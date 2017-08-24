Chăm sóc da sau sinh bằng nghệ tươi trả lại cho bạn làn da đẹp như mơ

Nghệ đã quá quen thuộc với người dân Việt Nam, nó từ xưa đã nổi tiếng với công dụng cho sức khỏe và làm đẹp hiệu quả. Nghệ có tính nóng nên giúp điều trị một số bệnh cảm, sốt thông thường, có thể ngăn ngừa ung thư và giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt nhất... Ngoài ra, các bà nội trợ hay dùng nghệ làm gia vị chế biến các món ăn để thêm sự thơm ngon hơn.

Trong quá trình mang thai, do sự thay đổi nội tiết tố cũng như thay đổi thói quen ăn uống, sinh hoạt mà làn da của chị em bị ảnh hưởng nhiều. Làn da trở nên đen sạm, thâm nám nhiều hơn, mụn nhọt xuất hiện, da có dấu hiệu chảy xệ, nếp nhăn xuất hiện... Tuy sau sinh thì các vấn đề về da sẽ được thuyên giảm, nhưng nếu không có cách chăm sóc da hợp lý thì làn da của bạn khó mà cải thiện được. Để giảm được nỗi lo lắng này, hiện nay việc chăm sóc da sau sinh bằng nghệ tươi là biện pháp an toàn và đạt hiệu quả dưỡng da cao. Nếu các mẹ biết dùng nó đúng cách thì làn da sẽ sớm trở nên đẹp hơn, mịn màng hơn.

Thành phần chính của nghệ là chất curcumin, còn lại là một số vitamin và khoáng chất cần thiết. Chính nhờ chất này mà nghệ có khả năng chữa lành vết thương, liền sẹo nhanh chóng. Đặc biệt, nghệ có tính kháng khuẩn, chống viêm nên khi sử dụng sẽ giảm và loại bỏ những mụn nhọt, vết thâm nám trên da hiệu quả. Đồng thời, nghệ còn giúp dưỡng da trắng hồng, mịn màng và săn chắc hơn.

Do vậy, khi chọn cách chăm sóc da sau sinh bằng nghệ sẽ nhanh chóng khiến làn da chảy xệ trở nên căng mịn, nếp nhăn biến mất, thâm mụn cũng được loại bỏ. Cách này sẽ sớm trả lại cho bạn vẻ đẹp hoàn hảo tuổi thanh xuân.

Cách chăm sóc da sau sinh bằng nghệ tươi

Nghệ dễ trồng cũng như dễ bảo quản, với giá thành rẻ, bạn tha hồ sử dụng nó đều đặn để nuôi dưỡng và làm đẹp da Có nhiều cách dưỡng da với nghệ tươi khác nhau mà chị em có thể áp dụng.

Đầu tiên, với nghệ tươi, bạn có thể áp dụng nuôi dưỡng da từ bên trong. Bằng cách dùng nghệ làm gia vị chế biến các món ăn khác nhau. Việc bổ sung dưỡng chất từ nghệ sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh, hỗ trợ nuôi dưỡng da từ bên trong đẹp hơn, trắng mịn hơn.

Ngoài cách làm gia vị trong món ăn, bạn cũng có thể nấu nước nghệ để uống mỗi ngày. Chỉ cần 1 ly nước nghệ là đủ để quá trình chăm sóc da sau sinh diễn da nhanh chóng hơn. Nghệ tươi giã nhuyễn đem nấu với nước, sau đó, bạn có thể cho thêm chút mật ong để dễ uống hơn.

Cách chăm sóc da sau sinh bằng nghệ trực tiếp bên ngoài lại là cách tỏ ra công hiệu hơn. Vì nó áp dụng trực tiếp lên da nên da sẽ được hấp thu dưỡng chất tốt hơn.

Công thức dưỡng da sau sinh bằng nghệ

Kết hợp nghệ và mật ong

Mật ong cũng là một trong những sản phẩm nổi tiếng với khả năng làm đẹp an toàn và hiệu quả. Khi bạn kết hợp nó với nghệ chăm sóc da sau sinh sẽ giúp phục hồi làn da tốt hơn nhiều lần.

- Nghệ tươi rửa sạch, giã nhuyễn, lọc bỏ phần xác và lấy nước cốt.

- Đem trộn 2 muỗng cốt nghệ với 1 muỗng mật ong.

- Dùng hỗn hợp này thoa đều lên da.

- Đợi khoảng 20 phút sau thì rửa sạch lại với nước ấm.

Dùng nghệ tươi với sữa tươi

Sữa tươi chứa nhiều vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe làn da. Dùng nghệ với sữa tươi sẽ giúp dưỡng da sạch mụn, trắng hồng và căng mịn hơn rất nhiều.

- Nghệ rửa sạch, giã nhuyễn.

- Đem trộn với sữa tươi không đường với một lượng vừa đủ.

- Sau khi tắm rửa sạch, hãy thoa đều hỗn hợp này lên da mặt hoặc da toàn thân nếu muốn.

- Massage nhẹ nhàng rồi đợi khoảng 20 phút sau thì tắm sạch lại với nước ấm.

Đây là hai sự kết hợp chăm sóc da sau sinh phổ biến, bạn vẫn còn nhiều sự lựa chọn khác như dùng với tinh dầu thiên nhiên, trứng gà, ... Hãy chọn cho mình một công thức phù hợp và tiến hành dưỡng da ngay nhé.