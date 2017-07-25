Cách làm sữa tắm trắng tại nhà đơn giản nhất

Từ những sản phẩm sẵn có, dễ tìm kiếm từ thiên nhiên, bạn dễ dàng tự tay chế tạo ra một sản phẩm dưỡng trắng da cực công hiệu. Dưới đây là một vài cách làm sữa tắm trắng cho bạn tham khảo mà đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Sau khi hoạt động lâu dưới ánh nắng mặt trời, làn da của bạn nhanh chóng trở nên đen sạm. Bạn sẽ cảm thấy tự ti không muốn tiếp xúc nhiều với bạn bè khi làn da bị ngả màu tối. Nhưng đừng lo lắng về điều này khi chúng tôi chỉ cho bạn cách làm sữa tắm trắng tại nhà đơn giản và hiệu quả bất ngờ.

Nguyên liệu đầu tiên để áp dụng trong mọi cách làm sữa tắm trắng đó là sữa tươi không đường. Tùy vào từng sở thích cũng như lợi ích của các sản phầm khác mà có cách kết hợp sao cho đúng nhất. Đầu tiên chúng ta cần nhắc đến cách tắm trắng bằng sữa tươi và mật ong.

Chuẩn bị: Sữa tươi không đường, mật ong.

Thực hiện:

- Cho khoảng 500ml sữa tươi không đường hòa với khoảng 4 muỗng cà phê mật ong.

- Nếu muốn, bạn có thể cho thêm chút nước cốt chanh để tăng thêm công dụng tẩy tế bào chết và dưỡng da trắng hồng hơn.

- Trước khi thoa hỗn hợp này lên da, bạn cần tắm rửa sạch sẽ và nên thoa khi cơ thể còn hơi ướt.

- Giữ hỗn hợp này trên da tầm 30 phút rồi mới tắm lại bằng nước ấm.

Cách làm sữa tắm trắng bằng sữa chua

Sữa chua lên men tự nhiên chứa nhiều vitamin, khoáng chất, axit amin và hợp chất chống oxy hóa. Không chỉ tốt cho sức khỏe mà sữa chua còn có khả năng tuyệt vời trong việc dưỡng da trắng đẹp tự nhiên nhất. Bạn hãy lưu trữ sữa chua trong nhà và tự làm thành sữa tắm trắng nhé.

Chuẩn bị: Sữa chua không đường, cà rốt (có thể thay thế bằng cà chua).

Thực hiện:

- Cà rốt gọt bỏ vỏ, rửa sạch. Đem xay nhuyễn.

- Trộn sữa chua không đường với cà rốt đã xay nhuyễn. Bạn có thể thêm chút mật ong và chanh để hỗn hợp này phát huy công dụng nhanh chóng hơn.

- Cũng giống như cách trên, hãy thoa đều hỗn hợp lên da sau khi tắm.

- Giữ khoảng 20 – 30 phút rồi tắm sạch lại với nước ấm.

Cách làm sữa tắm trắng đơn giản với nha đam

Nha đam là sản phẩm tuyệt vời mà thiên nhiên ban tặng cho chúng ta. Nó chứa nhiều dưỡng chất giúp thanh nhiệt, giải độc cơ thể đồng thời kích thích các tế bào hoạt động tốt hơn. Nha đam còn được sử dụng như là thần dược trong việc chăm sóc sắc đẹp, đặc biệt là dưỡng trắng da hiệu quả. Áp dụng cách làm sữa tắm trắng tại nhà với nha đam sẽ giúp bạn không mất nhiều thời gian để chăm sóc ngoại hình.

Chuẩn bị: Nha đam, dầu oliu, vitamin E (dạng viên).

Thực hiện:

- Bóp khoảng 5 – 10 viên vitamin E lấy nước.

- Nha đam tươi gọt vỏ, cạo lấy gel.

- Trộn khoảng 3 – 4 muỗng dầu oliu với vitamin E và nửa chén gel nha đam.

- Áp dụng thoa lên da giống như cách trên rồi tắm sạch lại với nước.

Làm sữa non tắm trắng da hiệu quả

Sữa non có chứa nhiều protein, enzim, axit latic giúp phục hồi và cải thiện tình trạng da khô ráp, da mụn, đen sạm cũng như bảo vệ da trước tác động của các yếu tố môi trường. Dùng sữa non tắm trắng là sự lựa chọn tuyệt vời cho những cô nàng nào yêu thích làm đẹp.

Chuẩn bị: Sữa tươi không đường, dầu cám gạo, dầu oliu, sáp nhũ hóa mềm mượt, vitamin E, sáp trứng gà.

Thực hiện:

- Đun cách thủy hỗn hợp gồm sáp nhũ hoa (70g), dầu oliu (100ml), sáp trứng gà (50g). Khuấy đến khi chúng tan hoàn toàn.

- Lấy một nồi khác, cho vào nước lọc (bạn nên sử dụng nước đã qua chưng cất để đảm bảo an toàn nhất) và 220ml sữa tươi không đường. Nấu cho ấm dần lên.

- Khi hỗn hợp đã ấm thì tắt bếp và cho phần đã thực hiện ở bước đầu vào khuấy đều khoảng 15 phút.

- Khuấy đến khi hỗn hợp bắt đầu sền sệt lại thì thêm dầu cám gạo, vitamin E vào trộn đều là được.

- Để trong chai và sử dụng dần.

Với những cách làm sữa tắm trắng hiệu quả tại nhà trên đây, bạn sẽ không phải mất nhiều chi phí đến viện thẩm mỹ, spa mà vẫn sớm sở hữu được làn da đẹp, trắng mịn không tỳ vết. Chúc bạn thực hiện thành công!