kéo” lông ra dễ dàng hơn. Trong khi đó, đường và bột ngô giúp tăng độ đàn hồi và độ dính. Lưu ý, cách này không phù hợp với những người có da mặt nhạy cảm và nhiều mụn.

2. Cách triệt ria mép bằng đu đủ và tinh bột nghệ

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 2 thìa đu đủ đã được xay nhuyễn, 1 thìa tinh bột nghệ.

5 cách triệt ria mép vĩnh viễn tại nhà hoàn toàn bằng nguyên liệu tự nhiên mà chị em cần biết! - Ảnh 3

 Các hợp chất trong đu đủ và bột nghệ giúp giãn nở nang lông để khiến ria méo dễ rụng hơn!

Các bước tiến hành thực hiện:

- Trộn đều hai nguyên liệu là đu đủ và tinh bột nghệ đã chuẩn bị.

- Tiếp đó, tiến hành thoa đều hỗn hợp lên mép, massage trong 15 đến 20 phút rồi rửa sạch.

- Thực hiện 2 đến 3 lần mỗi tuần để có kết quả tốt nhất. 

Lợi ích: Enzym papain có trong đu đủ giúp làm giãn nang lông khiến cho lông rụng dễ dàng. Ngoài ra, đu đủ cũng rất tốt cho da với khả năng tẩy tế bào chết mạnh mẽ. Phương pháp này hoàn toàn an toàn cho mọi loại da nhé!

3. Cách triệt ria bằng đu đủ và nha đam

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 1 thìa đu đủ đã được xay nhuyễn, 2 đến 3 thìa gel nha đam, 1 thìa dầu mù tạt, ½ thìa bột gram, ½ thìa tinh bột nghệ, 2 giọt tinh dầu loại bất kỳ, 1 thìa dầu ô liu, 1 miếng vải mềm.

5 cách triệt ria mép vĩnh viễn tại nhà hoàn toàn bằng nguyên liệu tự nhiên mà chị em cần biết! - Ảnh 4
 Triệt ria mép vĩnh viễn siêu hiệu quả bằng đu đủ và nha đam!

Các bước tiến hành thực hiện:

- Trộn đều tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị với nhau rồi thoa lên mép.

- Để yên cho tự khô, tiếp tục thư giãn trong 15 đến 20 phút.

- Chà xát theo chiều ngược với chiều lông mọc.

- Cuối cùng, rửa sạch với nước và lau khô.

- Sau đó, nên massage bằng dầu ô liu hoặc bôi kem dưỡng ẩm để làm dịu da và phục hồi độ ẩm.

- Thực hiện từ 3 đến 4 lần mỗi tuần trong khoảng 3 tháng để có kết quả tốt nhất nhé.

4. Cách triệt ria mép bằng tinh dầu hoa oải hương và tea tree oil

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 1 thìa tinh dầu hoa oải hương, 4 đến 5 thìa tea tree oil.

5 cách triệt ria mép vĩnh viễn tại nhà hoàn toàn bằng nguyên liệu tự nhiên mà chị em cần biết! - Ảnh 5
 Hai tinh dầu thiên nhiên này đều được chứng minh có công hiệu loại bỏ ria mép vĩnh viễn!

Các bước tiến hành thực hiện:

- Trộn đều 2 loại dầu đã chuẩn bị.

- Thoa đều hỗn hợp dầu vừa tạo thành lên mép bằng cách dùng bông tẩy trang cotton ball, sau đó đợi đến khi khô lại thì rửa lại với nước sạch là được nhé.

- Thực hiện vài lần mỗi ngày trong ít nhất 3 tháng là bạn sẽ thấy bất ngờ ngay đấy!

Lợi ích: Cả tinh dầu hoa oải hương lẫn tea tree oil đều đã được chứng minh là có khả năng loại bỏ lông vĩnh viễn. Tuy nhiên, tea tree oil có thể gây ngứa rát, đỏ tấy và bỏng da ở những người có nhiều mụn trên mặt. Do vậy, nếu rơi vào trường hợp này thì chị em hãy áp dụng một phương pháp khác trong danh sách này nhé.

5. Cách triệt ria mép bằng dầu hoa rum và bột thanaka

Nguyên liệu cần chuẩn bị: ½ thìa tinh dầu hoa rum, ½ thìa bột thanaka và 1 nhúm bột nghệ.

5 cách triệt ria mép vĩnh viễn tại nhà hoàn toàn bằng nguyên liệu tự nhiên mà chị em cần biết! - Ảnh 6
 Dầu hoa rum và bột thanaka là sự kết hợp "đánh bay" ria mép nhanh chóng!

Các bước tiến hành thực hiện:

- Wax sạch sẽ vùng mép rồi rửa thật kỹ.

- Trộn đều hai nguyên liệu là dầu hoa rum và bột thanaka đã chuẩn bị, rồi thoa đều lên mép.

- Tiến hành nhẹ nhàng massage mép theo chiều ngược lại với chiều lông mọc trong khoảng 10 phút.

- Để một lúc, tốt nhất là để qua đêm rồi sáng mai rửa sạch.

- Thực hiện 4 lần mỗi tuần trong 4 tháng là bạn có thể nói lời tạm biệt vĩnh viễn với ria mép rồi!

Trên đây là tổng hợp 5 cách triệt ria mép vĩnh viễn, siêu đơn giản và an toàn tại nhà dành cho các chị em. Hy vọng với những thông tin mới được Phụ nữ và Gia đình chia sẻ trên đây, sẽ giúp các chị em có thêm 1 biện pháp "tạm biệt" ria mép hiệu quả và nhanh chóng lấy lại làn da trắng sáng cùng vẻ đẹp nữ tính của mình nhé! Chúc các chị em áp dụng thành công!

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