Chà thứ này 2 phút, đầu gối thâm đen cỡ nào cũng trắng mịn tha hồ mặc đồ ngắn

Chăm sóc da 19/01/2017 16:21

Đôi chân đầy vết thâm sẽ khiến bạn cảm thấy tự ti khi mặc váy ngắn. Với công thức sau, vấn đề này sẽ nhanh chóng được giải quyết.

Những vết thâm trên chân có thể là do té ngã hoặc muỗi đốt, gây nên sẹo thâm khó trị trên chân. Chúng tồn tại ngày này qua ngày khác và khiến bạn mất tự tin khi diện váy ngắn. 

Để khắc phục điều này, bạn cần chăm chỉ tẩy tế bào chết mỗi tuần vì tế bào chết là thứ khiến vấn đề sẹo thâm trở nên trầm trọng hơn. Một số nguyên liệu được sử dụng trong công thức này là chanh, muối và mật ong.

Kết quả hình ảnh cho sugar scrub

- Chanh: Acid tự nhiên trong chanh giúp làm sáng da sẫm màu, đặc biệt là các vùng đầu gối và khuỷu tay.

- Baking Soda: Baking Soda có tính chất giúp làm mềm da, đồng thời là một chất tẩy tế bào chết hiệu quả. Baking soda là một chất tẩy khá lành tính, được ứng dụng nhiều trong thực phẩm, làm sạch rau củ, làm sạch vật dụng trong nhà.

- Mật ong: Mật ong là chất dưỡng ẩm, kháng khuẩn, giúp loại bỏ vết thâm và làm lành sẹo nhanh chóng.

Thành phần:

- Baking Soda

- Đường cát

- Chanh

- Mật ong

Hướng dẫn:

① Cắt chanh và vắt lấy nước cốt, trộn với baking soda để tạo ra một hỗn hợp sệt, thêm nước nếu cần thiết để hỗn hợp không quá đặc. Trộn thêm một thìa mật ong, một thìa đường cho đều và nhẹ nhàng chà lên chân từ đầu gối xuống bàn chân cho đều.

② Để yên trên chân 10-15 phút

③ Sau đó, sử dụng một viên đá bọt tẩy tế bào chết.

④ Sau khi tẩy tế bào chết, bạn rửa sạch chân, thoa kem dưỡng ẩm

Chỉ cần làm từ 3-4 lần một tuần, chân bạn sẽ không còn vết thâm và luôn luôn trắng mịn không ngờ. 

(Nguồn: Beautytips4her)

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