Cách chăm sóc da sau sinh bằng nghệ hiệu nghiệm vô cùng

Làm đẹp 21/08/2017 14:13

Cách chăm sóc da sau sinh bằng nghệ là biện pháp đơn giản nhưng lại mang lại hiệu quả nhanh chóng. Nó giúp làn da phục hồi mịn màng hơn và trắng sáng hơn nhiều.

Chị em sau sinh rất chú trọng đến vấn đề làm đẹp để phục hồi như lúc ban đầu. Trong đó, làn da được chú trọng hơn cả. Vì sau sinh, da trở nên rất xấu, vừa mụn nhọt, rạn da vừa thâm đen, chảy xệ... Trước nỗi lo lắng này, hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ cho bạn cách chăm sóc da sau sinh bằng nghệ được nhiều người ưa chuộng cũng như đạt hiệu quả cao nhất.

Công dụng dưỡng da sau sinh của nghệ

Nghệ chứa nhiều vitamin như A, E, B cùng các khoáng chất như sắt, photpho, đặc biệt là thành phần curcumin – làm nên công dụng tuyệt vời của nghệ. Chất curcumin có khả năng dưỡng da, làm lành vết thương, liền sẹo, giúp tái tạo tế bào da, phát triền tế bào mới. Đồng thời nó giúp quá trình trao đổi chất dưới da diễn ra tốt hơn, giúp nuôi dưỡng da hồng hào, láng mịn, không còn vết thâm nám, tàn nhang. Không chỉ vậy, nghệ còn bảo vệ da trước tác hại của ánh nắng mặt trời.

Nghệ có nhiều lợi ích trong việc dưỡng da sau sinh
Nghệ có nhiều lợi ích trong việc dưỡng da sau sinh (Ảnh: Internet)

Nhờ tác dụng chống viêm, kháng khuẩn, nghệ còn hỗ trợ điều trị làn da bị mụn. Cùng kết hợp với vitamin E giúp phòng chống lão hóa da, duy trì nét đẹp tuổi thanh xuân, giúp da săn chắc, chống chảy xệ, hạn chế sự xuất hiện của các nếp nhăn.

Chính vì những lợi ích chăm sóc da từ nghệ này mà chị em phụ nữ sau sinh ưu tiên lựa chọn để có thể phục hồi làn da tốt nhất.

Cách chăm sóc da sau sinh bằng nghệ tươi

Nghệ tươi luôn là sự lựa chọn hàng đầu với khả năng dưỡng da hoàn hảo. Nghệ dễ trồng, dễ mua với giá thành rẻ, nên chị em sẽ không lo về chi phí chi trả cho cách làm đẹp da này.

Với nghệ tươi, chị em có thể áp dụng bằng cách giã nát nghệ để lấy nước cốt. Dùng thứ nước này thoa đều lên vùng da cần chăm sóc như da mặt hay da bụng. Giữ cho nghệ khô rồi mới rửa sạch lại với nước ấm.

Dùng nghệ tươi kết hợp sữa chăm sóc da sau sinh hiệu quả
Dùng nghệ tươi kết hợp sữa chăm sóc da sau sinh hiệu quả (Ảnh: Internet)

Ngoài cách dùng duy nhất nghệ, bạn còn có thể chăm sóc da sau sinh bằng nghệ tươi khi kết hợp nó với các sản phẩm có cùng công dụng khác như mật ong, trứng gà, chanh... Chỉ cần giã nhuyễn nghệ tươi rồi trộn thêm khoảng 1 – 2 muỗng những loại thực phẩm như trên rồi áp dụng lên da là được.

Sau một thời gian ngắn, làn da nhăn nheo, đen sạm, mụn nhọt, sẹo... của bạn sẽ được cải thiện đáng kể. Trông làn da sẽ đẹp hơn và tràn đầy sức sống.

Cách chăm sóc da sau sinh bằng tinh bột nghệ

Tinh bột nghệ đã qua tinh chế nhưng vẫn lưu giữ được đầy đủ những dưỡng chất cần thiết cho da. Sử dụng cách này sẽ nhanh chóng và có thể bảo quản nghệ được lâu hơn giúp bạn có thể dùng trong một thời gian dài.

Cách dùng tinh bột nghệ dưỡng da sau sinh cũng giống như nghệ tươi. Ngoài cách dùng bột nghệ hòa với nước thoa lên da thì bạn có thể kết hợp với tinh dầu thiên nhiên, trứng gà, sữa tươi không đường, mật ong... để tăng hiệu quả thu được. Chỉ cần bạn thực hiện thường xuyên mỗi tuần từ 2 – 3 lần là có thể chăm sóc da hoàn hảo nhất.

Chăm sóc da sau sinh bằng bột nghệ đơn giản nhất
Chăm sóc da sau sinh bằng bột nghệ đơn giản nhất (Ảnh: Internet)

Không chỉ là cách chăm sóc da sau sinh trực tiếp bên ngoài. Cách chăm sóc da từ bên trong với nghệ cũng là sự kết hợp tuyệt vời cho mục đích của bạn diễn ra nhanh chóng. Chế biến thức ăn với gia vị là nghệ tươi sẽ tăng thêm hương vị cho món ăn và còn đảm bảo sức khỏe tốt, dưỡng da đẹp. Với nghệ, bạn cũng có thể pha loãng ra để uống chung với sữa tươi hoặc mật ong. Cách ngày uống 1 ly là tốt nhất nhé.

Với những cách chăm sóc da sau sinh bằng nghệ này, hy vọng làn da của chị em sẽ nhanh chóng được phục hồi, trở nên rạng ngời nhất. Chúc bạn áp dụng thành công!

Bất ngờ với hiệu quả mà cách chăm sóc da cho mẹ sau sinh này mang lại

Bất ngờ với hiệu quả mà cách chăm sóc da cho mẹ sau sinh này mang lại

Để chăm sóc da cho mẹ sau sinh hiệu quả, bạn cần chú ý đến chế độ ăn uống, nghỉ ngơi cũng như phải kết hợp với những biện pháp dưỡng da từ thiên nhiên khác.

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