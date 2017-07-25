Cách làm sữa tắm trắng tại nhà đơn giản nhất

Chăm sóc da 25/07/2017 14:14

Làn da của bạn sẽ sớm được chăm sóc tốt hơn khi học cách làm sữa tắm trắng tại nhà. Chỉ với những nguyên liệu dễ kiếm, đảm bảo bạn sẽ có sản phẩm như mong muốn.

Sau khi hoạt động lâu dưới ánh nắng mặt trời, làn da của bạn nhanh chóng trở nên đen sạm. Bạn sẽ cảm thấy tự ti không muốn tiếp xúc nhiều với bạn bè khi làn da bị ngả màu tối. Nhưng đừng lo lắng về điều này khi chúng tôi chỉ cho bạn cách làm sữa tắm trắng tại nhà đơn giản và hiệu quả bất ngờ.

Từ những sản phẩm sẵn có, dễ tìm kiếm từ thiên nhiên, bạn dễ dàng tự tay chế tạo ra một sản phẩm dưỡng trắng da cực công hiệu. Dưới đây là một vài cách làm sữa tắm trắng cho bạn tham khảo mà đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Cách tắm trắng tại nhà với sữa tươi, mật ong

 Nguyên liệu đầu tiên để áp dụng trong mọi cách làm sữa tắm trắng đó là sữa tươi không đường. Tùy vào từng sở thích cũng như lợi ích của các sản phầm khác mà có cách kết hợp sao cho đúng nhất. Đầu tiên chúng ta cần nhắc đến cách tắm trắng bằng sữa tươi và mật ong.

Cách làm sữa tắm trắng bằng sữa tươi và mật ong
Cách làm sữa tắm trắng bằng sữa tươi và mật ong (Ảnh: Internet)

Chuẩn bị: Sữa tươi không đường, mật ong.

Thực hiện:

-    Cho khoảng 500ml sữa tươi không đường hòa với khoảng 4 muỗng cà phê mật ong.

-    Nếu muốn, bạn có thể cho thêm chút  nước cốt chanh để tăng thêm công dụng tẩy tế bào chết và dưỡng da trắng hồng hơn.

-    Trước khi thoa hỗn hợp này lên da, bạn cần tắm rửa sạch sẽ và nên thoa khi cơ thể còn hơi ướt.

-    Giữ hỗn hợp này trên da tầm 30 phút rồi mới tắm lại bằng nước ấm.

Cách làm sữa tắm trắng bằng sữa chua

Sữa chua lên men tự nhiên chứa nhiều vitamin, khoáng chất, axit amin và hợp chất chống oxy hóa. Không chỉ tốt cho sức khỏe mà sữa chua còn có khả năng tuyệt vời trong việc dưỡng da trắng đẹp tự nhiên nhất. Bạn hãy lưu trữ sữa chua trong nhà và tự làm thành sữa tắm trắng nhé.

Dùng sữa chua và cà rốt chế sữa tắm trắng da tại nhà
Dùng sữa chua và cà rốt chế sữa tắm trắng da tại nhà (Ảnh: Internet)

Chuẩn bị: Sữa chua không đường, cà rốt (có thể thay thế bằng cà chua).

Thực hiện:

-    Cà rốt gọt bỏ vỏ, rửa sạch. Đem xay nhuyễn.

-    Trộn sữa chua không đường với cà rốt đã xay nhuyễn. Bạn có thể thêm chút mật ong và chanh để hỗn hợp này phát huy công dụng nhanh chóng hơn.

-    Cũng giống như cách trên, hãy thoa đều hỗn hợp lên da sau khi tắm.

-    Giữ khoảng 20 – 30 phút rồi tắm sạch lại với nước ấm.

Cách làm sữa tắm trắng đơn giản với nha đam

Nha đam là sản phẩm tuyệt vời mà thiên nhiên ban tặng cho chúng ta. Nó chứa nhiều dưỡng chất giúp thanh nhiệt, giải độc cơ thể đồng thời kích thích các tế bào hoạt động tốt hơn. Nha đam còn được sử dụng như là thần dược trong việc chăm sóc sắc đẹp, đặc biệt là dưỡng trắng da hiệu quả. Áp dụng cách làm sữa tắm trắng tại nhà với nha đam sẽ giúp bạn không mất nhiều thời gian để chăm sóc ngoại hình.

Chuẩn bị: Nha đam, dầu oliu, vitamin E (dạng viên).

Thực hiện:

-    Bóp khoảng 5 – 10 viên vitamin E lấy nước.

-    Nha đam tươi gọt vỏ, cạo lấy gel.

-    Trộn khoảng 3 – 4 muỗng dầu oliu với vitamin E và nửa chén gel nha đam.

-    Áp dụng thoa lên da giống như cách trên rồi tắm sạch lại với nước.

Làm sữa non tắm trắng da hiệu quả

Sữa non có chứa nhiều protein, enzim, axit latic giúp phục hồi và cải thiện tình trạng da khô ráp, da mụn, đen sạm cũng như bảo vệ da trước tác động của các yếu tố môi trường. Dùng sữa non tắm trắng là sự lựa chọn tuyệt vời cho những cô nàng nào yêu thích làm đẹp.

Cách làm sữa non tắm trắng da hiệu quả nhất
Cách làm sữa non tắm trắng da hiệu quả nhất (Ảnh: Internet)

Chuẩn bị: Sữa tươi không đường, dầu cám gạo, dầu oliu, sáp nhũ hóa mềm mượt, vitamin E, sáp trứng gà.

Thực hiện:

-    Đun cách thủy hỗn hợp gồm sáp nhũ hoa (70g), dầu oliu (100ml), sáp trứng gà (50g). Khuấy đến khi chúng tan hoàn toàn.

-    Lấy một nồi khác, cho vào nước lọc (bạn nên sử dụng nước đã qua chưng cất để đảm bảo an toàn nhất) và 220ml sữa tươi không đường. Nấu cho ấm dần lên.

-    Khi hỗn hợp đã ấm thì tắt bếp và cho phần đã thực hiện ở bước đầu vào khuấy đều khoảng 15 phút.

-    Khuấy đến khi hỗn hợp bắt đầu sền sệt lại thì thêm dầu cám gạo, vitamin E vào trộn đều là được.

-    Để trong chai và sử dụng dần.

Với những cách làm sữa tắm trắng hiệu quả tại nhà trên đây, bạn sẽ không phải mất nhiều chi phí đến viện thẩm mỹ, spa mà vẫn sớm sở hữu được làn da đẹp, trắng mịn không tỳ vết. Chúc bạn thực hiện thành công!

Làm sữa tắm trắng tại nhà hiệu quả với công thức đơn giản

Làm sữa tắm trắng tại nhà hiệu quả với công thức đơn giản

Với công thức làm sữa tắm trắng tại nhà dưới đây, bạn sẽ chẳng cần phải ra viện thẩm mỹ hay spa mà vẫn sở hữu làn da trắng hồng, mịn màng như ý.

Xem thêm
Từ khóa:   Tắm trắng tắm trắng tại nhà

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 2 giờ 22 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 3 giờ 22 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 4 giờ 22 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 18 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 22 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 52 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 21 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 7 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ