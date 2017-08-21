Bất ngờ với hiệu quả mà cách chăm sóc da cho mẹ sau sinh này mang lại

Như chúng ta đã biết, sau sinh thể trạng của các mẹ rất yếu, nên phải nghỉ ngời và tĩnh dưỡng để phục hồi. Cách giúp lấy lại cơ thể khỏe mạnh nhanh chóng và đơn giản nhất đó là chú ý đến các bữa ăn hàng ngày.

Chăm sóc da cho mẹ sau sinh là vấn đề đáng được quan tâm nhất. Vì sau sinh, làn da của mẹ khá nhạy cảm, dễ bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài. Việc lạm dụng kem dưỡng hay sử dụng các biện pháp không phù hợp sẽ dẫn đến làn da bị tổn thương và trở nên xấu hơn. Do đó, bạn cần chọn cho mình cách chăm sóc da sau sinh hiệu quả và đảm bảo tính an toàn nhất. Giải quyết nỗi lo này, hôm nay chúng tôi sẽ chỉ bạn các cách dưỡng da công hiệu cao và an toàn tuyệt đối. Sau khi áp dụng những biện pháp này, làn da của bạn sẽ có những thay đổi tuyệt vời.

Ngoài việc cung cấp đủ dưỡng chất cho cơ thể, các mẹ còn phải làm sao để duy trì lượng sữa nuôi em bé trong một thời gian dài. Do vậy, chế độ ăn uống cực kỳ quan trọng vào lúc này.

Chế độ ăn uống điều độ của mẹ là bổ sung đầy đủ thịt, cá, trứng, sữa, ngũ cốc, rau xanh, trái cây tươi... Vì trong những loại thực phẩm này có chứa đầy đủ chất dinh dưỡng cung cấp cho cơ thể. Ăn uống đủ chất nhưng không nên ăn quá nhiều vì như vậy sẽ rất dễ bị tăng cân.

Các mẹ chỉ cần ăn vừa đủ và đảm bảo nguồn năng lượng được phân bổ hợp lý trong ngày. Như vậy, cơ thể sẽ nhanh chóng được phục hồi và đồng thời làn da còn được chăm sóc mịn màng và hồng hào hơn bao giờ hết.

Để chăm sóc da sau sinh hiệu quả hơn từ bên trong, chị em nên chú trọng đến chế độ ăn uống nhiều rau củ và trái cây. Vì đây là loại thực phẩm chứa đầy đủ các loại vitamin và khoáng chất tốt cho vẻ đẹp làn da.

Chăm sóc da cho mẹ sau sinh khi ngủ nghỉ hợp lý

Không chỉ là chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý cũng là bí quyết đơn giản nhưng lại mang lại hiệu quả cao trong việc dưỡng da sau sinh.

Các bà mẹ trẻ thường hay bị thức giấc vì bé quấy khóc hay lo âu cho sức khỏe của bé. Vì điều này là làn da ngày càng xấu hơn, da xuất hiện nếp nhăn, mụn nhọt... Do vậy, chị em nên cố gắng có giấc ngủ sâu và đủ 7 tiếng mỗi ngày, có thể thêm một giấc ngủ trưa để bù lại lúc mất ngủ nửa đêm.

Ngủ đúng giờ, đúng giấc sẽ giúp làn da được nghỉ ngơi và dần dần sẽ được phục hồi tốt hơn. Bạn nên kết hợp chế độ dưỡng da bên trong và trực tiếp bên ngoài để đạt hiệu quả chăm sóc da tốt nhất.

Mẹ chăm sóc da sau sinh bằng kem dưỡng

Kem dưỡng gần như là thứ bất ly thân với chị em phụ nữ Sau khi sinh, chị em có thể sử dụng loại mỹ phẩm này để dưỡng da hiệu quả. Tuy nhiên, chị em nên chọn các sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên để đảm bảo an toàn cho làn da nhạy cảm của mình.

Đắp mặt nạ chăm sóc da cho mẹ sau sinh

Đây là cách được đánh giá cao nhất giúp phục hồi làn da sau sinh nhanh chóng và đơn giản nhất. Sử dụng các loại thực phẩm thiên nhiên để dưỡng da là cách mà các chuyên gia khuyên bạn nên dùng.

Dưỡng da cho mẹ sau sinh có khá nhiều cách khác nhau, bạn có thể dùng sữa tươi không đường, mật ong, sữa chua không đường, nha đam, dưa leo, tinh bột nghệ, tinh dầu thiên nhiên... để dưỡng da. Dưới đây là một công thức ví dụ cho chị em tham khảo nhé.

Chuẩn bị: Sữa tươi, trứng gà, mật ong.

Thực hiện:

- Trứng gà tách lấy lòng đỏ trứng.

- Đem trộn với sữa tươi không đường và mật ong, tỷ lệ sao cho tạo thành hỗn hợp sánh mịn là được.

- Sau khi tắm rửa sạch sẽ, bạn hãy thoa đều hỗn hợp này lên da mặt, có thể áp dụng với toàn thân cũng được.

- Massage nhẹ nhàng rồi đợi 30 phút sau rồi rửa sạch lại với nước ấm.

Như vậy bạn đã biết cách chăm sóc da cho mẹ sau sinh như thế nào rồi, hãy kết hợp những biện pháp vừa nói trên để nhanh chóng lấy lại nét đẹp hoàn hảo của làn da nhé.