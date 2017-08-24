Bí quyết chăm sóc da sau khi thay da sinh học hoàn hảo không nên bỏ qua

Chăm sóc da 24/08/2017 09:52

Vấn đề chăm sóc da sau khi thay da sinh học là mối quan tâm của nhiều chị em phụ nữ. Nếu bạn không biết những cách dưỡng da dưới đây thì làn da sẽ xấu đi nhanh chóng.

Thay da sinh học là một trong những cách làm đẹp hiện đại mà ngày nay nhiều chị em áp dụng với mục đích sở hữu làn da hoàn hảo nhanh chóng. Tuy nhiên, bạn cần biết cách chăm sóc da sau khi thay da sinh học để đảm bảo hiệu quả sau khi thực hiện. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu cách dưỡng da này như thế nào nhé.

Thế nào là thay da sinh học?

Nếu như không hiểu, bạn sẽ nghĩ thay da sinh học là loại bỏ lớp da cũ thay vào đó một lớp da mới. Cách này nhờ vào công nghệ thẩm mỹ tạo nên. Tuy nhiên, đây không phải là phương pháp lột tẩy da nên chị em sẽ không lo lộ ra lớp da yếu.

Cần chăm sóc da sau khi thay da sinh học
Cần chăm sóc da sau khi thay da sinh học (Ảnh: Internet)

Thay da sinh học là biện pháp tác động ngoài lên da nhằm bong tróc các lớp tế bào chết, tế bào già cỗi đang bị hư tổn. Nó thực hiện theo cơ chế dùng tinh chất thay da sinh học như lactic, salicylic, retinoic... tương tác với protein trên da. Đây là giải pháp dưỡng da tối ưu đối với làn da đen sạm, sần sùi và bị chảy xệ. Với lượng tinh chất này có thể loại bỏ mọi vết sẹo, thâm nám, nếp nhăn, hỗ trợ trị mụn và chống lão hóa hiệu quả.

Vì đặc tính này mà chị em hiện đại ưa chuộng bởi hiệu quả nhanh chóng và kéo dài hơn. Tuy nhiên, chị em cần thực hiện chế độ dưỡng da sau khi thay da sinh học này để đảm bảo kết quả duy trì lâu như mong muốn.

Cách chăm sóc da sau khi thay da sinh học

Bảo vệ da trước ánh nắng mặt trời

Với mọi làn da, khi tiếp xúc với tia UV có trong nắng mặt trời đều gây những tổn thương nhất định cho da, kích thích tăng hắc tố trên da, khiến da trở nên đen sạm, thâm nám nhiều hơn. Do đó, bạn cần tránh tiếp xúc cới ánh nắng mặt trời, đặc biệt là khi vừa mới thay da sinh học xong.

Che chắn cẩn thận để bảo vệ da trước nắng mặt trời
Che chắn cẩn thận để bảo vệ da trước nắng mặt trời (Ảnh: Internet)

Bạn nên che chắn cẩn thận khi phải đi ra ngoài trời nắng, đồng thời nên kết hợp với kem dưỡng ẩm, kem chống nắng có chỉ tiêu SPF 30 trở lên.

Hạn chế trang điểm

Sau khi thay da sinh học, trong 3 ngày đầu bạn không nên trang điểm mà chỉ được thoa kem dưỡng và kem chống nắng để cho da thông thoáng. Nếu trong trường hợp bắt buộc phải trang điểm thì bạn nên thoa lớp kem dưỡng trước và nên trang điểm thiệt nhẹ nhàng. Như vậy mới có thể chăm sóc da sau khi thay da sinh học an toàn và hiệu quả nhất.

Chế độ ăn uống chăm sóc da

Chế độ ăn uống cũng là một phần quan trọng quyết định đến việc thay da sinh học của bạn có được thành công hay không.

Uống đủ nước và bổ sung nhiều loại thức uống có chứa vitamin, khoáng chất là yếu tố cơ bản giúp cơ thể khỏe mạnh cũng như dưỡng da hiệu quả. Đồng thời, ăn đủ chất, ăn nhiều rau củ quả sẽ giúp làn da của bạn trở nên đẹp mịn màng, trắng sáng hơn.

Ngoài ra, khi rửa mặt, chị em nên massage da mặt nhẹ nhàng với nước và nhớ chỉ sử dụng sữa rửa mặt có độ tẩy rửa nhẹ nhé.

Ăn nhiều trái cây giúp dưỡng da sau khi thay da sinh học
Ăn nhiều trái cây giúp dưỡng da sau khi thay da sinh học (Ảnh: Internet)

Dưỡng da từ thiên nhiên

Bạn cần nên tham khảo ý kiến của chuyên gia để có biện pháp chăm sóc da sau khi thay da sinh học sao cho hiệu quả và an toàn.

Sử dụng các loại kem dưỡng có nguồn gốc thiên nhiên, ít chất hóa học và có độ tẩy rửa nhẹ là lời khuyên của chuyên gia dành cho bạn. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng các sản phẩm dưỡng da từ thiên nhiên vì nó đảm bảo an toàn và chăm sóc da hiệu quả.

Một số loại thực phẩm như trứng gà, mật ong, nha đam, sữa tươi, sữa chua, bột cám gạo, bột nghệ,... đều là sản phẩm tuyệt vời cho vẻ đẹp làn da của bạn.

Hy vọng với những chia sẻ trên đây, bạn đã biết được cách chăm sóc da sau khi thay da sinh học như thế nào là hiệu quả nhất. Chúc bạn sẽ lưu giữ vẻ đẹp hoàn hảo của làn da lâu dài hơn.

Cách chăm sóc da sau sinh bằng nghệ hiệu nghiệm vô cùng

Cách chăm sóc da sau sinh bằng nghệ hiệu nghiệm vô cùng

Cách chăm sóc da sau sinh bằng nghệ là biện pháp đơn giản nhưng lại mang lại hiệu quả nhanh chóng. Nó giúp làn da phục hồi mịn màng hơn và trắng sáng hơn nhiều.

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